Một trường đại học nổi tiếng ở Hà Nội kỷ niệm cột mốc đặc biệt: 70 năm đào tạo, 60 năm thành lập, nhiều thế hệ kỹ sư và kiến trúc sư trưởng thành từ đây

Trải qua 70 năm hoạt động đào tạo và 60 năm thành lập, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã trở thành nơi trưởng thành của nhiều thế hệ kỹ sư, kiến trúc sư, nhà khoa học và cán bộ quản lý, góp sức vào những công trình, dự án quan trọng của đất nước.

Năm 2026 đánh dấu một cột mốc đặc biệt đối với Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (HUCE) khi ngôi trường này kỷ niệm 70 năm hoạt động đào tạo (1956-2026) và 60 năm thành lập (1966-2026).

Đây không chỉ là dịp nhìn lại hành trình phát triển của một cơ sở giáo dục đại học có truyền thống lâu đời, mà còn là cơ hội để nhiều thế hệ thầy cô, cựu sinh viên cùng trở về mái trường từng gắn bó với những năm tháng tuổi trẻ.

Lễ kỷ niệm 70 năm hoạt động đào tạo và 60 năm thành lập trường được tổ chức với tinh thần hội ngộ, tri ân và tiếp nối truyền thống. Sự kiện hướng tới việc kết nối những thế hệ đã góp phần xây dựng, phát triển nhà trường trong suốt nhiều thập kỷ.

70 năm đào tạo, 60 năm hình thành và phát triển

Hành trình của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội bắt đầu từ năm 1956, thời điểm đánh dấu sự khởi đầu của hoạt động đào tạo. Đến năm 1966, trường chính thức được thành lập, mở ra một chặng đường phát triển gắn liền với ngành xây dựng Việt Nam.

Hai dấu mốc 1956 và 1966 mang những ý nghĩa khác nhau nhưng cùng tạo nên lịch sử của một cơ sở đào tạo đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển của đất nước.

Từ những ngày đầu đặt nền móng cho hoạt động giảng dạy, nhà trường từng bước xây dựng môi trường học thuật, chú trọng bồi dưỡng tư duy khoa học, năng lực chuyên môn và tinh thần sáng tạo cho người học.

Trải qua nhiều thập kỷ, những thế hệ sinh viên trưởng thành từ mái trường đã lựa chọn các con đường nghề nghiệp khác nhau. Có người trở thành kỹ sư, kiến trúc sư trực tiếp tham gia các công trình xây dựng; có người tiếp tục theo đuổi nghiên cứu khoa học, giảng dạy hoặc đảm nhiệm công tác quản lý.

Dù ở những vị trí khác nhau, họ đều góp phần tạo nên dấu ấn của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội trong quá trình phát triển của ngành xây dựng.

Theo nhà trường, thành quả của chặng đường 70 năm không chỉ đến từ việc đào tạo nguồn nhân lực chuyên môn mà còn được vun đắp bằng tâm huyết của các thế hệ giảng viên, sự nỗ lực của người học và tinh thần không ngừng đổi mới.

Nhân dịp kỷ niệm năm 2026, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cũng ghi nhận những thành tích đáng chú ý. Trong đó, Cờ thi đua của Chính phủ cùng nhiều danh hiệu dành cho các tập thể, cá nhân là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của nhà trường trong quá trình xây dựng và phát triển.

Những người con trở về sau nhiều thập kỷ

Một trong những điểm nhấn của dịp kỷ niệm lần này là sự trở về của các thế hệ từng học tập, giảng dạy và công tác tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

Sau khi rời giảng đường, mỗi người có một hành trình riêng. Có người tiếp tục gắn bó với công việc chuyên môn, có người đảm nhiệm những trọng trách mới trong xã hội. Tuy nhiên, những kỷ niệm về thầy cô, bạn bè và quãng đời sinh viên vẫn là sợi dây kết nối họ với mái trường.

Chia sẻ nhân dịp đặc biệt này, PGS.TS Hoàng Tùng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, nhấn mạnh rằng 70 năm hoạt động đào tạo và 60 năm hình thành, phát triển là khoảng thời gian đủ dài để những người con Xây dựng, dù đang ở đâu hay trên cương vị nào, vẫn nhận ra mình luôn có một mái nhà chung để nhớ, để trở về và tiếp tục đồng hành.

Ông cũng khẳng định: "Sự phát triển của một ngôi trường không bao giờ là thành quả của riêng một cá nhân. Đó là kết tinh trí tuệ, tâm huyết và đóng góp của nhiều thế hệ".

PGS.TS Hoàng Tùng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Thông điệp này cũng phản ánh một giá trị được nhà trường nhấn mạnh trong dịp kỷ niệm: Thành tựu của một cơ sở giáo dục không chỉ được đo bằng những kết quả chuyên môn, mà còn thể hiện qua sự gắn bó giữa các thế hệ thầy và trò.

Với nhiều cựu sinh viên, việc trở về trường sau hàng chục năm còn mang ý nghĩa đặc biệt. Đó là dịp tìm lại những ký ức của thời sinh viên, gặp lại bạn học, thầy cô và nhìn thấy sự thay đổi của nơi từng gắn bó với tuổi trẻ.

Dấu mốc 60 năm và hành trình tiếp nối

Dịp kỷ niệm quy tụ các thế hệ thầy cô giáo, cựu giáo chức, cán bộ, viên chức, người lao động, cựu sinh viên, học viên cùng các đại biểu, tổ chức và đối tác trong và ngoài trường.

Không chỉ mang ý nghĩa của một buổi lễ kỷ niệm, đây còn là dịp để các thế hệ gặp gỡ, tri ân, chia sẻ những kỷ niệm và nhìn lại chặng đường đã qua.

Nếu như năm 1956 đánh dấu sự khởi đầu của hoạt động đào tạo, năm 1966 ghi dấu sự ra đời chính thức của nhà trường, thì năm 2026 trở thành thời điểm kết nối quá khứ với hiện tại, đồng thời mở ra những kỳ vọng cho giai đoạn tiếp theo.

Các thế hệ học sinh thành công trở về với ngôi trường dịp kỷ niệm

Sau 70 năm hoạt động đào tạo và 60 năm thành lập, những đóng góp của nhiều thế hệ thầy trò đã tạo nên nền tảng cho hành trình phát triển của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

Với thông điệp "Một mái trường - nhiều thế hệ - chung niềm tự hào", nhà trường kỳ vọng dịp kỷ niệm không chỉ là ngày hội trở về mà còn tiếp tục khơi dậy tinh thần gắn kết, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của những người đã và đang trưởng thành từ mái trường này.