Mẹ thiếu gia Phan Thành lộ diện bên con dâu trưởng, nhan sắc gây bất ngờ

Hình ảnh mới nhất của mẹ Phan Thành được Primmy Trương đăng tải trong dịp sinh nhật.

Phía sau nhiều cặp đôi nổi tiếng đôi khi còn có nhân vật nhận được sự tò mò không kém: các bậc phụ huynh quyền lực, đặc biệt là những người mẹ ít khi xuất hiện trước công chúng. Nhân vật được chú ý gần nhất chính là mẹ của doanh nhân Phan Thành và cũng là mẹ chồng Primmy Trương.

Mới đây, Primmy Trương đăng loạt ảnh sinh nhật tuổi 34 kèm dòng trạng thái: “Another year older, another year fuller of love”, tạm dịch: “Thêm một tuổi mới, thêm một năm ngập tràn yêu thương”. Trong đó có khoảnh khắc bên mẹ chồng, khiến cư dân mạng quan tâm.

Ngoài những khung hình xinh đẹp, rạng rỡ của nhân vật chính, sự xuất hiện của mẹ chồng Primmy Trương nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận. Dù hiếm khi xuất hiện trên MXH, mẹ Phan Thành vẫn khiến nhiều người bất ngờ với diện mạo trẻ trung, thần thái quý phái và phong cách thanh lịch. Thậm chí nếu so sánh với 6 năm trước - khi đi hỏi cưới Primmy Trương cho Phan Thành, bà gần như không thay đổi gì.

Mẹ Phan Thành bên 2 con

Mẹ Phan Thành tại lễ vu quy của con trai - con dâu khoảng 6 năm về trước

Cô Xuân Trang - mẹ Primmy Trương cũng có mặt tại buổi tiệc

Loạt ảnh nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người để lại bình luận khen ngợi nhan sắc của Primmy Trương cũng như các thành viên trong gia đình: “Cả nhà xinh tươi”, “Chúc mừng sinh nhật của xinh nhất”, “Chúc mừng sinh nhật chị ạ. Hình nào của chị và gia đình cũng đẹp hết ạ”, “Quá trời xinh luôn rồi! Chúc mừng sinh nhật chị ạ”...

Primmy Trương xinh đẹp rạng ngời trong ngày sinh nhật

Phan Thành bê bánh kem đến cho vợ thổi nến

Trước đó, Primmy Trương cũng chia sẻ nhiều hình ảnh về không gian tổ chức sinh nhật tuổi 34. Bữa tiệc được trang trí với tông xanh dương - màu sắc yêu thích của Primmy Trương - làm chủ đạo, kết hợp hoa tươi, nến và bộ đồ ăn pha lê. Đặc biệt, cô còn công khai gửi lời cảm ơn đến mẹ chồng vì đã đứng ra tổ chức buổi tiệc.

Chi tiết này càng khiến cư dân mạng chú ý đến mẹ Phan Thành bởi Primmy Trương vốn khá kín tiếng, ít khi chia sẻ về gia đình bên chồng. Đây cũng được xem là dịp hiếm hoi mà cô công khai nhắc đến mẹ chồng trên mạng xã hội.

Bữa tiệc do mẹ Phan Thành tổ chức cho con dâu trưởng

Phan Thành (sinh năm 1989) và Primmy Trương (Trương Minh Xuân Thảo, sinh năm 1992) là cặp đôi có mối tình “lò vi sóng” khá nổi tiếng với công chúng. Cặp đôi từng hẹn hò rồi chia tay một thời gian, trước khi quay lại và kết hôn vào đầu năm 2021. Sau gần 6 năm về chung nhà, cặp đôi hiện có 2 em bé kháu khỉnh.

Trong khi Primmy Trương thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh cá nhân và gia đình, Phan Thành gần như vắng bóng trên các nền tảng mạng xã hội. Các bài đăng của Phan Thành rất ít và cũng chỉ tập trung vào công việc kinh doanh.

(Ảnh: IGNV)