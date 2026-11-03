Vương Bình, Da LAB đổ bộ PEPERO Unitour, cùng gen Z “Show Your Love” trước thềm Pop-up Store 11/11

Sau hai điểm dừng đầy năng lượng tại trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh và Đại học Kinh tế Quốc dân, PEPERO Unitour khép lại với hàng loạt khoảnh khắc đáng nhớ.

Thương hiệu bánh que hàng đầu Hàn Quốc mang thông điệp "Show Your Love with PEPERO" đến gần hơn với giới trẻ Việt Nam trước thềm pop-up store chào đón PEPERO Day 11/11 sắp tới. Không chỉ là một chiếc bánh que, PEPERO từ lâu đã là món quà để người trẻ Hàn Quốc gửi gắm tình cảm đến bạn bè, người thân và người thương. Năm nay, PEPERO đã đưa tinh thần sẻ chia ấy đến gần hơn với bạn trẻ Việt Nam thông qua chuỗi hoạt động Unitour, nơi các bạn sinh viên được trải nghiệm, vui chơi và "Show Your Love" theo cách riêng của mình.

Anh trai Vương Bình "say hi" sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 28/10, PEPERO Unitour chính thức khởi động tại Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) với không khí rộn ràng ngay từ những phút đầu tiên. Ngay lối vào, các bạn sinh viên rủ nhau xếp hàng check-in cùng standee Stray Kids tỉ lệ 1:1 và góc gương cầu lồi độc lạ, rồi thử vận may với game Catch the Sticks (bắt que) mở xuyên suốt chương trình.

Các bạn sinh viên hào hứng tham gia hoạt động tại sự kiện

Không khí càng thêm náo nhiệt khi Anh trai Vương Bình xuất hiện trên sân khấu, trình diễn loạt ca khúc "Thành phố phía Đông", "Thanh tân" và "Có hẹn với thanh xuân". Các bạn sinh viên hào hứng hòa giọng cùng nam nghệ sĩ, tạo nên những khoảnh khắc giao lưu đầy cảm xúc. Tiếp nối phần biểu diễn, Vương Bình đảm nhận vai trò giám khảo cho chuỗi trò chơi tương tác gồm "Cặp đôi ăn bánh que" (Pepero Game), "Tam sao thất bản" và "Nhìn hình đoán chữ", khuấy động bầu không khí và tăng thêm sự hào hứng cho các bạn sinh viên.

Màn giao lưu với ca sĩ Vương Bình được các bạn sinh viên đón nhận nồng nhiệt

Bên cạnh khu vực sân khấu, các bạn được mời nếm thử 9 hương vị bánh PEPERO khác nhau, từ Original (vị truyền thống), Almond (sô cô la hạnh nhân), White Cookie (sô cô la trắng cookie), Crunchy (sô cô la cốm giòn), Choco Cookie (sô cô la cookie), Snowy Almond (hạnh nhân sô cô la trắng), Cocoa Chocolate (cacao nhân sô cô la), Vanilla Chocolate (vani nhân sô cô la) cho đến Strawberry Cream (bánh que nhân kem dâu). Mỗi vị đều mang một hương vị và kết cấu độc đáo, để ai ai cũng có thể tìm được "vị" của riêng mình, hoặc chọn đúng vị dành tặng người thương. Sau đó, các bạn có thể mua bánh trực tiếp tại quầy, quay thưởng may mắn và mang về những món quà đáng yêu như móc khoá, giá đỡ điện thoại hay dây đeo hình nhân vật PEPERO đáng yêu.

Các bạn sinh viên được mời nếm thử 9 vị bánh PEPERO với đa dạng kết cấu và hương vị

Da LAB mang đến Đại học Kinh tế Quốc dân hàng loạt bản hit và những khoảnh khắc khó quên

Ngày 30/10, PEPERO Unitour tiếp tục hành trình ra Hà Nội và mang không khí lễ hội đến Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU). Với đầy đủ các hoạt động từ check-in, bắt que đến khu nếm thử 9 vị bánh và quay thưởng nhận quà, sinh viên NEU cũng nhanh chóng "chơi hết mình".

Sự kiện thu hút đông đảo các bạn sinh viên tham gia

Nhóm nhạc Da LAB mang đến những bản tình ca gắn liền với tên tuổi nhóm như "Thanh xuân", "Bầu trời mới" và bản mashup hai bài hát "Bài ca tuổi trẻ" và "Một nhà". "Visual" bừng sáng, màu giọng đặc trưng và những màn tương tác giữa các Anh tài Thơm, Thỏ và Emcee L khiến không khí trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Các bạn sinh viên cùng tham gia trò chơi Xếp tháp bánh PEPERO cùng nghệ sĩ

Màn thi Xếp tháp bánh PEPERO, Tam sao thất bản, Nhìn hình đoán chữ tiếp tục tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ, khép lại chặng cuối của Unitour bằng thật nhiều tiếng cười và sự gắn kết. Với nhiều bạn trẻ, chiếc bánh que nhỏ xinh không chỉ là món ăn vặt mà còn là lời mời để rủ bạn bè, người thương cùng tham gia và trao nhau những lời yêu thương.

Unitour khép lại, PEPERO pop-up store sẵn sàng mở cửa ngày 11/11

Hai điểm dừng tại HUTECH và NEU đã khép lại hành trình PEPERO Unitour 2026, để lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ với những bức ảnh check-in, món quà trao tay và tình yêu thương được lan tỏa. Nhưng với PEPERO, đây mới chỉ là khởi đầu cho chuỗi hoạt động kết nối cùng giới trẻ trong tháng 11.

Từ ngày 7 đến 15/11, PEPERO Pop-up Store sẽ chính thức mở cửa tại LOTTE Mall West Lake Hà Nội, mang đến không gian trải nghiệm, check-in và nhiều hoạt động thú vị để các bạn trẻ tiếp tục lưu giữ kỷ niệm và trao gửi yêu thương. Đặc biệt, vào PEPERO Day 11/11, sự kiện sẽ có thêm nhiều hoạt động đặc sắc cùng buổi fansign với một nghệ sĩ được đông đảo giới trẻ yêu thích, hứa hẹn tạo nên điểm nhấn đáng mong chờ.

Cùng theo dõi và cập nhật chi tiết thông tin sự kiện tại fanpage chính thức của PEPERO: https://www.facebook.com/peperovietnam