2 chàng trai tên Hoàng ở Chung kết Olympia 2017, cùng học Bách khoa rồi gặp lại nhau ở Siêu Trí Tuệ

Sau trận Chung kết Olympia năm ấy, hai nhà leo núi tên Hoàng còn có một cuộc hội ngộ đặc biệt.

Nhắc đến trận Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 17, nhiều khán giả sẽ nghĩ ngay đến Phan Đăng Nhật Minh, nam sinh Quảng Trị đội vòng nguyệt quế với biệt danh "cậu bé Google". Tuy nhiên, trên sân khấu hôm ấy còn có hai đối thủ rất đáng gờm và điều thú vị là cả hai cùng tên Hoàng. Đó là Phạm Huy Hoàng của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và Hà Việt Hoàng của Trường THPT Sóc Sơn (Hà Nội). Thú vị hơn, câu chuyện của hai chàng trai không dừng lại ở Olympia.

Hai nhà leo núi đáng gờm của Olympia năm thứ 17

Phạm Huy Hoàng khi ấy là học sinh lớp chuyên Vật lý của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Hành trình Olympia của nam sinh rất ấn tượng, với 280 điểm ở cuộc thi tuần, 340 điểm ở cuộc thi tháng và 330 điểm ở cuộc thi quý. Huy Hoàng bước vào trận Chung kết với số điểm quý cao nhất trong 4 nhà leo núi.

Theo thầy giáo dạy Vật lý, Huy Hoàng tự học rất tốt, luôn bình tĩnh và chắc chắn khi thi đấu. Để chuẩn bị cho Olympia, nam sinh tự tìm hiểu kiến thức ngoài sách vở, thậm chí tự soạn câu hỏi để luyện tập.

Phạm Huy Hoàng tại Chung kết Olympia năm thứ 17 (Ảnh: Mai Lân)

Hà Việt Hoàng lại đến từ một ngôi trường không chuyên. Việt Hoàng là học sinh đầu tiên của Trường THPT Sóc Sơn lọt vào trận Chung kết năm, sau khi lần lượt thắng các cuộc thi tuần, tháng và quý. Nhờ tốc độ bấm chuông cực nhanh, có lúc trả lời trước cả khi MC đọc hết câu hỏi, Việt Hoàng được khán giả gọi bằng biệt danh "Kitty".

Chung cuộc, Phan Đăng Nhật Minh giành chức vô địch. Phạm Huy Hoàng về nhì với 240 điểm, còn Hà Việt Hoàng giành giải Ba, chỉ thua Huy Hoàng đúng 5 điểm với 235 điểm.

Hà Việt Hoàng cũng là một trong bốn "vị thần" của trận Chung kết Olympia được xem là "hay nhất lịch sử" (Ảnh: Mai Lân)

Từ Olympia đến Siêu trí tuệ Việt Nam

Sau Olympia, cả hai cùng trở thành sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Huy Hoàng theo học ngành Toán Tin, còn Việt Hoàng học tại Viện Điện tử Viễn thông.

Năm 2019, hai chàng trai tên Hoàng lại cùng góp mặt ở mùa đầu tiên của Siêu Trí Tuệ Việt Nam, và mỗi người gây ấn tượng theo một cách riêng.

Việt Hoàng được khán giả gọi là "bách khoa sống" nhờ vốn hiểu biết rộng ở nhiều lĩnh vực. Việt Hoàng cho rằng thế mạnh lớn nhất của mình là khả năng ghi nhớ có hệ thống và tư duy logic. Mỗi khi tiếp nhận kiến thức mới, Việt Hoàng thường liên kết với những gì đã biết. Riêng với môn Lịch sử, anh ghi nhớ theo kiểu mạng lưới, từ một sự kiện mở rộng ra nhiều sự kiện liên quan. Thú vị là ngoài đời, chàng "bách khoa sống" lại tự nhận mình khá đãng trí, hay quên những thứ nhỏ nhặt như ví, điện thoại hay chìa khóa.

Đánh giá về Việt Hoàng, Tiến sĩ Trần Thành Nam cho rằng anh là người đại diện cho tính đa nhiệm. Theo vị giám khảo Siêu Trí Tuệ năm đó, Việt Hoàng có tốc độ xử lý đặc biệt, có khả năng thích nghi với tình huống lạ và năng lực của anh không bị giới hạn bởi rào cản ngôn ngữ hay văn hóa. Đó cũng là lý do ban cố vấn chọn anh vào đội tuyển đại diện Việt Nam thi đấu giao hữu quốc tế, dù trước đó anh đã để thua ở vòng đối đầu.

Nếu Việt Hoàng nổi bật nhờ vốn kiến thức thì Huy Hoàng lại mạnh về tư duy logic và tốc độ. Điều này rất khớp với nhận xét của thầy giáo cũ ở Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, rằng Huy Hoàng tự học tốt, luôn bình tĩnh và chắc chắn khi thi đấu. Ở vòng đối đầu, chính Huy Hoàng là người vượt qua Việt Hoàng trong thử thách "Logic tung hoành", với cách biệt chỉ 0,21 giây.

Khi bước ra đấu trường quốc tế, Huy Hoàng tiếp tục cho thấy sự bản lĩnh. Đối thủ của anh là Mori Kaito, sinh viên ngành Luật của Đại học Tokyo (Nhật Bản), nhưng Huy Hoàng vẫn giành chiến thắng cách biệt 12-3. Giám khảo quốc tế Vương Phong nhận xét: "Tôi muốn chúc mừng tuyển thủ Việt Nam đã chiến thắng thuyết phục đối thủ mạnh như vậy".

Hai cựu thí sinh Olympia tiếp tục gây ấn tượng khi tham gia Siêu Trí Tuệ Việt Nam (Ảnh: Vie)

Sau Siêu Trí Tuệ, cả hai cũng đạt thêm nhiều thành tích cá nhân nổi bật. Nếu như Việt Hoàng xuất hiện nhiều hơn cả nhiều sân chơi trí tuệ như Ai Là Triệu Phú, Đường Lên Đỉnh Olympia... với nhiều vai trò khác nhau thì Huy Hoàng có phẩn "bí ẩn" hơn. Dẫu vậy, dù theo cách nào, với khán giả, cả hai đều là những gương mặt khó quên của thế hệ Olympia năm thứ 17 nói riêng và lịch sử Olympia nói chung.

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