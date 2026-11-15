Cựu sinh viên SN 1985 của ĐH Hà Nội về thăm trường cũ, ai cũng nhận ra vì quá quen trên sóng VTV

Giữa đông đảo cựu sinh viên trở về Trường Đại học Hà Nội mới đây, có một gương mặt rất quen với khán giả truyền hình.

Sáng 14/11, Trường Đại học Hà Nội (HANU) tổ chức chương trình “HANU, Điểm hẹn thanh xuân 2026”, chào đón các thế hệ cựu giáo chức và cựu sinh viên trở về thăm trường. Trong những bức ảnh được chia sẻ từ sự kiện, cư dân mạng nhanh chóng nhận ra một gương mặt quen thuộc đứng giữa các thầy cô và bạn bè của Khoa Tiếng Anh. Đó là Khắc Cường, MC/ BTV/ BLV thể thao nổi tiếng của VTV.

Trong các bức ảnh, nam BTV xuất hiện với phong cách lịch sự, áo sơ mi trắng, vest tối màu, vui vẻ chụp ảnh cùng thầy cô, bạn bè cũ tại trường cũ. Không khí hội ngộ thân mật khiến nhiều người thích thú khi được thấy một Khắc Cường rất đời thường, khác hẳn hình ảnh quen thuộc trên sóng truyền hình.

BLV Khắc Cường về thăm Trường Đại học Hà Nội - nơi anh từng theo học (Ảnh: FBNV)

Anh cũng tranh thủ chụp ảnh cùng các giảng viên cũ của mình (Ảnh: FBNV)

BLV Khắc Cường, tên đầy đủ là Nguyễn Khắc Cường, sinh năm 1985. Anh từng học Trường THPT chuyên Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, sau đó theo học lớp Cử nhân tài năng, Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Hà Nội. Đây là một trong những lớp đào tạo dành cho sinh viên có thành tích nổi bật của khoa.

Con đường đến với VTV của Khắc Cường khá đặc biệt. Năm 2006, khi còn là sinh viên, anh được Đoàn trường cử tham gia chương trình Ai Là Triệu Phú trong số đặc biệt dành cho ngày Học sinh, Sinh viên Việt Nam 9/1. Tại đây, anh chia sẻ với MC Lại Văn Sâm về ước mơ trở thành bình luận viên bóng đá. Chỉ khoảng một tháng sau, Khắc Cường nhận được lời mời thử việc từ nhà báo Phan Ngọc Tiến, khi ấy là lãnh đạo ban thể thao, và chính thức về làm việc tại VTV.

Cậu sinh viên Khắc Cường thời thi Ai Là Triệu Phú (Ảnh chụp màn hình)

Và BLV Khắc Cường của hiện tại (Ảnh: FBNV)

Gần 20 năm gắn bó với VTV, Khắc Cường dẫn nhiều chương trình thể thao như 360 Độ Thể thao, Thể thao 24/7. Anh cũng là bình luận viên quen thuộc của Ngoại hạng Anh, UEFA Champions League, EURO, SEA Games và AFF Cup. Năm 2026 là kỳ World Cup thứ sáu liên tiếp anh đồng hành cùng khán giả VTV. Ngoài thể thao, Khắc Cường còn từng dẫn các gameshow như Rung Chuông Vàng và Đường Lên Đỉnh Olympia.

BLV Khắc Cường cùng các cựu sinh viên chụp ảnh trước văn phòng Khoa Tiếng Anh (Ảnh: FBNV)

“HANU, Điểm hẹn thanh xuân 2026” được tổ chức với chủ đề “Ngày ấy, Bây giờ”, trùng dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Chương trình có sự tham dự của Phó Hiệu trưởng Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Vang cùng nhiều thế hệ thầy cô, cựu sinh viên Việt Nam và quốc tế.

Phát biểu khai mạc, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Tiến Dũng nhấn mạnh mạng lưới cựu sinh viên không chỉ là cầu nối giữa các thế hệ thầy trò, mà còn góp phần mở rộng hợp tác, chia sẻ tri thức và kinh nghiệm nghề nghiệp. Đại diện cựu sinh viên quốc tế, chị Khineltceva Inga, cựu sinh viên Khoa Việt Nam học đến từ Liên bang Nga, gọi HANU là “quê hương thứ hai” của mình.

Các thế hệ cựu giáo chức, cựu sinh viên hội ngộ tại “HANU, Điểm hẹn thanh xuân 2026” (Ảnh: HANU)

Sau lễ khai mạc, các cựu sinh viên tiếp tục tham gia nhiều hoạt động giao lưu tại các khoa, thi đấu pickleball, trải nghiệm văn hóa và đêm gala. Với nhiều người, như BLV Khắc Cường, đây là dịp hiếm hoi để trở lại giảng đường năm xưa, gặp lại thầy cô và tìm về những ký ức thanh xuân.

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