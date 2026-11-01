Vật thể lạ lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia

Một chi tiết nhỏ trên sân khấu Chung kết năm thứ 26 lại là điều chưa từng có trong suốt 26 mùa Olympia.

Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 sáng 1/11 đã khép lại với chiến thắng của tân Quán quân Đoàn Lê Anh Đức. Dù vậy, những dư âm bên lề trận đấu vẫn còn được bàn luận nhiều trên MXH.

Bên cạnh những màn rượt đuổi điểm số kịch tính, khán giả theo dõi kỹ Chung kết năm nay còn chỉ ra một điểm khác lạ trên sân khấu. Ở phần thi Về đích, mỗi thí sinh khi bước ra giữa sân khấu không còn đứng "trơ trọi" trên sàn như trước. Thay vào đó, các nhà leo núi đứng trước một chiếc bục trả lời nho nhỏ với thiết kế đơn giản.

Chi tiết tưởng như rất nhỏ ấy lại là thứ lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử các trận Chung kết năm của Olympia.

Lần đầu tiên trong lịch sử Chung kết năm, thí sinh có bục trả lời riêng ở phần thi Về đích (Ảnh: VTV)

Theo đó, ở những mùa đầu tiên của chương trình, từ năm thứ 7 trở về trước, thí sinh hoàn thành phần thi Về đích ngay tại bục thi của mình. Các nhà leo núi đứng nguyên tại chỗ, chọn gói câu hỏi và trả lời, không cần di chuyển ra giữa sân khấu.

Về sau, thể thức thay đổi. Đến lượt Về đích, thí sinh bước ra khu vực giữa sân khấu và đứng trên sàn để trả lời câu hỏi. Vì không có chỗ tựa, nhiều nhà leo núi khi gặp câu hỏi cần tính toán đã phải ngồi xổm, ngồi bệt, thậm chí nằm hẳn ra sàn để viết nháp cho tiện. Những khoảnh khắc ấy từng khiến khán giả vừa buồn cười vừa thương và dần trở thành một hình ảnh quen thuộc mỗi khi nhắc đến phần thi Về đích.

Hình ảnh thí sinh ngồi xổm trên sàn để tính toán ở phần thi Về đích từng rất quen thuộc với khán giả Olympia (Ảnh: Như Hoàn)

Đến mùa thứ 26, chương trình bắt đầu bổ sung bục trả lời dành riêng cho phần thi Về đích. Chiếc bục xuất hiện từ các trận thi quý IV, sau đó tiếp tục được sử dụng trong trận Chung kết năm sáng 1/11. Nhờ đó, các thí sinh có chỗ để giấy nháp, đặt tay và tập trung suy nghĩ thuận tiện hơn. Nếu chỉ tính riêng các trận Chung kết năm, đây chính là lần đầu tiên chiếc bục này có mặt trên sân khấu Olympia.

Chiếc bục trả lời phần Về đích được thêm vào từ Quý IV, Olympia 26 và Chung kết năm thứ 26 là Chung kết đều tiên nó hiện diện (Ảnh chụp màn hình)

Mỗi mùa Olympia đều có một điều mới

Chiếc bục Về đích chỉ là một trong rất nhiều thay đổi của Đường Lên Đỉnh Olympia sau hơn hai thập kỷ lên sóng. Mỗi mùa giải, chương trình đều có những điều chỉnh dù lớn hay nhỏ, từ thiết kế sân khấu, bục thi cho đến thể lệ các phần thi.

Không chỉ trường quay, các điểm cầu cũng đổi mới. Nếu trước đây điểm cầu thường đặt tại trường học của thí sinh thì sau này, 4 điểm cầu được đặt tại những địa danh mang tính biểu tượng của từng địa phương. Đơn cử như năm nay, 4 cầu truyền hình đại diện cho 4 thí sinh Đoàn Lê Anh Đức, Lý Thái Dương, Nguyễn Huy Quang Minh và Trần Võ Gia Bảo lần lượt được đặt tại Bảo tàng Hà Nội (Hà Nội), khu di tích Đền Hùng (Phú Thọ), Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam (Hưng Yên) và Công viên biển Bình Sơn (Khánh Hòa). Chiếc vòng nguyệt quế dành cho nhà vô địch cũng được thiết kế mới mỗi năm, với một câu chuyện và thông điệp riêng.

Có lẽ chính những đổi mới không ngừng ấy đã giúp Olympia giữ được sức hút suốt 26 năm qua. Chương trình vẫn giữ nguyên tinh thần của một sân chơi tri thức, nhưng luôn biết cách làm mới mình để đồng hành cùng từng thế hệ học sinh.