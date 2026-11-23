Khi mình lớn, cuộc sống cứ cuốn đi. Bữa cơm đủ mặt cả nhà, thứ hồi bé ngày nào cũng có, giờ lại thành chuyện phải hẹn trước. Nên nếu đã lâu rồi bạn chưa ngồi ăn cùng gia đình, biết đâu hôm nay là ngày để nhấc máy gọi về trước. Còn nếu đang ở nhà, hãy thử một lần làm người cất tiếng gọi: “Về ăn cơm thôi!”.

Bởi suy cho cùng, một bữa cơm có thể bắt đầu từ lời gọi của một người, nhưng sự trọn vẹn của nó được làm nên từ biết bao sự quan tâm: của người nấu, người chờ, người trở về và cả những người ta chưa từng gặp mặt phía sau mỗi món ăn. Hóa ra, một bữa cơm tưởng chừng quen thuộc lại chưa bao giờ là chuyện nhỏ.

Khi mình lớn, cuộc sống cứ cuốn đi. Bữa cơm đủ mặt cả nhà, thứ hồi bé ngày nào cũng có, giờ lại thành chuyện phải hẹn trước. Nên nếu đã lâu rồi bạn chưa ngồi ăn cùng gia đình, biết đâu hôm nay là ngày để nhấc máy gọi về trước. Còn nếu đang ở nhà, hãy thử một lần làm người cất tiếng gọi: “Về ăn cơm thôi!”.

Có khi chỉ là một tin nhắn ngắn ngủn chen giữa cả chục thông báo công việc. Có khi là cuộc gọi lúc trời vừa nhá nhem: “Đi đâu mà giờ này chưa về?”. Cũng có khi là câu nói quen đến mức ta ừ cho qua, chẳng buồn ngẩng lên. Nhưng chỉ cần lặng đi một chút thôi, ai cũng sẽ thấy mình có một câu chuyện riêng gắn với lời gọi ấy.

Thế nhưng, hành trình ấy chỉ thật sự trọn vẹn khi mâm cơm có người ngồi vào. Mọi sự chăm chút từ căn bếp, mọi đóng góp thầm lặng ở phía xa, rốt cuộc đều để chờ một khoảnh khắc rất giản dị: có ai đó gọi, và có ai đó trở về.

Với C.P. Việt Nam, “Về ăn cơm” không chỉ là lời nhắc mỗi người nhớ đến gia đình, mà còn là dịp để nhìn thấy những sự chăm sóc vẫn diễn ra quanh mình mỗi ngày.

Với C.P. Việt Nam, “Về ăn cơm” không chỉ là lời nhắc mỗi người nhớ đến gia đình, mà còn là dịp để nhìn thấy những sự chăm sóc vẫn diễn ra quanh mình mỗi ngày. Từ những điều thân thuộc trong căn bếp đến những đóng góp thầm lặng phía sau mỗi sản phẩm, tất cả cùng góp phần làm nên hành trình của một bữa cơm gia đình.

Đây cũng là góc nhìn mà C.P. Việt Nam muốn mở rộng qua thông điệp “Gói trọn quan tâm, lặng thầm chăm sóc” . Nếu trong mỗi gia đình, sự quan tâm được gửi gắm qua việc chuẩn bị món ăn, chờ nhau về dùng bữa, thì ở phía sau mỗi sản phẩm thực phẩm cũng có những người âm thầm góp sức qua từng công đoạn. Họ có thể không trực tiếp xuất hiện bên mâm cơm hay được nhắc tên trong những câu chuyện gia đình, nhưng công việc và sự tận tâm của họ vẫn góp phần tạo nên những sản phẩm có mặt trong bữa ăn mỗi ngày.

