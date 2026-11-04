Điều ít biết về trận Chung kết Olympia năm thứ 17 - trận đấu được xem là "hay nhất lịch sử"

Ngoài màn lội ngược dòng của "cậu bé Google" Phan Đăng Nhật Minh, trận Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm 2017 còn ẩn chứa nhiều chi tiết thú vị mà không phải khán giả nào cũng để ý.

Sáng 27/8/2017, trường quay S14 chứng kiến trận Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 17 giữa Phan Đăng Nhật Minh (THPT Hải Lăng, Quảng Trị), Hà Việt Hoàng (THPT Sóc Sơn, Hà Nội), Phạm Thọ Quốc Long (THPT chuyên Trần Hưng Đạo, Bình Thuận cũ) và Phạm Huy Hoàng (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà nội). Gần 10 năm sau, khi Olympia vừa tìm ra nhà vô địch năm thứ 26, trận đấu ấy lại được nhiều khán giả tìm xem và gọi bằng cái tên đầy hào hứng là "trận chiến của 4 vị thần".

Chung kết Olympia năm thứ 17 được xem là một trong những trận đấu "hay nhất lịch sử"

Phía sau những màn bấm chuông nghẹt thở, trận Chung kết năm 17 còn có không ít chi tiết thú vị.

Những "lần đầu tiên" của năm thứ 17

Olympia năm thứ 17 là mùa đầu tiên MC Diệp Chi đảm nhận vai trò người dẫn chính của chương trình, đồng hành cùng MC Ngọc Huy. Trận Chung kết năm 2017 vì thế cũng là trận Chung kết đầu tiên Diệp Chi cầm trịch tại trường quay. Cô gắn bó với vị trí này đến hết năm thứ 21.

2017 là năm MC Diệp Chi lần đầu đảm nhiệm vị trí MC chính

Ở điểm cầu Quảng Trị năm ấy là BTV Sơn Lâm. Khi đó, có lẽ chẳng ai nghĩ đây lại là khởi đầu cho danh hiệu MC "mát tay" nhất Olympia của anh. Phan Đăng Nhật Minh vô địch ngay trong lần đầu anh dẫn điểm cầu. Về sau, Sơn Lâm còn tiếp tục dẫn những điểm cầu có nhà vô địch vào các năm 2023, 2024 và 2026.

Trận Chung kết năm ấy cũng ghi dấu nhiều "lần đầu" ở các điểm cầu. Phan Đăng Nhật Minh trở thành nhà leo núi đầu tiên giành vé vào Chung kết năm 17, đồng thời mang về cho Trường THPT Hải Lăng cầu truyền hình Chung kết đầu tiên. Đến nay, đây vẫn là lần duy nhất ngôi trường này có điểm cầu trong trận đấu cuối cùng của Olympia. Hà Việt Hoàng cũng là học sinh đầu tiên của Trường THPT Sóc Sơn lọt vào Chung kết Olympia, sau khi thắng liền cả ba vòng thi tuần, tháng và quý. 6 năm sau, đàn em Nguyễn Việt Thành tiếp bước, mang cầu truyền hình Chung kết về ngôi trường này lần thứ hai.

Trong khi đó, hai điểm cầu còn lại đều từng có học sinh góp mặt ở trận đấu cuối cùng. Phạm Huy Hoàng là học sinh thứ tư của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam lọt vào Chung kết Olympia và cũng là thí sinh có điểm thi quý cao nhất trong 4 nhà leo núi với 330 điểm. Còn Phạm Thọ Quốc Long là học sinh thứ hai của Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo (Bình Thuận cũ) vào Chung kết, sau đàn anh Huỳnh Anh Nhật Trường ở năm thứ 15. Được mệnh danh là nam sinh lội ngược dòng tốt nhất Olympia năm 17, Quốc Long tiếp tục đưa cầu truyền hình Chung kết trở lại ngôi trường của mình sau 2 năm.

Cả 4 thí sinh Chung kết Olympia năm đó đều được đánh giá là rất mạnh

Những con số và câu hỏi khó quên

Bước vào Chung kết, Nhật Minh mang theo 3 kỷ lục gồm điểm thi tuần cao nhất năm 17 (400 điểm), điểm Khởi động cao nhất (110 điểm) và điểm số cao nhất lịch sử chương trình (460 điểm). Thế nhưng ngay ở phần thi sở trường là Khởi động, "cậu bé Google" lại chỉ giành 70 điểm và tạm xếp cuối cùng. Đây là một trong những khởi đầu khó khăn nhất của một nhà vô địch Olympia.

Điểm thi quý cao nhất trong 4 người lại không thuộc về Nhật Minh, mà thuộc về Phạm Huy Hoàng với 330 điểm. Chung cuộc, Huy Hoàng về nhì với 240 điểm, chỉ hơn Hà Việt Hoàng đúng 5 điểm. Sau trận đấu, Việt Hoàng từng tiếc nuối vì đã không chọn ngôi sao hy vọng ở phần thi Về đích.

Từ khóa giúp Nhật Minh lội ngược dòng ở phần Vượt chướng ngại vật là APEC, sự kiện mà Việt Nam đăng cai đúng vào năm 2017. Nam sinh bấm chuông chỉ sau 2 hàng ngang, khi gợi ý quan trọng nhất mới chỉ là con số 12. Trước đó, cả 4 nhà leo núi đều không trả lời được câu hỏi hàng ngang đầu tiên về tên dân gian "Vũng Thùng" của một vịnh biển. Ở phần Tăng tốc, cũng có một câu hỏi về luật giao thông đường bộ khiến cả 4 thí sinh cùng bó tay.

Với 300 điểm, Nhật Minh trở thành nhà vô địch thứ hai của Quảng Trị, sau Văn Viết Đức năm thứ 15. Điều thú vị là cả hai Quán quân đều quê ở vùng đất Hải Lăng.