"Thần đèn" Tư Lũy ra tay, cổng Parabol 40 tấn hơn 60 năm tuổi của ĐH Bách khoa Hà Nội được bê nguyên khối lùi vào 20 mét

Biểu tượng hơn 60 năm tuổi của Bách khoa Hà Nội sẽ được giữ nguyên vẹn, chỉ "lùi" vào trong 20 mét.

Với nhiều thế hệ sinh viên Bách khoa, cổng Parabol không đơn thuần là lối ra vào trường. Đây là điểm hẹn quen thuộc, là phông nền của vô số bức ảnh tốt nghiệp. Nó cũng là hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu mỗi khi ai đó nhắc đến ngôi trường kỹ thuật lâu đời này. Vì thế, khi dự án mở rộng đường Giải Phóng đi qua đúng khu vực cổng trường, nhiều người không khỏi tò mò về số phận của công trình.

Ngày 12/11, Đại học Bách khoa Hà Nội đã công bố câu trả lời. Cổng Parabol sẽ được di dời nguyên khối thay vì tháo dỡ rồi xây lại, giữ nguyên trạng công trình trong suốt quá trình dịch chuyển. Toàn bộ kinh phí thực hiện do Tập đoàn Vingroup tài trợ.

Khu vực cổng Parabol của Đại học Bách khoa đang được triển khai các bước chuẩn bị di dời (Ảnh: HUST)

Nặng 40 tấn, mỗi giờ chỉ nhích vài mét

Cổng Parabol được xây dựng và khánh thành năm 1965, nặng khoảng 40 tấn. Để bảo đảm an toàn cho kết cấu đã hơn 6 thập kỷ tuổi, nhà trường quyết định "bê" nguyên cả khối công trình sang vị trí mới.

Quy trình bắt đầu bằng việc đào móng. Sau đó, đơn vị thi công lắp đặt hệ nẹp cứng gia cường nặng khoảng 30 tấn để cố định cổng thật chắc chắn. Khi móng được cắt rời, toàn bộ công trình sẽ được đặt lên hệ thống con lăn và đẩy lùi vào phía trong khoảng 20 mét.

Chi tiết gây chú ý nhất là tốc độ di chuyển. Cổng Parabol chỉ được nhích từ 2 đến 3 mét mỗi giờ. Tốc độ chậm rãi này được kiểm soát chặt chẽ nhằm hạn chế rung chấn, tránh mọi rủi ro ảnh hưởng đến kết cấu công trình.

Cổng Parabol có tuổi đời hơn 60 năm, nặng khoảng 40 tấn (Ảnh: HUST)

Cổng Parabol được đẩy lùi vào phía trong khoảng 20 mét với tốc độ chỉ 2 đến 3 mét mỗi giờ (Ảnh: HUST)

Đơn vị trực tiếp thi công là Công ty TNHH MTV Tư Lũy, cái tên được nhiều người biết đến hơn qua biệt danh "Thần đèn Tư Lũy". Đây là đơn vị có kinh nghiệm trong lĩnh vực di dời các công trình quy mô lớn.

Tại vị trí mới, cổng Parabol còn được nâng cốt thêm 12 cm. Nhờ vậy, công trình sẽ cao hơn 8 cm so với mặt đường Giải Phóng sau khi mở rộng. Theo kế hoạch, riêng phần di dời sẽ mất khoảng 3 tuần. Nếu tính cả thời gian tu sửa và hoàn trả nguyên trạng, toàn bộ công việc dự kiến hoàn tất trong khoảng 1 tháng.

Công nhân tiến hành đào móng quanh chân cổng Parabol để chuẩn bị cho quá trình di dời (Ảnh: HUST)

Lãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội thảo luận phương án triển khai cùng các đối tác tại hiện trường (Ảnh: HUST)

Tại vị trí mới, cổng Parabol sẽ được nâng cốt thêm 12 cm để cao hơn mặt đường Giải Phóng sau khi mở rộng (Ảnh: HUST)

"Cổng Parabol vẫn sẽ luôn gắn bó với Bách khoa"

GS. Lê Anh Tuấn - Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội khẳng định tập thể lãnh đạo nhà trường đã tính toán kỹ lưỡng với mục tiêu giữ gìn bằng được biểu tượng này.

"Hình ảnh cổng Parabol vẫn sẽ luôn gắn bó với Đại học Bách khoa Hà Nội, đại diện cho ngôi trường khoa học công nghệ hàng đầu Việt Nam", GS. Lê Anh Tuấn nhấn mạnh.

GS. Lê Anh Tuấn - Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường (Ảnh: HUST)

Ông cho biết tập thể lãnh đạo nhà trường đã tính toán kỹ lưỡng phương án di dời từ từng chi tiết nhỏ nhất (Ảnh: HUST)

Phương án di dời nguyên khối được xem là lời giải hài hòa giữa nhu cầu phát triển hạ tầng giao thông và trách nhiệm gìn giữ giá trị lịch sử. Dự án mở rộng đường Giải Phóng có thể triển khai thuận lợi. Trong khi đó, bao thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên và cựu sinh viên Bách khoa vẫn giữ được góc ký ức thân thuộc của mình.

Trong thời gian thi công, nhà trường sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua lại khu vực. Người dân, sinh viên và cựu sinh viên được mong sẽ thông cảm, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng. Mọi người cũng nên theo dõi thông tin chính thức từ Đại học Bách khoa Hà Nội để cập nhật tiến độ.

Theo Đại học Bách khoa Hà Nội