Và khi nhìn sâu hơn vào một bữa cơm, sự quan tâm ấy không chỉ hiện diện trong căn bếp hay trên bàn ăn. Đó là người nhớ ta thích món gì, người cẩn thận lựa chọn nguyên liệu, người dành thời gian chuẩn bị từng món ăn. Nhìn rộng hơn, đó còn là sự chăm chút của những người tham gia vào quá trình tạo ra thực phẩm, từ những công đoạn phía sau đến khi sản phẩm được đưa đến tay người tiêu dùng. Có những đóng góp không xuất hiện trực tiếp trên mâm cơm, nhưng vẫn là một phần trong hành trình để mỗi gia đình có thêm lựa chọn thực phẩm cho bữa ăn hằng ngày.

“Về ăn cơm” của C.P. Việt Nam muốn khuyến khích: mỗi người chủ động thể hiện sự quan tâm bằng những việc gần gũi như nhắn tin hỏi thăm, thu xếp một bữa cơm chung hay nấu món người thân yêu thích. Bởi sự quan tâm không chỉ nằm trong lời mời trở về, mà còn được thể hiện qua những việc làm cụ thể mà mỗi người dành cho nhau hằng ngày.

Đó cũng là điều chiến dịch “Về ăn cơm” của C.P. Việt Nam muốn khuyến khích: mỗi người chủ động thể hiện sự quan tâm bằng những việc gần gũi như nhắn tin hỏi thăm, thu xếp một bữa cơm chung hay nấu món người thân yêu thích. Bởi sự quan tâm không chỉ nằm trong lời mời trở về, mà còn được thể hiện qua những việc làm cụ thể mà mỗi người dành cho nhau hằng ngày.

Nói vậy để thấy, gọi “Về ăn cơm” là “love language” phiên bản cơm nhà cũng chẳng quá lời chút nào. Chỉ ba chữ thôi, nhưng đủ để mỗi người tìm lại cách mình từng được yêu thương. Rồi từ đó, theo cách rất riêng của mình, ta bắt đầu trao lại sự quan tâm ấy cho người khác.

Từ việc lựa chọn thực phẩm, chuẩn bị món ăn đến chờ nhau về dùng bữa, mỗi người có một cách riêng để chăm sóc những người thân yêu. Người từng được bố mẹ gọi về ăn cơm nay cũng có thể trở thành người đứng bếp, người chờ cửa hay người nhắn một câu hỏi han . Sự quan tâm cứ thế được tiếp nối qua những hành động gần gũi trong đời sống thường ngày.

Trong khi đó, gia đình mẹ Zin Zon lại duy trì thói quen chờ các thành viên về ăn cơm. Với mẹ Zin Zon, việc chuẩn bị những món ăn phù hợp với sở thích của từng người là cách thể hiện tình cảm; còn việc cả nhà thu xếp trở về, cùng ngồi bên mâm cơm cũng là cách đáp lại sự quan tâm ấy.

“Bây giờ dù hai vợ chồng có bận rộn với em bé hay công việc thì Trang và anh Trọc vẫn luôn cố gắng ăn cơm cùng nhau, ngồi cạnh nhau kể vài chuyện trong ngày. Chỉ cần có một bữa cùng nhau, có thời gian ngồi cạnh nhau vậy thôi mà tự nhiên bao nhiêu mệt mỏi cũng thấy nhẹ đi hẳn”.

Với những gia đình trẻ, sự quan tâm còn được thể hiện qua việc cùng nhau duy trì những bữa cơm chung. Gia đình Trox & Lacci chia sẻ, dù bận rộn với công việc và con nhỏ, hai vợ chồng vẫn cố gắng ăn cơm cùng nhau, dành thời gian trò chuyện về những chuyện đã diễn ra trong ngày:

“Khi ở vị trí của người chăm sóc gia đình, mình mới hiểu đằng sau một bữa cơm nóng hổi luôn là biết bao tình yêu thương không lời. Về ăn cơm, đôi khi chỉ là một lời mời giản dị nhưng lại đong đầy bao nhiêu yêu thương. Tình cảm gia đình đâu cần những điều quá hoa mỹ, đôi khi chỉ là sự chu đáo trong từng món ăn, là mong muốn mang đến những bữa cơm ngon nhất cho những người mình yêu thương thực sự”.

