Bức ảnh dã ngoại đơn giản của gia đình Hoa hậu Đặng Thu Thảo có 1 chi tiết hé lộ cách dạy con cực khéo

Hoa hậu Thu Thảo đúng là khéo nuôi dạy con.

Mới đây, Hoa hậu Đặng Thu Thảo chia sẻ hình ảnh một buổi picnic giản dị cùng các con, thu hút sự chú ý bởi khung cảnh đời thường, gần gũi.

Trong ảnh, các con của Đặng Thu Thảo ngồi trên tấm thảm trải giữa bãi cỏ. Trên tấm thảm có khá nhiều đồ ăn, thức uống được chuẩn bị sẵn, tạo cảm giác về một buổi đi chơi thoải mái, không quá cầu kỳ. Thế nhưng, giữa những món đồ ăn và vật dụng phục vụ chuyến đi, có một chi tiết khá thú vị: một cuốn sách tiếng Anh mang tên Sisters được đặt ngay trên tấm thảm.

Giữa những món đồ ăn và vật dụng phục vụ chuyến đi, có một chi tiết khá thú vị: một cuốn sách tiếng Anh mang tên Sisters được đặt ngay trên tấm thảm. (Ảnh FBNV)

Sisters là truyện tranh tự truyện của tác giả Raina Telgemeier, kể về mối quan hệ giữa hai chị em Raina và Amara. Câu chuyện xoay quanh những bất đồng, ganh tị thuở nhỏ và hành trình hai chị em học cách thấu hiểu, gắn bó với nhau. Đây là tác phẩm dành cho độc giả nhỏ tuổi, cũng là cuốn sách đồng hành với Smile nổi tiếng của cùng tác giả.

Việc một cuốn sách xuất hiện giữa buổi picnic khiến bức ảnh có thêm một điểm đáng chú ý. Gia đình đưa các con ra ngoài để vui chơi, tận hưởng không khí trong lành, nhưng sách vẫn là một trong những món đồ được mang theo. Việc đọc không nhất thiết phải diễn ra ở bàn học, trong phòng riêng hay vào một khung giờ cố định. Đôi khi, một cuốn sách có thể xuất hiện ngay giữa buổi picnic, bên cạnh đồ ăn và những món đồ chơi quen thuộc.

Khuyến khích con đọc sách

Thực tế, đây không phải lần đầu chuyện đọc sách của các con Hoa hậu Đặng Thu Thảo được nhắc đến. Trước đó, hình ảnh doanh nhân Trung Tín ngồi đọc sách cho các con từng được chia sẻ trên mạng xã hội. Năm 2025, nàng hậu cũng đăng tải khoảnh khắc con gái Sophie chăm chú đọc sách tiếng Anh. Một số hình ảnh khác còn cho thấy các hoạt động đọc sách, học tiếng Anh và làm thủ công của các con tại nhà.

Những khoảnh khắc ấy phần nào cho thấy sách được gia đình quan tâm và đưa vào các hoạt động thường ngày của trẻ. Không chỉ xuất hiện trong những giờ học, sách còn có thể đồng hành cùng con trong những khoảng thời gian thư giãn, vui chơi bên gia đình.

Đây cũng là một cách gợi mở đáng suy nghĩ về việc hình thành thói quen đọc sách cho trẻ.

Ảnh FBNV

Nhiều phụ huynh thường mong con yêu sách, chủ động tìm đọc và xem việc đọc là một hoạt động thú vị. Tuy nhiên, nếu sách chỉ xuất hiện khi đến giờ học, khi cha mẹ yêu cầu hoặc sau khi trẻ hoàn thành bài tập, việc đọc rất dễ trở thành một nhiệm vụ phải thực hiện hơn là sở thích tự nhiên.

Ngược lại, khi sách hiện diện trong đời sống thường ngày, trẻ có thêm cơ hội tiếp xúc với chúng mà không cảm thấy mình đang bị yêu cầu học tập. Một cuốn truyện được đặt trên bàn phòng khách, vài trang sách được đọc trước giờ đi ngủ hay một cuốn sách nhỏ mang theo trong chuyến đi chơi đều có thể tạo nên những trải nghiệm tích cực.

Điều quan trọng không nằm ở việc trẻ phải đọc được bao nhiêu trang, nhớ được bao nhiêu từ mới hay hoàn thành bao nhiêu cuốn sách mỗi tháng. Đó là quá trình để trẻ nhận ra rằng đọc sách cũng có thể là một niềm vui, giống như chơi đùa, khám phá thiên nhiên hay trò chuyện cùng người thân.

Với những gia đình có con nhỏ, việc tạo môi trường đọc sách đôi khi không cần bắt đầu bằng những phương pháp phức tạp. Cha mẹ có thể đọc cùng con, để con tự chọn cuốn sách mình thích, trò chuyện về nhân vật hoặc đơn giản là để sách ở những nơi trẻ dễ nhìn thấy, dễ lấy. Khi trẻ tò mò, người lớn có thể cùng con mở sách và khám phá câu chuyện.

Một điều khác cũng đáng lưu ý là không nên biến mọi khoảng thời gian của trẻ thành những giờ học được sắp xếp kín lịch. Trẻ vẫn cần được chạy nhảy, vui chơi, quan sát thế giới xung quanh và có những khoảng thời gian tự do. Đọc sách nên là một phần tự nhiên trong cuộc sống ấy, chứ không phải hoạt động thay thế cho những trải nghiệm khác.

Bởi vậy, hình ảnh cuốn sách nằm giữa tấm thảm picnic của nàng Hậu có thể khiến nhiều phụ huynh liên tưởng đến một thói quen đẹp: Đưa sách vào đời sống của con một cách nhẹ nhàng, để việc đọc không bị giới hạn trong không gian trường lớp hay những giờ học bắt buộc.

Một buổi đi chơi không cần quá nhiều hoạt động bổ ích được sắp đặt sẵn. Trẻ có thể ăn uống, vui đùa, khám phá thiên nhiên và nếu muốn, mở một cuốn sách ra đọc vài trang. Khi sách không còn là biểu tượng của bài vở hay áp lực học hành, trẻ có thể đến với sách bằng sự tò mò và niềm yêu thích của riêng mình.

Có lẽ, nuôi dưỡng tình yêu đọc sách cũng bắt đầu từ những điều giản dị như thế.