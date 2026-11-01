Cuộc đụng mặt của hai nhà vô địch Olympia 2025 và 2026

Cuộc trò chuyện giữa hai nhà vô địch Olympia mang đến loạt câu trả lời vừa hài hước vừa thú vị.

Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 đã khép lại với chiến thắng thuộc về Đoàn Lê Anh Đức, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Đáng chú ý, ngôi trường này đã có hai năm liên tiếp giành ngôi vị Quán quân Olympia, sau chiến thắng của Trần Bùi Bảo Khánh tại mùa giải thứ 25 - một dấu mốc chưa từng có trong lịch sử chương trình.

Mới đây, VTV đăng tải video ghi lại màn tương tác giữa hai nhà vô địch của hai mùa giải gần nhất. Không còn là những màn so tài căng thẳng trên sân khấu, lần này, cả hai cùng tham gia thử thách trả lời nhanh những câu hỏi về tính cách, sở thích và thói quen của mình.

Ở câu hỏi ai có tính cạnh tranh cao hơn, cả Bảo Khánh và Anh Đức đều lập tức chỉ tay về phía bản thân. Thế nhưng, khi được hỏi ai có trí nhớ tốt hơn hay giữ bình tĩnh tốt hơn trước câu hỏi khó, hai chàng trai lại chọn đối phương. Riêng ở khả năng ứng biến, cả hai cùng thống nhất rằng Bảo Khánh là người nhỉnh hơn.

Màn tương tác đáng yêu giữa hai nhà vô địch Olympia của hai mùa giải gần nhất

Đến câu hỏi ai có nhiều sở thích ngoài học tập hơn, cả hai tiếp tục “đẩy” câu trả lời cho người còn lại. Khi được hỏi cụ thể, Anh Đức hài hước đáp: “Đó sẽ là một bí ẩn ạ!”. Bảo Khánh cũng nhanh chóng hưởng ứng: “Đây cũng là một bí ẩn ạ!”. Sau đó, Quán quân năm thứ 25 tiết lộ mình thích đọc sách, xem phim, chơi game và dành thời gian đi chơi, dạo quanh thành phố.

Một trong những khoảnh khắc gây chú ý nhất là khi cả hai được hỏi ai dễ trở thành meme trên mạng xã hội. Không cần suy nghĩ lâu, cả hai nam sinh cùng chỉ về phía Anh Đức. Nam sinh lập tức tái hiện dáng đứng khoanh tay quen thuộc từng xuất hiện trong cuộc thi, đồng thời hài hước gọi đó là tư thế “đại bàng tung cánh”.

Anh Đức tái hiện dáng đứng khoanh tay quen thuộc từng xuất hiện trong cuộc thi, đồng thời hài hước gọi đó là tư thế “đại bàng tung cánh”

Hai nhà vô địch cũng có những câu trả lời khá đồng điệu khi được hỏi ai có khả năng tiêu tiền thưởng nhanh hơn: cả hai đều tự nhận là mình. Anh Đức còn tiết lộ khoản chi tiêu yêu thích có thể là… ăn vặt. Trong khi đó, Bảo Khánh cho biết món ăn dễ khiến mình xiêu lòng là phở tái lăn, còn Anh Đức chọn kem chocolate.

Ở câu hỏi cuối cùng về việc ai có khả năng trở lại Olympia với vai trò MC, cả hai cùng chọn Bảo Khánh. Không bỏ lỡ cơ hội, quán quân năm thứ 25 liền thử sức dẫn chương trình: “Xin chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị khán giả đến với trận chung kết của Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 30!”.

Từ những màn “tự nhận” đầy tự tin đến các câu trả lời dành cho đối phương, video mang đến một góc nhìn gần gũi hơn về hai nhà vô địch Olympia. Hóa ra, ngoài những màn đấu trí căng thẳng trên sân khấu, Bảo Khánh và Anh Đức cũng có không ít khoảnh khắc hài hước, duyên dáng như bao bạn trẻ khác.

Sự ăn ý trong video không phải ngẫu nhiên. Trước khi cùng xuất hiện trong màn thử thách, hai nhà vô địch đã quen biết nhau từ cộng đồng Olympia của trường Ams. Chia sẻ với ngay sau trận Chung kết năm thứ 26, Bảo Khánh từng cho biết: “Anh em mình có giao lưu trong cộng đồng Olympia của trường. Cả hai cũng chia sẻ, truyền đạt lại cho nhau những kinh nghiệm”.

Nhận xét về cậu em khóa dưới, Quán quân Olympia 2025 cũng không ngần ngại khen: “Mình thấy Đức rất dễ thương. Trên sóng Đức dễ thương như nào thì ngoài đời cũng y vậy thôi”.