Càng lớn sẽ càng dễ nhận ra ngôn ngữ yêu thương của người làm ra những bữa cơm cho ta hằng ngày… có những món ăn, nó công phu tới mức mà không một lời nói “yêu” có thể bao hàm được.

Ăn xong thì tất cả chỗ thịt kho hôm ấy tất nhiên là bỏ hộp cho mình mang về nhà ăn dần vào các tuần tiếp theo rồi. Không hiểu sao, dù đi ăn ở bao nhiêu nơi, hay ngay cả khi tự nấu thì mình cũng thấy món thịt kho tàu mẹ làm là ngon nhất, chắc có tình yêu ở trong đó”.

“Càng lớn sẽ càng dễ nhận ra ngôn ngữ yêu thương của người làm ra những bữa cơm cho ta hằng ngày… có những món ăn, nó công phu tới mức mà không một lời nói “yêu” có thể bao hàm được. Ví dụ như mẹ mình đã dành đến vài tiếng đồng hồ đi chọn mua từng loại nguyên liệu, thịt sạch mà ngon, về nhà rồi cũng mất vài tiếng nữa chuẩn bị nấu cho mình một nồi thịt kho tàu lớn sau khi bà nhận được cuộc điện thoại báo Chủ nhật này mình sẽ đưa cháu về nhà ăn cơm.

Nếu khi còn nhỏ, nhiều người xem việc được bố mẹ chuẩn bị cơm, nhắc ăn uống hay để dành phần ăn là điều hiển nhiên, thì khi lớn lên, họ dần hiểu hơn sự chu đáo đằng sau những điều bình dị ấy. Một cư dân mạng chia sẻ dưới phim ngắn trên Fanpage Từ Trang Trại Đến Bếp Nhà câu chuyện về người mẹ dành hàng giờ chọn nguyên liệu, nấu một nồi thịt kho tàu để con mang về sau chuyến thăm nhà:

Qua những câu chuyện ấy, có thể thấy tình thương được gửi gắm qua bữa cơm gia đình vẫn luôn được tiếp nối, chỉ là mỗi người sẽ có cách thể hiện khác nhau khi trưởng thành.

Từ người chờ cơm đến người chuẩn bị bữa ăn: Sự tiếp nối “Về ăn cơm” qua nhiều thế hệ người Việt

Mỗi người có một ký ức khác nhau, nhưng điểm chung là phía sau lời gọi “Về ăn cơm” luôn có bóng dáng của một người đang chờ, một phần ăn được để dành hay món ngon được chuẩn bị theo sở thích. Đó cũng là lý do ba chữ tưởng chừng bình thường này có thể khiến nhiều người nhớ nhà, nhớ người thân và muốn trở về.

Mỗi người có một ký ức khác nhau, nhưng điểm chung là phía sau lời gọi “Về ăn cơm” luôn có bóng dáng của một người đang chờ, một phần ăn được để dành hay món ngon được chuẩn bị theo sở thích. Đó cũng là lý do ba chữ tưởng chừng bình thường này có thể khiến nhiều người nhớ nhà, nhớ người thân và muốn trở về.

Với tài khoản Linh, lời gọi ấy lại gợi nhớ người bà đã mất. Ngày nhỏ, khi bố mẹ đi làm ăn xa, cô thường được bà gọi về ăn cơm mỗi trưa, mỗi tối. Đến khi có gia đình riêng, cô lại trở thành người gọi chồng, gọi con về dùng bữa. “Tôi đã khóc khi xem phim ngắn này. Tôi nhớ đến bà tôi, ngày xưa khi còn ở với bà vì bố mẹ đi làm ăn xa, cứ giờ cơm trưa, tối bà tôi đều gọi như vậy khi tôi mải đi chơi. Bây giờ lớn rồi, có gia đình riêng phải gọi chồng, gọi con về ăn cơm, còn bà đã qua đời rồi, chỉ còn là kỷ niệm” , tài khoản Linh Linh chia sẻ.

