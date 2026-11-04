Bộ GD&ĐT: Tuyệt đối không giải quyết nội bộ vụ bạo lực học đường có dấu hiệu tội phạm

Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên nêu rõ, với vụ việc bạo lực học đường có dấu hiệu tội phạm phải chuyển cơ quan có thẩm quyền, tuyệt đối không bao che, che giấu hoặc chỉ giải quyết nội bộ.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ ngày 4/11, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Đoàn Trung Kiên khẳng định, quan điểm nhất quán của Bộ Giáo dục và Đào tạo là kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền quy định của pháp luật; bảo vệ danh dự, nhân phẩm và sự an toàn của nhà giáo, học sinh.

Theo ông Đoàn Trung Kiên, khi xảy ra vụ việc bạo lực học đường, nhà trường phải lập tức ngăn chặn hành vi, bảo đảm an toàn, sơ cứu, cấp cứu và hỗ trợ người bị ảnh hưởng. Nhà trường phải thông báo, phối hợp với gia đình và cơ quan có thẩm quyền, bảo quản thông tin, tài liệu cần thiết.

"Đối với vụ việc có dấu hiệu tội phạm phải chuyển cơ quan có thẩm quyền; tuyệt đối không bao che, che giấu hoặc chỉ giải quyết nội bộ. Quá trình xử lý và cung cấp thông tin phải bảo vệ đời tư, danh dự, nhân phẩm và quyền, lợi ích hợp pháp của giáo viên, học sinh, đặc biệt là trẻ em", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Đoàn Trung Kiên tại họp báo (Ảnh: VGP).

Bên cạnh việc xử lý vi phạm, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục tăng cường tư vấn tâm lý, hỗ trợ sau vụ việc và phòng ngừa tái diễn.

Đối với những trường hợp bị bạo lực học đường, nhà trường phải quan tâm, phối hợp với cơ sở y tế, chuyên gia và gia đình hỗ trợ tâm lý cho giáo viên, học sinh bị ảnh hưởng; theo dõi quá trình phục hồi, bảo đảm điều kiện tiếp tục dạy và học an toàn.

Đối với trường hợp có hành vi bạo lực, việc xử lý phải đi đôi với giáo dục, tư vấn, giám sát khắc phục hành vi, tránh tái phạm.

Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp với Bộ Công an triển khai Kế hoạch phối hợp 113 ngày 30/7/2026 nhằm tăng cường bảo đảm an toàn trường học, phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực học đường, xâm hại trẻ em và vi phạm pháp luật trong học sinh.

"Kế hoạch đã được triển khai tại 34 tỉnh, thành phố; 95,66% cơ sở giáo dục đã ký kết phối hợp với công an địa phương", Thứ trưởng nói.

Song song với đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý nhà trường tăng cường giáo dục đạo đức, nhân cách, truyền thống, lịch sử dân tộc, văn hóa ứng xử, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, tự bảo vệ, nhận diện bắt nạt trực tuyến; bồi dưỡng giáo viên kỹ năng xử lý tình huống sư phạm; phối hợp gia đình nắm bắt tâm lý học sinh.

Các cơ sở giáo dục được yêu cầu phối hợp với cha mẹ học sinh quan tâm, theo dõi diễn biến tâm lý, nhận diện khó khăn các em gặp phải để có giải pháp hỗ trợ kịp thời; phát huy vai trò của phòng tư vấn tâm lý học đường của các nhà trường.

Giải pháp quan trọng khác được lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đề cập là siết chặt an ninh trường học và nâng cao trách nhiệm quản lý của các cơ sở giáo dục.

"Rà soát công tác bảo vệ, kiểm soát người ra vào trường, nhận diện nguy cơ tại cổng trường, khuôn viên và trên môi trường mạng; tăng cường kiểm tra, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu của cơ sở giáo dục và cá nhân liên quan khi để xảy ra hoặc chậm xử lý vụ việc", ông Đoàn Trung Kiên nhấn mạnh.

Liên quan đến việc hoàn thiện các quy định pháp luật, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giao Vụ Học sinh, sinh viên tiếp tục kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Thông tư 19/2025. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của nhà giáo, cơ sở giáo dục, phụ huynh và chuyên gia, Bộ sẽ xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thông tư khi cần thiết, bảo đảm phù hợp với thực tiễn và các quy định pháp luật liên quan.

Bên cạnh đó, Bộ tiếp tục rà soát các quy định hiện hành, nghiên cứu đề xuất Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 80/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

"Trọng tâm là làm rõ trách nhiệm của cơ sở giáo dục, người đứng đầu và các cơ quan liên quan; hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành, quy trình tiếp nhận thông tin, cảnh báo, can thiệp, xử lý và hỗ trợ sau vụ việc; thống nhất dữ liệu báo cáo để theo dõi, đánh giá hiệu quả thực hiện", Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên nói thêm.