4 hành vi của bố mẹ khiến con cái lúc nhỏ vui vẻ, tươi cười, càng lớn càng rụt rè, u ám

Một đứa trẻ sơ sinh chưa có định niệm về giá trị của bản thân, và những nhận thức đầu đời về chính mình hoàn toàn được soi chiếu qua thái độ của cha mẹ.

Không ít bậc phụ huynh từng trải qua cảm giác hụt hẫng khi chứng kiến một đứa trẻ thuở nhỏ vốn hoạt bát, bạo dạn và tràn đầy năng lượng, nhưng khi lớn lên lại dần trở nên rụt rè, thiếu quyết đoán và luôn sợ hãi trước mọi thử thách. Thực tế, sự thay đổi tâm lý này phần lớn không bắt nguồn từ bản tính của trẻ, mà đến từ chính những thói quen nuôi dạy vô tình của cha mẹ.

Để không biến một đứa trẻ vui vẻ, tự tin thành một người nhút nhát và mặc cảm, các bậc phụ huynh cần nhận diện và tránh 4 "vùng cấm" trong giáo dục gia đình dưới đây:

1. Dùng đòn roi tâm lý và sự chê bai làm phương pháp giáo dục

Nhiều bậc phụ huynh thế hệ trước vẫn duy trì quan điểm "yêu cho roi cho vọt", tin rằng việc soi xét lỗi lầm hay dội gáo nước lạnh là cách tốt nhất để rèn giũa và thúc đẩy con tiến bộ. Đến mức ngay cả CEO Nvidia Jensen Huang từng nói đùa tại một hội nghị kín rằng: dù đã ngoài 60 tuổi và làm việc nhiều giờ hơn cha mình, ông vẫn bị cha mẹ nhắc nhở và khiển trách như thuở nhỏ.

Tuy nhiên, "trăng tròn rồi lại khuyết", bất kỳ điều gì thái quá đều mang lại tác dụng ngược. Trẻ nhỏ chưa hoàn thiện khả năng tự đánh giá bản thân; nếu thường xuyên đối mặt với sự phủ nhận, kìm nén và coi thường từ gia đình, trẻ sẽ tiếp nhận những lời chê bai đó làm định nghĩa về chính mình. Trẻ sẽ lớn lên với niềm tin rằng bản thân ngốc nghếch, vô dụng và không xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp. Khi gặp khó khăn, phản xạ đầu tiên của trẻ không còn là dũng cảm thử sức, mà là rút lui với suy nghĩ: "Mình không làm được", "Mình không đủ giỏi". Đúng như nhà văn Trịnh Uyên Kiết từng nhận định: sự khích lệ giúp trẻ phát triển thành cây đại thụ, còn sự coi thường chỉ khiến tâm hồn non nớt héo mòn và méo mó.

Ảnh minh họa

2. Kìm nén và phủ nhận cảm xúc tiêu cực của trẻ

Một tình huống rất phổ biến trong các gia đình: khi trẻ ngã khóc, cha mẹ gắt gỏng: "Có gì đâu mà khóc?"; khi trẻ sợ hãi, cha mẹ cười chê: "Nhát thế, thật xấu hổ!"; khi trẻ uất ức rơi lệ, cha mẹ gạt đi: "Chuyện bé xé ra to"; hay khi con buồn vì điểm kém, phản ứng nhận lại là: "Điểm thế này còn dám mặt ủ mày chau à?".

Nhiều người nghĩ rằng những lời nói này sẽ rèn luyện cho con tính kiên cường, nhưng bản chất lại là sự triệt tiêu cảm xúc. Cảm xúc vốn không có đúng hay sai, mà là phản ánh chân thực nhất từ thế giới nội tâm. Khi những cảm xúc tiêu cực bị cấm đoán quá lâu, trẻ sẽ hình thành nhận thức rằng cảm xúc của mình không hề quan trọng. Lâu dần, trẻ trở thành người nhút nhát, không dám bộc lộ nhu cầu, không dám từ chối người khác và luôn chôn giấu nỗi sợ. Thay vì chặn đứng dòng cảm xúc, vai trò của cha mẹ là hướng dẫn con thấu hiểu, gọi tên và điều tiết cảm xúc của chính mình.

3. Bao bọc quá mức và tước đoạt quyền tự chủ

Theo thuyết phát triển nhân cách của Erik Erikson, ý thức tự chủ chính là nền tảng của sự tự tin. Ý thức này xuất phát từ cảm nhận bên trong của trẻ: "Mình có thể tự quyết định và tự chịu trách nhiệm về bản thân", bắt đầu từ những việc nhỏ như chọn trang phục mỗi sáng hay quyết định chia sẻ món đồ chơi yêu thích.

Khi cha mẹ can thiệp và quyết định thay con mọi việc từ lớn đến nhỏ, trẻ hoàn toàn mất đi cơ hội lựa chọn và trải nghiệm sai lầm. Theo thời gian, khả năng tư duy độc lập và năng lực phán đoán của trẻ sẽ bị thui chột. Khi bước ra xã hội, đứa trẻ đó sẽ luôn thụ động chờ đợi sự sắp đặt của người khác, thiếu chính kiến và trở nên yếu đuối, hèn nhát trong mắt mọi người xung quanh. Dần buông tay đúng lúc, trao cho con quyền lựa chọn và cơ hội chịu trách nhiệm chính là cách xây dựng bản lĩnh vững vàng nhất.

4. Tình yêu thương có điều kiện

Nhà tâm lý học Carl Rogers từng đưa ra khái niệm "sự quan tâm tích cực có điều kiện". Trong môi trường gia đình, điều này diễn ra khi cha mẹ chỉ thể hiện tình yêu, sự dịu dàng khi con đạt điểm cao, ngoan ngoãn, nghe lời; ngược lại, họ thu hồi sự quan tâm, trở nên lạnh nhạt hoặc chỉ trích nặng nề khi con không đạt kỳ vọng.

Môi trường này dạy trẻ lối sống làm hài lòng người khác. Trẻ hành động không còn xuất phát từ mong muốn hay sở thích nội tại, mà chỉ vì nỗi sợ bị bỏ rơi và mong muốn được công nhận. Sự tự tin xây dựng trên ánh nhìn của người khác rất mong manh; chỉ cần thiếu vắng lời khen, trẻ sẽ ngay lập tức rơi vào khủng hoảng tự nghi ngờ bản thân.

Sự tự tin không phải là món quà bẩm sinh mà là thành quả được nuôi dưỡng từ môi trường sống. Một đứa trẻ sơ sinh chưa có định niệm về giá trị của bản thân, và những nhận thức đầu đời về chính mình hoàn toàn được soi chiếu qua thái độ của cha mẹ. Tình yêu có điều kiện tạo ra sự phục tùng, chỉ có sự đón nhận vô điều kiện cùng những lời động viên đúng mực mới bồi đắp nên một tâm hồn tự tin, vững chãi trước sóng gió cuộc đời.