Tài khoản Facebook Đỗ Nhung nhớ lại lần hai chị em ở trọ tại TP.HCM, từng giận nhau đến mức bỏ đi. Nhưng khi nhận được tin nhắn “Thôi về ăn cơm”, cô vừa quay về vừa khóc, bao nhiêu ấm ức cũng dần nguôi ngoai.

Có người chụp lại tấm bảng quảng cáo và viết: “Đọc xong chỉ muốn xách xe về luôn” . Bởi đôi khi, chỉ ba chữ quen thuộc cũng đủ gợi nhắc về một người, một căn bếp hay một bữa cơm đã lâu chưa được trở về. Đâu đó như một lời nhắn nhủ tới một người mẹ đang vội vã đi mua đồ nấu bữa tối vì cô con gái đã lấy chồng báo hôm nay sẽ về ăn cơm. Một shipper xa nhà dừng đèn đỏ, chợt nghĩ tối nay mình cũng nên ăn một bữa tử tế. Cũng có khi, lời gọi ấy nhắc mỗi người quan tâm đến chính mình, bắt đầu từ việc ăn một bữa cơm tử tế.

Từ câu nói quen thuộc trong mỗi gia đình, “Về ăn cơm” nay còn xuất hiện trên mạng xã hội qua phim ngắn của C.P. Việt Nam, tại các rạp chiếu phim và trên bảng quảng cáo ở khu vực đông người như gần Nhà hát Thành phố. Một lời gọi tưởng chừng chỉ thuộc về không gian riêng tư của mỗi gia đình vì thế có dịp xuất hiện giữa phố, gợi nhắc nhiều người về những câu chuyện của chính mình.

Có lẽ vì thế, “Về ăn cơm” đã trở thành một thứ ngôn ngữ tình yêu rất riêng của người Việt - nơi sự quan tâm, nỗi nhớ và tình cảm dành cho nhau được gửi gắm qua một lời gọi thân thuộc.

“Về ăn cơm” với người Việt, không chỉ đơn thuần là lời gọi đến một bữa ăn, mà còn là cách nói khác của nỗi nhớ nhung, tiếng yêu thương và sự quan tâm. Tình cảm ấy đôi khi được gói ghém trong những điều rất nhỏ: từ việc lựa chọn nguyên liệu tươi ngon, chuẩn bị món ăn người thân yêu thích đến một mâm cơm được dọn sẵn hay chiếc ghế vẫn chờ người về muộn.

Có người ngày nào cũng được nghe tiếng gọi ấy vọng ra từ gian bếp. Có người lại chỉ nhận được nó qua một dòng tin nhắn, một cuộc điện thoại vội, vì đã lâu lắm rồi chưa về được nhà. Nhưng dù đến bằng cách nào, câu “Về ăn cơm” vẫn quen thuộc đến lạ, quen tới mức ai cũng mong mình còn được nghe thêm nhiều lần nữa. Bởi với mỗi người, lời gọi giản dị ấy lại cất giữ một ý nghĩa rất riêng.

Khi ai đó đang tán tỉnh một cô gái: “Em ăn cơm chưa?”. Giờ cơm trưa đồng nghiệp hỏi han nhau: “Cơm trưa nay của em có gì đấy”. Và cũng là mẹ bạn lúc 7h tối: “Về ăn cơm con ơi”...

“Cơm” là một trong những chủ đề dễ bắt chuyện nhất, dù là xa lạ, hay khi đã thân thiết và cả lúc đã là ruột thịt.

