TGĐ Saigon Square Phan Thành làm gì mà Primmy Trương chụp lại đăng hết lên mạng, hội “chìu ông” áp lực

Bình thường vốn kín tiếng, ít khi chia sẻ chuyện đời tư, thế nên mỗi lần Phan Thành “lên sóng” trên MXH (dù trực tiếp hay gián tiếp) đều lập tức thu hút sự chú ý. Mới đây, dịp sinh nhật của vợ - Primmy Trương, TGĐ Saigon Square khiến dân tình xuýt xoa vì độ tâm lý và tình cảm.

Theo chia sẻ của Primmy Trương, Phan Thành đã bí mật tổ chức một bữa tiệc sinh nhật ấm cúng cho vợ, ngập hoa tươi, có bánh kem hình túi Hermes, có bạn bè và người thân cùng góp mặt.

Phan Thành và Primmy Trương

Primmy Trương cũng đăng tải loạt hình ảnh rạng rỡ, kèm đoạn chú thích bằng tiếng Anh cảm ơn “chìu ông”, tạm dịch như sau:

“33 tuổi chưa bao giờ vui đến thế!

Cảm ơn ông xã vì đã chuẩn bị cho em một sinh nhật ngọt ngào nhất.

Và gửi lời cảm ơn đến tất cả những người thân yêu đã đến chung vui - cảm ơn vì những kỷ niệm và tiếng cười.

Cạn ly nào!”.

Phan Thành âm thầm tổ chức tiệc, tặng hoa tặng quà còn Primmy Trương chỉ việc hãnh diện khoe với tất cả mọi người

Primmy Trương và người chị em thân thiết - Ngọc Thanh Tâm

Ngoài ra, Primmy Trương chia sẻ hàng loạt story khác về sinh nhật như một lần nữa cảm ơn Phan Thành, tiết lộ sự chu đáo của chồng khi chọn nhạc cho bữa tiệc, món quà dễ thương của con trai,... Dường như chính cô cũng không ngờ chồng mình lại có khía cạnh thú vị thế này.

“Cảm ơn ba Kyle & Tiffany đã chuẩn bị buổi tiệc này cho vợ, chứ với tính của tui là sẽ ở nhà nằm coi film lười ra đường rồi á. May là chồng còn tổ chức nên mới có tiệc sinh nhật” - phu nhân TGĐ nói thêm.

Primmy Trương lại cảm ơn chồng

TGĐ Phan Thành để ý đến từng sở thích nhỏ của vợ

Không rõ Phan Thành tặng vợ quà gì nhưng nhìn bánh kem là thấy dễ thương rồi đó!

Con trai Primmy Trương cùng tấm thiệp viết tay nguệch ngoạc nhưng ý nghĩa: "Chúc mẹ Thảo sinh nhật vui vẻ, xinh đẹp"

Phan Thành và Primmy Trương kết hôn từ đầu năm 2021 sau thời gian hẹn hò kín đáo. Sau hơn 4 năm cưới, cả hai vẫn cực kỳ kín tiếng, hiếm khi xuất hiện chung trên mạng xã hội. Phan Thành gần như “mai danh ẩn tích” còn Primmy chủ yếu đăng ảnh cá nhân hoặc con. Gần đây, cô mới đăng bức ảnh hiếm hoi có đủ 4 thành viên gia đình, ngầm khẳng định hôn nhân vẫn hạnh phúc, gắn bó.

Nhiều người cũng cho rằng sở dĩ sinh nhật của Primmy Trương gây chú ý vì cả 2 vợ chồng Phan Thành đều đang chọn cách sống giản dị, tránh phô trương. Thay vì chia sẻ cuộc sống xa hoa, họ hướng đến hình ảnh trưởng thành, chín chắn hơn sau khi lập gia đình.

Gia đình 4 người nhà Phan Thành - Primmy Trương