Nhìn cách Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby phân chia thời gian cho con mới thấy: Những lời thề thốt lúc ly hôn không phải nói suông!

Sau tất cả, cuộc chia tay của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby để lại một thông điệp đáng suy ngẫm: Hôn nhân có thể tan vỡ, nhưng trách nhiệm làm cha mẹ thì không.

Tháng 1/2022, Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby cùng đăng tải dòng trạng thái vỏn vẹn 12 chữ: “Biết ơn quá khứ, tương lai vẫn là người nhà”, chính thức khép lại cuộc hôn nhân ồn ào bậc nhất showbiz Hoa ngữ. Với làng giải trí nhiều thị phi, lời hứa “vẫn là người nhà” hay “cùng nuôi dạy con cái” thường chỉ là những phát ngôn xã giao nhằm xoa dịu dư luận. Thế nhưng sau hơn 4 năm bước ra khỏi đổ vỡ, cách cặp đôi này cùng chăm sóc cậu con trai Tiểu Hải Miên lại chứng minh điều ngược lại: một sự văn minh hiếm có, được đo đếm bằng hành động cụ thể chứ không phải những lời hoa mỹ.

Sự phân công thầm lặng của cặp đôi đình đám một thời

Ngay từ khi quyết định đường ai nấy đi, cả hai đã ngầm thiết lập một nguyên tắc rành mạch để cuộc sống của cậu con trai không bị xáo trộn. Angela Baby nhận phần việc trong năm học. Suốt nhiều năm, nữ diễn viên chủ động gác lại các hợp đồng dài ngày ở xa Thượng Hải, dành trọn vẹn khoảng thời gian sau 3 giờ chiều cho con. Hình ảnh một minh tinh rũ bỏ son phấn, đội mũ lưỡi trai lặng lẽ đưa con đi cấp cứu lúc rạng sáng, hay kiên nhẫn ngồi bán nước chanh trong hội chợ từ thiện của trường suốt 3 năm liền đã trở nên quen thuộc.

Trong khi đó, Huỳnh Hiểu Minh ban đầu nhận phần trách nhiệm vào các kỳ nghỉ đông và hè. Anh đưa con đi trượt tuyết, dã ngoại, đưa về quê nội Thanh Đảo thăm ông bà. Thế nhưng, câu hỏi ngây thơ của con trai: “Sao bố cứ ở suốt trong điện thoại thế?” đã thức tỉnh người cha nổi tiếng.

Cặp đôi nổi tiếng một thời

Đứng trên sân khấu một sự kiện giải trí lớn, nam diễn viên 49 tuổi thẳng thắn thừa nhận bản thân chỉ là một “ông bố ngày lễ” và tự chấm cho mình điểm dưới trung bình trong vai trò làm cha. Lời tự vấn ấy không trôi đi như một phát ngôn lấy lòng truyền thông; Huỳnh Hiểu Minh lập tức thay đổi toàn bộ cuộc sống. Anh chuyển trọng tâm công việc về Thượng Hải, đưa cả bố mẹ già từ Sơn Đông vào sống cùng trong căn nhà cách trường học của con 10 phút đi bộ. Từ một ngôi sao quen với nhung lụa và sự phục vụ, anh học cách dậy từ 6 giờ sáng, hâm sữa, làm cơm hộp và cẩn thận kiểm tra từng cuốn tập trong cặp sách của con trước giờ đến lớp.

Nuôi con bằng nguyên tắc, không bằng cảm tính

Điều khiến công chúng nể phục hơn cả là cách hai ngôi sao giải quyết bài toán tài chính và thông tin sau ly hôn một cách sòng phẳng, hiện đại. Họ không để sự mập mờ tiền bạc hay cái tôi cá nhân làm rạn nứt trách nhiệm chung.

Một tài khoản giáo dục chung được thiết lập, trong đó Huỳnh Hiểu Minh đảm nhận phần lớn các khoản chi phí học tập đắt đỏ và các môn ngoại khóa, còn Angela Baby lo liệu chi phí ăn mặc, sinh hoạt hàng ngày. Mọi khoản chi phát sinh đều được đối soát và chuyển trả rõ ràng, không ai lợi dụng danh nghĩa con cái để dính dáng tài chính với đối phương.

Toàn bộ lịch tiêm phòng, thời khóa biểu, lịch họp phụ huynh của Tiểu Hải Miên được đồng bộ trên một ứng dụng chuyên dụng. Ai có thời gian rảnh sẽ chủ động nhận việc. Trong nhóm chat của phụ huynh ở trường, không có “Ảnh đế” hay “Tiểu hoa đán”, chỉ có hai cái tên giản dị: “Bố của MAX” và “Mẹ của MAX”.

Đặc biệt, suốt 9 năm lớn lên của Tiểu Hải Miên, gương mặt của cậu bé chưa từng một lần bị lộ trước ống kính truyền thông. Dù các chương trình truyền hình thực tế về gia đình liên tục đưa ra những lời mời béo bở với mức thù lao lên tới hàng chục triệu nhân dân tệ, cả hai vẫn kiên quyết từ chối. Họ tuyệt đối không mang đứa trẻ ra làm “lá chắn” hay công cụ đánh bóng tên tuổi.

“Cùng nhau nuôi dạy” là đặt đứa trẻ lên trên cái tôi

Văn minh sau ly hôn không có nghĩa là giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, mà là biết giữ khoảng cách lịch sự và tôn trọng nhau vì đứa trẻ. Trong ngày sinh nhật 9 tuổi của Tiểu Hải Miên tại Disneyland, cả hai vẫn cùng xuất hiện bên con. Không cần những cử chỉ thân mật gượng gạo, Huỳnh Hiểu Minh lặng lẽ đi trước mang vác đồ đạc, Angela Baby dắt tay con trò chuyện phía sau. Lúc ra về, người mẹ tự nhiên đưa túi bánh kem, người cha tự nhiên đỡ lấy; một sự phối hợp ăn ý không cần kịch bản.

Mối dây liên kết giữa các thế hệ cũng không vì một tờ giấy ly hôn mà đứt gãy. Angela Baby vẫn đều đặn đưa con về quê nội, vẫn hiện diện trong ngày mừng thọ của mẹ chồng cũ hay các bữa tiệc họ hàng với tư cách đàng hoàng là mẹ của cháu nội dòng họ Huỳnh.

Một đứa trẻ 9 tuổi cao lớn, sở hữu nét đẹp của cả bố lẫn mẹ là món quà của tạo hóa. Nhưng việc đứa trẻ ấy bước ra đám đông với ánh mắt tự tin, không e dè, không mang mặc cảm của một đứa con gia đình đổ vỡ, đó hoàn toàn là công sức và sự hy sinh của người lớn.

Sau tất cả, cuộc chia tay của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby để lại một thông điệp đáng suy ngẫm: Hôn nhân có thể tan vỡ, nhưng trách nhiệm làm cha mẹ thì không. Sự trọn vẹn của một đứa trẻ không nằm ở việc cha mẹ chúng có tiếp tục sống chung dưới một mái nhà hay không, mà nằm ở chỗ chúng có cảm nhận được tình yêu thương và sự hiện diện đầy đủ của cả hai người hay không.