“Về ăn cơm” hóa ra là cách người Việt nói lời yêu CUỘN ĐỂ ĐỌC ↓

“Cơm” là một trong những chủ đề dễ bắt chuyện nhất, dù là xa lạ, hay khi đã thân thiết và cả lúc đã là ruột thịt. Khi ai đó đang tán tỉnh một cô gái: “Em ăn cơm chưa?”. Giờ cơm trưa đồng nghiệp hỏi han nhau: “Cơm trưa nay của em có gì đấy”. Và cũng là mẹ bạn lúc 7h tối: “Về ăn cơm con ơi”... CRUSH · 11:47 “Em ăn cơm chưa?” ĐỒNG NGHIỆP · 12:05 “Cơm trưa nay của em có gì đấy” MẸ · 19:00 “Về ăn cơm con ơi”... Có người ngày nào cũng được nghe tiếng gọi ấy vọng ra từ gian bếp. Có người lại chỉ nhận được nó qua một dòng tin nhắn, một cuộc điện thoại vội, vì đã lâu lắm rồi chưa về được nhà. Nhưng dù đến bằng cách nào, câu “Về ăn cơm” vẫn quen thuộc đến lạ, quen tới mức ai cũng mong mình còn được nghe thêm nhiều lần nữa. Bởi với mỗi người, lời gọi giản dị ấy lại cất giữ một ý nghĩa rất riêng.

“Về ăn cơm” với người Việt, không chỉ đơn thuần là lời gọi đến một bữa ăn, mà còn là cách nói khác của nỗi nhớ nhung, tiếng yêu thương và sự quan tâm. Tình cảm ấy đôi khi được gói ghém trong những điều rất nhỏ: từ việc lựa chọn nguyên liệu tươi ngon, chuẩn bị món ăn người thân yêu thích đến một mâm cơm được dọn sẵn hay chiếc ghế vẫn chờ người về muộn. Có lẽ vì thế, “Về ăn cơm” đã trở thành một thứ ngôn ngữ tình yêu rất riêng của người Việt - nơi sự quan tâm, nỗi nhớ và tình cảm dành cho nhau được gửi gắm qua một lời gọi thân thuộc. Từ câu nói quen thuộc trong mỗi gia đình, “Về ăn cơm” nay còn xuất hiện trên mạng xã hội qua phim ngắn của C.P. Việt Nam, tại các rạp chiếu phim và trên bảng quảng cáo ở khu vực đông người như gần Nhà hát Thành phố. Một lời gọi tưởng chừng chỉ thuộc về không gian riêng tư của mỗi gia đình vì thế có dịp xuất hiện giữa phố, gợi nhắc nhiều người về những câu chuyện của chính mình.

Khi lời gọi “Về ăn cơm” xuất hiện giữa phố gợi lại những ký ức được yêu thương

Có người chụp lại tấm bảng quảng cáo và viết: “Đọc xong chỉ muốn xách xe về luôn”. Bởi đôi khi, chỉ ba chữ quen thuộc cũng đủ gợi nhắc về một người, một căn bếp hay một bữa cơm đã lâu chưa được trở về. Đâu đó như một lời nhắn nhủ tới một người mẹ đang vội vã đi mua đồ nấu bữa tối vì cô con gái đã lấy chồng báo hôm nay sẽ về ăn cơm. Một shipper xa nhà dừng đèn đỏ, chợt nghĩ tối nay mình cũng nên ăn một bữa tử tế. Cũng có khi, lời gọi ấy nhắc mỗi người quan tâm đến chính mình, bắt đầu từ việc ăn một bữa cơm tử tế. Tài khoản Facebook Đỗ Nhung nhớ lại lần hai chị em ở trọ tại TP.HCM, từng giận nhau đến mức bỏ đi. Nhưng khi nhận được tin nhắn “Thôi về ăn cơm”, cô vừa quay về vừa khóc, bao nhiêu ấm ức cũng dần nguôi ngoai. TIN NHẮN · 21:03 Thôi về ăn cơm

