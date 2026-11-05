Bộ GD&ĐT cùng Bộ Công an rà soát việc đào tạo văn bằng 2 Ngôn ngữ Anh

Trước quy mô đào tạo văn bằng 2 và từ xa ngành Ngôn ngữ Anh tăng nhanh, Bộ GD&ĐT yêu cầu kiểm tra chuyên đề trên phạm vi cả nước, đồng thời siết chuẩn đầu ra, trong đó người học phải đạt trình độ C1 mới được cấp bằng cử nhân.

Ngày 4/11, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Lê Quân chủ trì cuộc họp về công tác quản lý đào tạo văn bằng thứ 2, đào tạo từ xa ngành Ngôn ngữ Anh và chứng chỉ ngoại ngữ.

Tham dự cuộc họp có đại diện các đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT và Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an.

Tại cuộc họp, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Nguyễn Tiến Thảo cho biết, theo dữ liệu trên Hệ thống cơ sở dữ liệu về giáo dục đại học (HEMIS), số người học văn bằng thứ 2 ngành Ngôn ngữ Anh theo hình thức chính quy và vừa làm vừa học tăng từ 10.613 người năm 2023 lên 17.113 người năm 2025, tăng 61,2%.

Cùng giai đoạn, quy mô đào tạo từ xa ngành Ngôn ngữ Anh tăng 60,5%, từ 32.489 lên 52.129 người. Số đơn vị có người học theo phương thức từ xa tăng từ 20 lên 39.

Năm 2026, các cơ sở đào tạo đăng kí 38.224 chỉ tiêu đào tạo từ xa ngành Ngôn ngữ Anh, 5.810 chỉ tiêu văn bằng thứ 2 chính quy và 6.534 chỉ tiêu văn bằng thứ 2 vừa làm vừa học. Riêng nhóm văn bằng thứ 2 vừa làm vừa học, số chỉ tiêu đăng kí tăng 68,6% so với năm 2025. Số liệu này phản ánh kế hoạch tuyển sinh do các cơ sở kê khai tại thời điểm rà soát.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân phát biểu tại cuộc họp về công tác quản lý đào tạo văn bằng 2, đào tạo từ xa ngành Ngôn ngữ Anh và chứng chỉ ngoại ngữ. Ảnh: Bộ GD&ĐT.

Theo Vụ Giáo dục Đại học, tốc độ tăng quy mô đặt ra yêu cầu đối chiếu số lượng người học với năng lực tổ chức đào tạo của từng cơ sở, từ đội ngũ giảng viên, học liệu số, hệ thống quản lý học tập đến điều kiện thực hành và đánh giá 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. Đối với văn bằng thứ 2, việc công nhận, chuyển đổi tín chỉ từ chương trình đã học phải có căn cứ đối với từng người học và bảo đảm yêu cầu về chuẩn đầu ra.

Vụ Giáo dục Đại học đề xuất kiểm tra chuyên đề, ưu tiên các cơ sở có quy mô lớn hoặc tăng nhanh. Vụ cũng đề xuất xây dựng chuẩn chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh, áp dụng thống nhất chuẩn đầu ra giữa các hình thức, phương thức đào tạo và nghiên cứu yêu cầu năng lực ngoại ngữ đầu ra tối thiểu bậc 5, tương đương trình độ C1.

Bộ GD&ĐT siết quản lý hoạt động thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ

Đáng chú ý, theo báo cáo của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Huỳnh Văn Chương báo cáo về công tác tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam, hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ của nước ngoài và việc công nhận chứng chỉ ngoại ngữ.

Theo báo cáo, có 38 đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo quy chế trước đây. Theo quy định chuyển tiếp, các đơn vị đang tổ chức thi theo quy chế này được tiếp tục tổ chức thi và cấp chứng chỉ đến hết ngày 31/12/2026. Từ ngày 1/1/2027, việc tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ thực hiện theo Thông tư số 09/2026/TT-BGDĐT.

Cục Quản lý chất lượng đề xuất tăng cường hậu kiểm các đơn vị tổ chức thi, tập trung vào điều kiện hạ tầng kĩ thuật, dữ liệu camera và phần mềm nhận diện thí sinh. Cục cũng đề xuất thẩm định độc lập ngân hàng câu hỏi và định dạng đề thi nhằm bảo đảm tính khách quan, công bằng trong đánh giá.

Đối với chứng chỉ ngoại ngữ của nước ngoài, Cục đề xuất tăng cường giám sát hoạt động liên kết tổ chức thi và việc duy trì các yêu cầu bảo đảm chất lượng của chứng chỉ đã được công nhận. Cục đồng thời đề xuất xây dựng, cập nhật và công khai danh mục chứng chỉ được công nhận theo mục đích sử dụng, trước hết là các chứng chỉ dùng làm minh chứng đáp ứng yêu cầu đầu vào và chuẩn đầu ra về ngoại ngữ trong giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.

Bộ GD&ĐT phối hợp Bộ Công an kiểm tra đào tạo văn bằng 2 Ngôn ngữ Anh

Thứ trưởng Lê Quân ghi nhận học văn bằng thứ 2 ngành Ngôn ngữ Anh là nhu cầu chính đáng của xã hội. Trước thực tế quy mô đào tạo tăng nhanh và có xu hướng tiếp tục tăng, Thứ trưởng yêu cầu tăng cường kiểm tra, chuẩn hóa chương trình và bảo đảm chất lượng đầu ra.

Thứ trưởng giao Vụ Giáo dục Đại học chủ trì kiểm tra chuyên đề về đào tạo văn bằng thứ 2 ngành Ngôn ngữ Anh theo phương thức từ xa. Vụ có nhiệm vụ rà soát cơ sở dữ liệu, lựa chọn một số cơ sở để kiểm tra điểm và triển khai kiểm tra công tác đào tạo từ xa trên phạm vi cả nước, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, bất cập phát hiện qua kiểm tra. Thứ trưởng yêu cầu phối hợp với A03, Bộ Công an ngay từ khâu triển khai và trong quá trình kiểm tra.

Trên cơ sở đề xuất của Vụ Giáo dục Đại học, Thứ trưởng yêu cầu Vụ sớm hoàn thiện, trình ban hành chuẩn chương trình đào tạo khối ngành ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài, trong đó có ngành Ngôn ngữ Anh. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo văn bằng thứ 2 ngành Ngôn ngữ Anh phải tương đương với chuẩn đầu ra của chương trình chính quy.

Về chuẩn đầu ra bậc 5, tương đương trình độ C1, Thứ trưởng Lê Quân yêu cầu các cơ sở đào tạo có minh chứng đánh giá người học đạt trình độ này. Thứ trưởng nhấn mạnh, người học chỉ được cấp bằng cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh sau khi có chứng chỉ xác nhận đạt trình độ C1.

Thứ trưởng giao Vụ Giáo dục Đại học phối hợp với Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin xây dựng thông tư về chuẩn nền tảng đào tạo từ xa.

Đối với công tác quản lý chứng chỉ ngoại ngữ, Thứ trưởng yêu cầu Cục Quản lý chất lượng tăng cường kiểm tra, giám sát các đơn vị tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ và việc cấp chứng chỉ tại các đơn vị này.

Việc tăng cường kiểm tra, giám sát và chuẩn hóa chương trình đào tạo được kỳ vọng góp phần bảo đảm chất lượng bằng cấp, nâng cao trách nhiệm của các cơ sở giáo dục đại học. Theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT, dù học theo hình thức chính quy, vừa làm vừa học hay từ xa, người học ngành Ngôn ngữ Anh đều phải đáp ứng chuẩn đầu ra.