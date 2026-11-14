Ngày đi làm, tối lên lớp, đêm viết luận văn, chàng trai 2k2 có kênh YouTube 10 triệu lượt xem lấy bằng thạc sĩ ở tuổi 24

Tấm bằng thạc sĩ chỉ là một mốc trong kế hoạch dài hơi của chàng trai 2k2 này.

Ban ngày đi làm, 18h vội vã lên lớp, 21h về nhà lại mở máy viết luận văn thêm hai tiếng. Gần hai năm liền, lịch trình của Lê Chí Đăng Minh (sinh năm 2002, TP.HCM) gần như không thay đổi. Cuối cùng, chàng trai được bạn bè gọi vui là "Minh hotboy" đã cầm trên tay bằng thạc sĩ Kinh tế của Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) khi mới 24 tuổi.

Với gương mặt sáng sủa cùng phong thái trẻ trung, năng động, Minh dễ gây chú ý ngay từ lần gặp đầu. Thế nhưng phía sau biệt danh ấy là hành trình vừa đi làm, vừa sáng tạo nội dung, vừa theo đuổi việc học của một người trẻ có mục tiêu rõ ràng.

Chân dung Lê Chí Đăng Minh

Học thạc sĩ ngay sau khi ra trường

Tốt nghiệp cử nhân UEH, Minh quyết định học tiếp thạc sĩ tại trường cũ. Thay vì đi làm vài năm rồi mới quay lại giảng đường, anh muốn tận dụng thói quen nghiên cứu và nhịp học từ thời đại học.

Lựa chọn này gắn với định hướng nghề nghiệp của Minh trong ngành Marketing. Anh muốn từng bước chuyển từ vị trí chuyên môn sang quản lý, với mục tiêu trở thành Giám đốc Marketing (CMO) trước tuổi 30. Theo Minh, ngoài kỹ năng thực hành, người làm quản lý còn cần nền tảng kinh tế và tư duy quản trị chiến lược.

"Tôi không nghĩ việc nâng cao học vị và tích lũy kinh nghiệm thực tế là hai con đường đối lập. Khi kỹ năng thực thi đã có nền tảng, tôi muốn hoàn thiện tư duy quản trị để tiếp cận các bài toán kinh doanh ở góc độ toàn diện hơn", Minh nói.

Nam sinh 2k2 vừa hoàn thành chương trình thạc sĩ Kinh tế tại UEH ở tuổi 24

Thời sinh viên, Minh tự học nhiều kỹ năng liên quan đến Marketing như sáng tạo nội dung, thiết kế, dựng video và Digital Art. Anh lập một kênh YouTube làm nội dung bằng tiếng Anh. Chỉ sau một năm, kênh nhận Nút Bạc vào năm 2022. Đến nay, kênh có hơn 150.000 người đăng ký và gần 10 triệu lượt xem. Với Minh, đây vừa là sân chơi sáng tạo, vừa là nơi thử nghiệm kiến thức Marketing vào thực tế.

Người trẻ nhất lớp

Ra trường, Minh làm chuyên viên Marketing tại một hệ thống trường quốc tế ở TP HCM. Anh học thạc sĩ song song với công việc, trong khi kênh YouTube vẫn đều đặn có video mới mỗi tuần.

Khó khăn lớn nhất với Minh là quản lý thời gian và khoảng cách kinh nghiệm với bạn cùng lớp. Phần lớn học viên đã đi làm nhiều năm, có người giữ vị trí quản lý, trong khi anh thuộc nhóm ít tuổi nhất. Để theo kịp, Minh đọc tin tức hai lần mỗi ngày, vào buổi sáng và trước khi ngủ. Anh không chỉ đọc để cập nhật mà còn tự đặt câu hỏi về các vấn đề kinh tế, tìm hiểu nguyên nhân và cách giải quyết. Nhờ vậy, anh tự tin hơn khi thảo luận cùng những học viên dày dạn kinh nghiệm.

Minh bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ sau sáu tháng nghiên cứu

Sau sáu tháng nghiên cứu, Minh bảo vệ thành công luận văn. Anh nhớ nhất cảm giác nhẹ nhõm khi thấy niềm vui của bố mẹ. Gia đình Minh có điều kiện kinh tế bình dị. Mỗi ngày, bố anh chạy xe máy khoảng 70 km đến chỗ làm ở một công ty nội thất xuất khẩu. Mẹ dậy từ sáng sớm lấy hàng, rồi chở quần áo ra chợ bán. Những vất vả ấy trở thành động lực để Minh cố gắng. Suốt thời gian học thạc sĩ, anh chỉ chia sẻ kế hoạch với gia đình và một người anh thân thiết, chọn tập trung làm thay vì nói trước.

"Hãy biến mình thành người sẵn sàng khi cơ hội tới"

Nói về giá trị của bằng cấp, Minh cho rằng học vị không quyết định trực tiếp cơ hội việc làm hay thu nhập. Theo anh, năng lực của mỗi người còn đến từ ngoại ngữ, kỹ năng mềm, hiểu biết xã hội, khả năng tự học và kinh nghiệm thực tế.

"Việc hoàn thành chương trình thạc sĩ giúp tôi bổ sung kiến thức chuyên môn và tư duy quản trị hệ thống. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là khả năng vận dụng những kiến thức đó vào công việc thực tế", anh chia sẻ.

Hiện Minh làm việc tại một tập đoàn xây dựng lớn ở Việt Nam. Trong vài năm tới, anh muốn tiếp tục tích lũy kinh nghiệm quản trị, hoàn thiện năng lực lãnh đạo để chạm tới vị trí CMO trước 30 tuổi. Song song đó, anh vẫn duy trì kênh YouTube và các nền tảng số.

Anh chàng đặt mục tiêu trở thành Giám đốc Marketing trước tuổi 30

Ông Đặng Tuấn Chinh, Giám đốc Marketing một ngân hàng, đánh giá tinh thần tự học, khả năng dùng tiếng Anh và kỹ năng đa nhiệm là điểm đáng chú ý ở Minh. Theo ông, doanh nghiệp ngày càng coi trọng khả năng thích ứng và thực hành của nhân sự trẻ, nên việc chủ động hoàn thiện bản thân sẽ là lợi thế. Tinh thần kỷ luật cùng khả năng kết hợp kiến thức với thực tế cũng là nền tảng để Minh hướng tới các vị trí quản lý cấp cao.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Minh chọn ba từ để nói về mình là kỷ luật, thực chiến và biết ơn. Với anh, tấm bằng thạc sĩ không phải điểm kết thúc mà là bước đệm cho những mục tiêu tiếp theo.

"Đừng chỉ mải đi tìm một cơ hội hoàn hảo, hãy biến mình thành người sẵn sàng khi cơ hội tới", Minh nói.