Với tài khoản Linh, lời gọi ấy lại gợi nhớ người bà đã mất. Ngày nhỏ, khi bố mẹ đi làm ăn xa, cô thường được bà gọi về ăn cơm mỗi trưa, mỗi tối. Đến khi có gia đình riêng, cô lại trở thành người gọi chồng, gọi con về dùng bữa. “Tôi đã khóc khi xem phim ngắn này. Tôi nhớ đến bà tôi, ngày xưa khi còn ở với bà vì bố mẹ đi làm ăn xa, cứ giờ cơm trưa, tối bà tôi đều gọi như vậy khi tôi mải đi chơi. Bây giờ lớn rồi, có gia đình riêng phải gọi chồng, gọi con về ăn cơm, còn bà đã qua đời rồi, chỉ còn là kỷ niệm”, tài khoản Linh Linh chia sẻ. Mỗi người có một ký ức khác nhau, nhưng điểm chung là phía sau lời gọi “Về ăn cơm” luôn có bóng dáng của một người đang chờ, một phần ăn được để dành hay món ngon được chuẩn bị theo sở thích. Đó cũng là lý do ba chữ tưởng chừng bình thường này có thể khiến nhiều người nhớ nhà, nhớ người thân và muốn trở về. Mỗi người có một ký ức khác nhau, nhưng điểm chung là phía sau lời gọi “Về ăn cơm” luôn có bóng dáng của một người đang chờ, một phần ăn được để dành hay món ngon được chuẩn bị theo sở thích. Đó cũng là lý do ba chữ tưởng chừng bình thường này có thể khiến nhiều người nhớ nhà, nhớ người thân và muốn trở về.

Từ người chờ cơm đến người chuẩn bị bữa ăn: Sự tiếp nối “Về ăn cơm” qua nhiều thế hệ người Việt

Qua những câu chuyện ấy, có thể thấy tình thương được gửi gắm qua bữa cơm gia đình vẫn luôn được tiếp nối, chỉ là mỗi người sẽ có cách thể hiện khác nhau khi trưởng thành. Nếu khi còn nhỏ, nhiều người xem việc được bố mẹ chuẩn bị cơm, nhắc ăn uống hay để dành phần ăn là điều hiển nhiên, thì khi lớn lên, họ dần hiểu hơn sự chu đáo đằng sau những điều bình dị ấy. Một cư dân mạng chia sẻ dưới phim ngắn trên Fanpage Từ Trang Trại Đến Bếp Nhà câu chuyện về người mẹ dành hàng giờ chọn nguyên liệu, nấu một nồi thịt kho tàu để con mang về sau chuyến thăm nhà: “Càng lớn sẽ càng dễ nhận ra ngôn ngữ yêu thương của người làm ra những bữa cơm cho ta hằng ngày… có những món ăn, nó công phu tới mức mà không một lời nói “yêu” có thể bao hàm được. Ví dụ như mẹ mình đã dành đến vài tiếng đồng hồ đi chọn mua từng loại nguyên liệu, thịt sạch mà ngon, về nhà rồi cũng mất vài tiếng nữa chuẩn bị nấu cho mình một nồi thịt kho tàu lớn sau khi bà nhận được cuộc điện thoại báo Chủ nhật này mình sẽ đưa cháu về nhà ăn cơm. Ăn xong thì tất cả chỗ thịt kho hôm ấy tất nhiên là bỏ hộp cho mình mang về nhà ăn dần vào các tuần tiếp theo rồi. Không hiểu sao, dù đi ăn ở bao nhiêu nơi, hay ngay cả khi tự nấu thì mình cũng thấy món thịt kho tàu mẹ làm là ngon nhất, chắc có tình yêu ở trong đó”. Càng lớn sẽ càng dễ nhận ra ngôn ngữ yêu thương của người làm ra những bữa cơm cho ta hằng ngày… có những món ăn, nó công phu tới mức mà không một lời nói “yêu” có thể bao hàm được.

