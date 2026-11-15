Cuối tuần đặc biệt của bầu Hiển

Ngày cuối tuần này của doanh nhân Đỗ Quang Hiển có gì đặc biệt hơn hẳn so với những ngày khác?

Hôm nay, chủ nhật (15/11), ông Đỗ Quang Hiển, Nhà sáng lập, Chủ tịch Điều hành Tập đoàn T&T Group, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SHB có một lịch trình đặc biệt. Vị doanh nhân trở về Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), nơi ông từng theo học hơn 40 năm trước, để tham dự lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Khoa Vật lý.

Trong ngày trở lại mái trường cũ, ông Hiển không giấu được niềm xúc động khi nhắc đến những kỷ niệm thời sinh viên, đồng thời gửi lời tri ân tới các thế hệ thầy cô đã dìu dắt mình.

Doanh nhân Đỗ Quang Hiển trong buổi sáng trở lại mái trường xưa

Trở lại mái trường sau hơn 40 năm, bầu Hiển nói điều đặc biệt

Ít ai biết rằng, trước khi trở thành doanh nhân nổi tiếng, ông Đỗ Quang Hiển từng là sinh viên K24, chuyên ngành Vô tuyến điện, Khoa Vật lý, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, tiền thân của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên ngày nay.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Hiển chia sẻ niềm vinh dự, tự hào khi được trở về nơi gắn bó với nhiều kỷ niệm. Ông gửi lời cảm ơn tới các thầy cô giáo, những người đã đào tạo, yêu thương và dìu dắt mình trong những năm tháng tuổi trẻ. "Thực sự là từ ngày ra trường, trong công việc, trong cuộc sống cho đến nay, tôi luôn luôn vinh dự, tự hào và gìn giữ, lan toả, tôi là 1 cựu sinh viên Khoa Vật lý trường ĐH Tổng hợp HN, nay là ĐHQGHN. Đấy là niềm tự hào, vinh dự".

Vị doanh nhân nhắc đến hai điều đặc biệt mà ông tiếp thu từ môi trường đại học là tư duy "tổng hợp" và cách giải quyết vấn đề "hợp lý". Theo ông Hiển, chính tư duy tổng hợp các nguồn lực, kết hợp sức mạnh trong và ngoài nước đã giúp ích cho quá trình quản trị, điều hành doanh nghiệp, từ những ngày đầu thành lập T&T đến khi phát triển T&T Group, SHB và hệ sinh thái hơn 200 doanh nghiệp như hiện nay.

Doanh nhân Đỗ Quang Hiển phát biểu trong buổi lễ

Món quà 500 triệu đồng và lời nhắn gửi sinh viên trường cũ

Không chỉ trở về để ôn lại kỷ niệm, tại lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Khoa Vật lý, ông Đỗ Quang Hiển còn công bố một thông tin đáng chú ý. Cụ thể, cá nhân ông cùng Tập đoàn T&T và Ngân hàng SHB đã phối hợp với Khoa Vật lý sáng lập quỹ học bổng trị giá 500 triệu đồng.

Quỹ hướng tới hỗ trợ sinh viên nghèo vượt khó, sinh viên tài năng và những sinh viên có sáng kiến, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học.

Bên cạnh đó, ông Hiển cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Khoa Vật lý để hình thành quỹ đầu tư cho các đề tài nghiên cứu, sáng kiến khoa học và dự án khởi nghiệp tiềm năng.

Ông Hiển nói vế Quỹ học bổng trị giá 500 triệu đồng dành tặng trường cũ

T&T Group, SHB cùng hệ sinh thái doanh nghiệp cũng định hướng tăng cường hợp tác với nhà trường trong nghiên cứu, đào tạo, tạo điều kiện thực tập, ứng dụng khoa học và tuyển dụng sinh viên sau tốt nghiệp.

Thực tế, đây không phải lần đầu ông Hiển có những đóng góp cho đại học cũ. Theo thông tin Đại học Quốc gia Hà Nội công bố tháng 5/2023, giai đoạn 2021–2023, cá nhân ông cùng T&T Group và SHB đã thực hiện nhiều hoạt động tài trợ, với tổng giá trị sáu khoản được công bố cụ thể đạt 18,25 tỷ đồng.

Trong đó có 5 tỷ đồng cho Quỹ ươm tạo tài năng trẻ, 5 tỷ đồng phát triển VNU Holdings nhằm thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và nhiều chương trình hỗ trợ khác. Năm 2023, ông Hiển cũng được trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trở lại sự kiện ngày 15/11, ông Hiển còn kêu gọi các thế hệ cựu sinh viên, đặc biệt là cộng đồng doanh nhân, cùng đóng góp cho quỹ học bổng và hỗ trợ nghiên cứu khoa học. Gửi lời nhắn tới các sinh viên đang theo học tại Khoa Vật lý, ông nói: "Nhân hôm nay là vinh dự này, tôi cũng thể hiện tấm lòng tri ân và đặc biệt là rất mong muốn các bạn sinh viên các thế hệ đang học tại Khoa Vật lý - ĐHKHTN - ĐHQGHN, các bạn là sinh viên, hãy tự tin, khát vọng, cống hiến, và tiếp tục con đường đam mê nghiên cứu khoa học".

Ông Hiền gần gũi trao đổi, chụp ảnh kỷ niệm cùng các thầy cô, bạn học cũ

Có thể thấy, sau hơn 40 năm rời giảng đường, ngày trở về của ông Đỗ Quang Hiển không chỉ là dịp gặp lại mái trường xưa mà còn mở ra những cơ hội hỗ trợ học tập, nghiên cứu cho các thế hệ sinh viên tiếp theo.