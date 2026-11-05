Phụ huynh phát hiện thịt lợn bở, nhũn bất thường ở trường mầm non Hà Nội

Nhiều phụ huynh có con theo học tại Trường Mầm non Phương Liệt (Hà Nội) lo lắng khi phát hiện thịt lợn dùng trong bữa ăn bán trú có biểu hiện bở, nhũn bất thường.

Theo phản ánh của phụ huynh, ngày 4/11, trong quá trình giám sát việc giao nhận thực phẩm tại trường, một số người phát hiện thịt lợn có dấu hiệu khác thường. Cụ thể, phần thịt nạc mềm nhũn, được mô tả có cảm giác như thịt mọc. Khi dùng tay ấn mạnh, miếng thịt có biểu hiện bở, nát.

Những dấu hiệu này khiến phụ huynh đặt câu hỏi về chất lượng thực phẩm được đưa vào chế biến bữa ăn bán trú cho trẻ. Trước những lo ngại trên, trưa nay 5/11, một số gia đình đã đến trường đón con về nhà ăn cho yên tâm, chờ sự việc làm rõ sẽ tính tiếp.

Nhà trường dừng tiếp nhận lô thịt, niêm phong mẫu kiểm tra

Trước phản ánh của phụ huynh, UBND phường Phương Liệt đã thông tin về quá trình xử lý ban đầu.

Theo đó, khoảng 7h30 ngày 4/11, trong quá trình giao nhận thực phẩm theo thực đơn hằng ngày (thịt lợn) do Công ty Ngôi Sao Xanh cung cấp tại Trường Mầm non Phương Liệt, tổ tự giám sát an toàn thực phẩm của nhà trường phát hiện thịt lợn có biểu hiện bất thường qua quan sát trực quan. Ngay sau đó, tổ tự giám sát báo cáo hiệu trưởng, lập biên bản tại chỗ, tạm dừng tiếp nhận lô hàng và yêu cầu đơn vị cung cấp thay thế thực phẩm, bảo đảm chất lượng theo quy định.

Toàn bộ số thịt lợn nghi ngờ được niêm phong, lưu giữ nguyên trạng để phục vụ công tác kiểm tra. Ban Giám hiệu nhà trường cũng báo cáo sự việc tới UBND phường Phương Liệt. Chính quyền địa phương sau đó xuống làm việc, xác minh và thống nhất phương án xử lý.

Đoàn kiểm tra đã niêm phong 150 gram mẫu thịt lợn gửi Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia để kiểm nghiệm chuyên sâu dưới sự chứng kiến của các bên liên quan. (UBND phường Phương Liệt)

Đáng chú ý, UBND phường thông tin: “Kết quả kiểm tra nhanh chỉ tiêu sulfite trên hai mẫu thịt cho kết quả âm tính”.

Tuy nhiên, để bảo đảm tính khách quan, khoa học và minh bạch, đoàn kiểm tra đã niêm phong 150g mẫu thịt lợn để gửi kiểm nghiệm chuyên sâu.

Hiện, nguyên nhân khiến thịt lợn có biểu hiện bở, nhũn bất thường và chất lượng thực tế của lô thực phẩm đang chờ kết quả kiểm nghiệm làm rõ.

UBND phường Phương Liệt cho biết dự kiến kết quả kiểm nghiệm sẽ có trong ngày 6/11.