Ở góc nhìn của người trực tiếp chăm sóc gia đình, Gia đình nhà Sóc cũng chia sẻ: Gia đình nhà Sóc KOL · Về ăn cơm “Khi ở vị trí của người chăm sóc gia đình, mình mới hiểu đằng sau một bữa cơm nóng hổi luôn là biết bao tình yêu thương không lời. Về ăn cơm, đôi khi chỉ là một lời mời giản dị nhưng lại đong đầy bao nhiêu yêu thương. Tình cảm gia đình đâu cần những điều quá hoa mỹ, đôi khi chỉ là sự chu đáo trong từng món ăn, là mong muốn mang đến những bữa cơm ngon nhất cho những người mình yêu thương thực sự”. Chạm để xem tiếp ›

Với những gia đình trẻ, sự quan tâm còn được thể hiện qua việc cùng nhau duy trì những bữa cơm chung. Gia đình Trox & Lacci chia sẻ, dù bận rộn với công việc và con nhỏ, hai vợ chồng vẫn cố gắng ăn cơm cùng nhau, dành thời gian trò chuyện về những chuyện đã diễn ra trong ngày: Gia đình Trox & Lacci KOL · Về ăn cơm “Bây giờ dù hai vợ chồng có bận rộn với em bé hay công việc thì Trang và anh Trọc vẫn luôn cố gắng ăn cơm cùng nhau, ngồi cạnh nhau kể vài chuyện trong ngày. Chỉ cần có một bữa cùng nhau, có thời gian ngồi cạnh nhau vậy thôi mà tự nhiên bao nhiêu mệt mỏi cũng thấy nhẹ đi hẳn”. Chạm để xem tiếp ›

Gia đình mẹ Zin Zon KOL · Về ăn cơm Trong khi đó, gia đình mẹ Zin Zon lại duy trì thói quen chờ các thành viên về ăn cơm. Với mẹ Zin Zon, việc chuẩn bị những món ăn phù hợp với sở thích của từng người là cách thể hiện tình cảm; còn việc cả nhà thu xếp trở về, cùng ngồi bên mâm cơm cũng là cách đáp lại sự quan tâm ấy. Chạm để xem tiếp › Từ việc lựa chọn thực phẩm, chuẩn bị món ăn đến chờ nhau về dùng bữa, mỗi người có một cách riêng để chăm sóc những người thân yêu. Người từng được bố mẹ gọi về ăn cơm nay cũng có thể trở thành người đứng bếp, người chờ cửa hay người nhắn một câu hỏi han. Sự quan tâm cứ thế được tiếp nối qua những hành động gần gũi trong đời sống thường ngày.

“Về ăn cơm” - “Love language” hệ cơm nhà

Nói vậy để thấy, gọi “Về ăn cơm” là “love language” phiên bản cơm nhà cũng chẳng quá lời chút nào. Chỉ ba chữ thôi, nhưng đủ để mỗi người tìm lại cách mình từng được yêu thương. Rồi từ đó, theo cách rất riêng của mình, ta bắt đầu trao lại sự quan tâm ấy cho người khác. Đó cũng là điều chiến dịch “Về ăn cơm” của C.P. Việt Nam muốn khuyến khích: mỗi người chủ động thể hiện sự quan tâm bằng những việc gần gũi như nhắn tin hỏi thăm, thu xếp một bữa cơm chung hay nấu món người thân yêu thích. Bởi sự quan tâm không chỉ nằm trong lời mời trở về, mà còn được thể hiện qua những việc làm cụ thể mà mỗi người dành cho nhau hằng ngày. “Về ăn cơm” của C.P. Việt Nam muốn khuyến khích: mỗi người chủ động thể hiện sự quan tâm bằng những việc gần gũi như nhắn tin hỏi thăm, thu xếp một bữa cơm chung hay nấu món người thân yêu thích. Bởi sự quan tâm không chỉ nằm trong lời mời trở về, mà còn được thể hiện qua những việc làm cụ thể mà mỗi người dành cho nhau hằng ngày.

