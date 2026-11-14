Phạm Hương "bó tay" trước câu hỏi kiến thức lớp 3

Hoa hậu Phạm Hương từng khiến khán giả bất ngờ khi lúng túng trước một câu hỏi thuộc kiến thức lớp 3 trong chương trình Ai Thông Minh Hơn Học Sinh Lớp 5.

Năm 2016, Phạm Hương tham gia gameshow Ai Thông Minh Hơn Học Sinh Lớp 5, chương trình đặt người chơi trưởng thành trước những câu hỏi thuộc kiến thức từ lớp 1 đến lớp 5. Với format đặc biệt này, người tham gia phải lần lượt vượt qua 11 câu hỏi, các kiến thức tưởng chừng quen thuộc đôi khi lại trở thành thử thách không dễ dàng.

Năm 2016, Phạm Hương tham gia gameshow Ai Thông Minh Hơn Học Sinh Lớp 5

Trong phần thi của mình, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 đã vượt qua một số câu hỏi trước khi dừng bước ở câu số 8. Đây là câu hỏi liên quan đến kiến thức Sinh học lớp 3, yêu cầu người chơi gọi tên chất dịch màu vàng xuất hiện trên vết thương khi máu đông lại.

Cụ thể, MC Bình Minh đã đặt câu hỏi: “Máu khi chảy đông lại có một ít nước màu vàng trên vết thương đó là gì?”. Trước câu hỏi này, Phạm Hương tỏ ra khá lúng túng và không nhớ được tên gọi chính xác của chất dịch.

Ở thời điểm đó, người đẹp đã sử dụng hết các quyền trợ giúp của chương trình. Không còn phương án hỗ trợ nào, cô quyết định đưa ra câu trả lời cuối cùng là “nước màu vàng”. Tuy nhiên, đáp án được chương trình công bố là “huyết tương”, khiến Phạm Hương không thể vượt qua câu hỏi.

MC Bình Minh đã đặt câu hỏi: “Máu khi chảy đông lại có một ít nước màu vàng trên vết thương đó là gì?”

Tình huống này sau đó được chia sẻ lại trên mạng xã hội và khiến nhiều khán giả bất ngờ khi một câu hỏi thuộc kiến thức tiểu học lại khiến Hoa hậu Phạm Hương lúng túng. Một số ý kiến cho rằng đây là kiến thức Sinh học cơ bản mà học sinh đã được làm quen từ sớm.

Dù vậy, cũng có những khán giả nhìn nhận sự việc theo hướng nhẹ nhàng hơn. Việc không nhớ một kiến thức từng học, đặc biệt khi phải trả lời trực tiếp trước máy quay và khán giả, không phải điều quá hiếm gặp. Một câu trả lời chưa chính xác trong gameshow cũng không thể là căn cứ để đánh giá toàn diện vốn hiểu biết của một người.

Phạm Hương không thể vượt qua câu hỏi

Thực tế, Ai Thông Minh Hơn Học Sinh Lớp 5 được xây dựng dựa trên chính sự đối lập thú vị giữa kiến thức tiểu học tưởng đơn giản và khả năng ghi nhớ của người trưởng thành. Bởi vậy, không chỉ Phạm Hương, nhiều người chơi nổi tiếng khác cũng từng gặp khó khăn trước những câu hỏi nằm trong chương trình học phổ thông.

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