Đừng cố gắng dạy dỗ con bạn trong 3 tình huống này: Vừa không hiệu quả vừa gây thêm rắc rối!

Con giật đồ chơi của bạn, sáng nào cũng chậm chạp hay vừa nghe nhắc đã giận dỗi bỏ cơm. Bố mẹ có thể xử lý việc trước mắt bằng một câu ngắn, rồi chọn lúc cả hai bình tĩnh để nói chuyện.

Chăm con mỗi ngày vốn đã khiến bố mẹ mệt mỏi. Có những lúc, việc nhắc nhở, uốn nắn con lại càng khó hơn.

Chẳng hạn, buổi sáng cả nhà đang vội ra cửa mà con mãi chưa mặc xong quần áo. Bố mẹ càng giục, con càng chậm chạp. Đến khi người lớn không nhịn được, bắt đầu giảng giải, con lại đứng im chẳng làm gì. Cuối cùng, bố mẹ chỉ còn biết quát lên.

Chiều đón con tan học, thấy con giật đồ chơi của bạn, bố mẹ nghiêm giọng phê bình ngay. Thế nhưng con lại cãi, nhất quyết không nhận sai, thậm chí nằm lăn ra ăn vạ, khiến bố mẹ vô cùng khó xử.

Đến bữa tối, thấy cả nhà đang vui vẻ, bố mẹ định nhân dịp này nhắc lại chuyện ban chiều. Nào ngờ mới nói được vài câu, con đã bĩu môi, giận dỗi bỏ ăn. Người lớn cũng lập tức nổi nóng.

Rõ ràng con làm sai, tại sao nhắc nhở vào những lúc ấy lại khiến con càng khó nghe lời?

Có thể vấn đề nằm ở thời điểm. Trong những tình huống ấy, trẻ khó tiếp nhận điều bố mẹ đang nói. Càng cố giảng giải, cả con lẫn bố mẹ càng dễ tổn thương và mệt mỏi.

1. Khi con đang ở trước mặt bạn bè

Thấy con giật đồ chơi của bạn, nhiều bố mẹ lập tức mắng con và bắt xin lỗi. Nhưng trước mặt các bạn, điều con bận tâm nhất có thể là “Mọi người đang nghĩ gì về mình?”. Vì xấu hổ, con dễ cãi lại, chối lỗi hoặc bật khóc. Lúc ấy, con khó nghe hết điều bố mẹ muốn nói.

Bố mẹ nên bước tới ngăn ngay và nói dứt khoát: “Dừng lại con, mình trả đồ chơi cho bạn.” Sau đó, đưa con ra một góc yên tĩnh. Nếu bạn đang buồn, bố mẹ có thể hỏi han và xin lỗi trước. Khi con bình tĩnh hơn, hãy nghe con kể rồi cùng con nghĩ cách xin lỗi hoặc hỏi mượn đồ chơi vào lần sau.

2. Khi cả nhà đang vội ra cửa vào buổi sáng

Đã đến giờ đi học mà con vẫn chưa mặc xong áo, bố mẹ rất dễ nổi nóng. Một câu “Sao sáng nào con cũng chậm thế?” có thể kéo theo vài phút cãi qua cãi lại, trong khi việc cần làm ngay chỉ là mặc áo, đi giày và ra cửa.

Buổi sáng, hãy nói rõ từng việc con cần làm: “Con đi giày nhé”, “Con lấy bình nước đi”. Nếu đã sát giờ, bố mẹ có thể giúp con làm nốt. Tối hôm đó, hai bên có thể cùng soạn cặp, chọn sẵn quần áo và để giày, bình nước ở chỗ dễ lấy. Những việc chuẩn bị từ tối giúp con biết sáng mai cần làm gì trước.

3. Khi cả nhà đang ăn cơm

Thấy cả nhà ngồi đông đủ, bố mẹ dễ tranh thủ nhắc lại chuyện con làm sai ở lớp hay lúc chơi với bạn. Nhưng nếu bữa nào cũng có chuyện bị trách, con có thể thấy căng thẳng ngay khi ngồi vào bàn và mất ngon miệng.

Việc xảy ra ngay trong bữa ăn thì nhắc ngắn gọn. Con ném thức ăn, bố mẹ có thể nói: “Thức ăn để trong bát, con đừng ném nhé.” Con làm đổ canh thì cùng con lau. Chuyện giật đồ chơi lúc tan học có thể đợi đến khi cả nhà ăn xong, dọn bàn rồi mới nói.

Khi nào con dễ nghe bố mẹ hơn?

Hãy chọn lúc có thể nói riêng, cả hai đã bình tĩnh và có thời gian nghe nhau. Đó có thể là lúc đi dạo sau bữa tối hoặc khi bố mẹ cùng con cất đồ chơi. Nếu vẫn còn giận, bố mẹ có thể hẹn: “Mẹ đang hơi bực. Một lát nữa mẹ con mình nói chuyện nhé.”

Mỗi lần, chỉ nói về một việc cụ thể. Chẳng hạn: “Lúc nãy con giật cái xẻng bạn đang chơi. Khi đó con muốn gì?”. Nghe con kể xong, bố mẹ có thể tập cùng con một câu để dùng lần sau: “Bạn chơi xong cho mình mượn nhé?”. Như vậy, con hiểu mình cần sửa việc gì và có sẵn cách để làm khác đi.

Nguồn: Sohu