Và khi nhìn sâu hơn vào một bữa cơm, sự quan tâm ấy không chỉ hiện diện trong căn bếp hay trên bàn ăn. Đó là người nhớ ta thích món gì, người cẩn thận lựa chọn nguyên liệu, người dành thời gian chuẩn bị từng món ăn. Nhìn rộng hơn, đó còn là sự chăm chút của những người tham gia vào quá trình tạo ra thực phẩm, từ những công đoạn phía sau đến khi sản phẩm được đưa đến tay người tiêu dùng. Có những đóng góp không xuất hiện trực tiếp trên mâm cơm, nhưng vẫn là một phần trong hành trình để mỗi gia đình có thêm lựa chọn thực phẩm cho bữa ăn hằng ngày. Đây cũng là góc nhìn mà C.P. Việt Nam muốn mở rộng qua thông điệp “Gói trọn quan tâm, lặng thầm chăm sóc”. Nếu trong mỗi gia đình, sự quan tâm được gửi gắm qua việc chuẩn bị món ăn, chờ nhau về dùng bữa, thì ở phía sau mỗi sản phẩm thực phẩm cũng có những người âm thầm góp sức qua từng công đoạn. Họ có thể không trực tiếp xuất hiện bên mâm cơm hay được nhắc tên trong những câu chuyện gia đình, nhưng công việc và sự tận tâm của họ vẫn góp phần tạo nên những sản phẩm có mặt trong bữa ăn mỗi ngày.

Với C.P. Việt Nam, “Về ăn cơm” không chỉ là lời nhắc mỗi người nhớ đến gia đình, mà còn là dịp để nhìn thấy những sự chăm sóc vẫn diễn ra quanh mình mỗi ngày. Từ những điều thân thuộc trong căn bếp đến những đóng góp thầm lặng phía sau mỗi sản phẩm, tất cả cùng góp phần làm nên hành trình của một bữa cơm gia đình. Với C.P. Việt Nam, “Về ăn cơm” không chỉ là lời nhắc mỗi người nhớ đến gia đình, mà còn là dịp để nhìn thấy những sự chăm sóc vẫn diễn ra quanh mình mỗi ngày.

Thế nhưng, hành trình ấy chỉ thật sự trọn vẹn khi mâm cơm có người ngồi vào. Mọi sự chăm chút từ căn bếp, mọi đóng góp thầm lặng ở phía xa, rốt cuộc đều để chờ một khoảnh khắc rất giản dị: có ai đó gọi, và có ai đó trở về. Có khi chỉ là một tin nhắn ngắn ngủn chen giữa cả chục thông báo công việc. Có khi là cuộc gọi lúc trời vừa nhá nhem: “Đi đâu mà giờ này chưa về?”. Cũng có khi là câu nói quen đến mức ta ừ cho qua, chẳng buồn ngẩng lên. Nhưng chỉ cần lặng đi một chút thôi, ai cũng sẽ thấy mình có một câu chuyện riêng gắn với lời gọi ấy. MẸ · 18:47 Đi đâu mà giờ này chưa về? MẸ · 18:48 Về ăn cơm!

Khi mình lớn, cuộc sống cứ cuốn đi. Bữa cơm đủ mặt cả nhà, thứ hồi bé ngày nào cũng có, giờ lại thành chuyện phải hẹn trước. Nên nếu đã lâu rồi bạn chưa ngồi ăn cùng gia đình, biết đâu hôm nay là ngày để nhấc máy gọi về trước. Còn nếu đang ở nhà, hãy thử một lần làm người cất tiếng gọi: “Về ăn cơm thôi!”. Bởi suy cho cùng, một bữa cơm có thể bắt đầu từ lời gọi của một người, nhưng sự trọn vẹn của nó được làm nên từ biết bao sự quan tâm: của người nấu, người chờ, người trở về và cả những người ta chưa từng gặp mặt phía sau mỗi món ăn. Hóa ra, một bữa cơm tưởng chừng quen thuộc lại chưa bao giờ là chuyện nhỏ. Khi mình lớn, cuộc sống cứ cuốn đi. Bữa cơm đủ mặt cả nhà, thứ hồi bé ngày nào cũng có, giờ lại thành chuyện phải hẹn trước. Nên nếu đã lâu rồi bạn chưa ngồi ăn cùng gia đình, biết đâu hôm nay là ngày để nhấc máy gọi về trước. Còn nếu đang ở nhà, hãy thử một lần làm người cất tiếng gọi: “Về ăn cơm thôi!”.