Chân dung bác sĩ SN 1993 vừa đỗ thủ khoa đầu vào Tiến sĩ Y khoa, nhìn kiểu gì cũng na ná nam thần Kim Seon Ho

Sở hữu gương mặt sáng, nụ cười hiền và phong thái nhẹ nhàng, bác sĩ Nguyễn Vương Bảo Anh được nhiều người nhận xét có nét giống tài tử Kim Seon Ho.

Bác sĩ Nguyễn Vương Bảo Anh (SN 1993), công tác tại Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM) đang nhận được nhiều sự chú ý khi trở thành thủ khoa đầu vào chương trình nghiên cứu sinh tiến sĩ chuyên ngành Ngoại khoa của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch với 85,2/100 điểm. Không chỉ gây ấn tượng bởi thành tích học tập và chuyên môn, nam bác sĩ còn khiến nhiều người chú ý bởi ngoại hình sáng, nụ cười hiền và đường nét được nhận xét có nét giống diễn viên Hàn Quốc Kim Seon Ho.

Nguyễn Vương Bảo Anh hiện là Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa I, công tác tại khoa Phẫu thuật Ung bướu Tiết niệu, Bệnh viện Bình Dân. Ở tuổi 33, anh đã có hơn một thập kỷ gắn bó với ngành y, tập trung vào lĩnh vực chẩn đoán, điều trị và phẫu thuật các bệnh lý ung thư đường tiết niệu.

Trong kỳ tuyển sinh nghiên cứu sinh tiến sĩ năm 2026 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Bảo Anh đạt 85,2/100 điểm, trở thành thủ khoa đầu vào chuyên ngành Ngoại khoa. Kết quả được đánh giá qua các vòng xét duyệt hồ sơ, trình bày đề cương nghiên cứu và trả lời câu hỏi trước hội đồng. Trước đó, anh cũng từng là sinh viên Y đa khoa của chính ngôi trường này, bắt đầu hành trình học tập từ khoảng 15 năm trước.

Bác sĩ Nguyễn Vương Bảo Anh trong lễ khai giảng sau đại học ở trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, ngày 30/10 (Ảnh: Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch)

Sau khi tốt nghiệp, bác sĩ Bảo Anh tiếp tục theo học chương trình bác sĩ nội trú tại Trường Đại học Y Dược TP.HCM, rồi lựa chọn theo đuổi lĩnh vực Ngoại khoa. Hiện tại, công việc của anh gắn với phẫu thuật ung thư tiết niệu, một chuyên ngành đòi hỏi kiến thức chuyên sâu, sự chính xác và khả năng làm chủ những ca mổ phức tạp.

Một trong những hướng nghiên cứu nổi bật của bác sĩ Bảo Anh là ứng dụng robot trong phẫu thuật nạo hạch sau phúc mạc ở bệnh nhân ung thư biểu mô đường tiết niệu trên. Đây là kỹ thuật khó, đòi hỏi phẫu thuật viên có kinh nghiệm và chưa được áp dụng phổ biến. Việc sử dụng robot được kỳ vọng hỗ trợ thao tác phẫu thuật chính xác hơn, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và hạn chế nguy cơ tái phát cho người bệnh.

Một số kết quả nghiên cứu ban đầu của anh về phương pháp này đã được công bố trên tạp chí y học. Trong thời gian tới, hướng nghiên cứu trên cũng là nội dung được bác sĩ Bảo Anh tiếp tục phát triển ở bậc tiến sĩ.

Bên cạnh hồ sơ chuyên môn, ngoại hình của nam bác sĩ cũng là điều khiến nhiều người quan tâm. Sở hữu gương mặt sáng, nụ cười hiền cùng phong thái nhẹ nhàng, bác sĩ Bảo Anh được một số người nhận xét có nét giống nam diễn viên Hàn Quốc Kim Seon Ho.

Bác sĩ Bảo Anh được một số người nhận xét có nét giống nam diễn viên Hàn Quốc Kim Seon Ho.

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