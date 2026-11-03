Ông chủ trọ TPHCM đăng clip kiểm tra phòng của 1 nữ sinh: Nhìn mà bàng hoàng, không tin nổi vào mắt mình!

Trước khi con rời nhà để học tập, làm việc ở một nơi khác, phụ huynh cũng nên chủ động hướng dẫn những kỹ năng sinh hoạt thiết yếu thay vì chỉ quan tâm đến việc chuẩn bị tiền bạc, chỗ ở hay phương tiện đi lại.

Một đoạn clip ghi lại cảnh chủ nhà trọ kiểm tra căn phòng của một nữ sinh tại TP.HCM đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Theo hình ảnh được chia sẻ, căn phòng trọ vốn là không gian sinh hoạt riêng của một cô gái trẻ sinh năm 2005. Thế nhưng, khi cánh cửa mở ra, khung cảnh bên trong khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

Rác sinh hoạt xuất hiện khắp nơi, từ lối vào cho đến những góc khuất trong phòng. Hàng loạt túi nilon, hộp đựng thức ăn đã qua sử dụng, chai nhựa, vỏ hộp hàng mua trực tuyến và thùng carton nằm chất đống. Có những túi rác còn chưa được buộc kín, trong khi hộp xốp đựng thức ăn thừa bị bỏ lại lẫn với các vật dụng khác.

Đáng chú ý, không chỉ có rác thải, quần áo và đồ dùng cá nhân cũng bị vứt bừa bãi trên sàn nhà. Một số vật dụng như ấm đun nước, gấu bông, túi xách nằm lẫn trong đống đồ lộn xộn. Khu vực nghỉ ngơi với chiếc nệm kê sát góc tường cũng không khá hơn khi xung quanh bị bao phủ bởi rác và đồ đạc.

Ảnh cắt từ clip (dphomes86)

Nhìn vào những hình ảnh này, nhiều người đặt câu hỏi cô gái đã sinh hoạt như thế nào trong một không gian chật kín đồ đạc và rác thải. Một số ý kiến bày tỏ sự lo ngại về vấn đề vệ sinh, nguy cơ côn trùng, nấm mốc phát triển cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe nếu tình trạng kéo dài.

Bên cạnh những lời phê bình, câu chuyện cũng khiến nhiều người nhìn lại một vấn đề rộng hơn: kỹ năng tự chăm sóc bản thân của người trẻ khi bắt đầu cuộc sống xa gia đình.

Sống tự lập không chỉ là tự kiếm tiền và quyết định mọi việc

Ở độ tuổi 19-20, nhiều bạn trẻ bắt đầu rời nhà để học tập, làm việc tại các thành phố lớn. Đây là giai đoạn các em có cơ hội trải nghiệm cuộc sống độc lập, tự đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm với những lựa chọn của mình.

Thế nhưng, tự lập không đơn giản chỉ là có thể tự đi học, đi làm, tự quản lý tiền bạc hay mua sắm những món đồ mình thích. Một phần rất quan trọng của cuộc sống độc lập nằm ở những việc nhỏ nhặt hằng ngày: biết nấu một bữa ăn, giặt quần áo, dọn phòng, đổ rác đúng nơi quy định và giữ cho nơi ở luôn sạch sẽ.

Những công việc tưởng chừng đơn giản ấy lại phản ánh khả năng tự chăm sóc bản thân và ý thức trách nhiệm của mỗi người. Một căn phòng bừa bộn đôi khi không chỉ xuất phát từ việc lười dọn dẹp trong một vài ngày, mà còn có thể là dấu hiệu cho thấy chủ nhân chưa hình thành được thói quen quản lý sinh hoạt cá nhân.

Từ câu chuyện trên, nhiều phụ huynh cũng có thể nhìn lại cách chuẩn bị hành trang cho con trước khi bước vào cuộc sống xa nhà.

Không ít gia đình có thói quen làm thay con gần như mọi việc. Khi còn ở nhà, trẻ không phải động tay vào việc dọn dẹp, giặt giũ hay sắp xếp đồ đạc vì đã có cha mẹ lo liệu. Đến khi chuyển ra ngoài sinh sống, các em mới bắt đầu lúng túng trước những công việc vốn dĩ cần được hình thành từ sớm.

Vì vậy, dạy con tự lập nên bắt đầu từ những việc gần gũi nhất. Ngay từ khi còn nhỏ, cha mẹ có thể hướng dẫn trẻ tự cất đồ chơi sau khi sử dụng, gấp quần áo, sắp xếp bàn học, phụ giúp việc nhà phù hợp với độ tuổi. Khi lớn hơn, trẻ cần biết tự vệ sinh phòng ngủ, giặt giũ, chuẩn bị bữa ăn đơn giản và xử lý rác thải sinh hoạt.

Quan trọng hơn, cha mẹ cần giúp con hiểu rằng giữ gìn không gian sống sạch sẽ không đơn thuần là để căn phòng trông đẹp mắt. Đó còn là cách bảo vệ sức khỏe, tôn trọng bản thân và những người xung quanh, đặc biệt khi sống trong nhà thuê hoặc không gian chung.

Trước khi con rời nhà để học tập, làm việc ở một nơi khác, phụ huynh cũng nên chủ động hướng dẫn những kỹ năng sinh hoạt thiết yếu thay vì chỉ quan tâm đến việc chuẩn bị tiền bạc, chỗ ở hay phương tiện đi lại.

Một người trẻ thực sự trưởng thành không nhất thiết phải sống trong căn phòng lúc nào cũng hoàn hảo, nhưng cần biết khi nào phải dọn dẹp, có trách nhiệm với những gì mình sử dụng và không để sự bừa bộn của bản thân ảnh hưởng đến người khác.

Bởi suy cho cùng, tự lập không phải là sống một mình, mà là có khả năng tự chăm sóc và chịu trách nhiệm với cuộc sống của chính mình. Những thói quen nhỏ được hình thành từ gia đình hôm nay có thể quyết định cách một đứa trẻ thích nghi với cuộc sống ngày mai.