Đôi khi, điều khiến người ta cảm thấy áp lực không phải là kiếm được bao nhiêu, mà là sau khi đã thanh toán tất cả những khoản bắt buộc, liệu còn lại được bao nhiêu cho chính mình.

Lương tháng này cao hơn tháng trước, công việc cũng dần ổn định, nhưng số dư tài khoản cuối tháng lại chẳng khá lên bao nhiêu. Đây là tình trạng không ít người đi làm gặp phải sau vài năm bước chân vào thị trường lao động. Bởi khi thu nhập tăng theo thì tiền thuê nhà, ăn uống, đi lại và hàng loạt khoản chi nhỏ lẻ cũng âm thầm tăng theo.

Nhưng khi kiểm tra lại các khoản chi, bạn lại thấy gần như không có khoản nào thực sự hoang phí, mà ngược lại - là những chi phí cần thiết. Đó cũng chính là vấn đề. Tiền lương không biến mất sau một lần mua sắm lớn. Nó rời khỏi tài khoản qua hàng chục, hàng trăm khoản nhỏ, đều đặn đến mức người đi làm khó nhận ra mình đang mất tiền ở đâu.

Những khoản tiền nhỏ đang âm thầm bào mòn thu nhập

Tiền thuê nhà là một trong những khoản chi lớn và khó kiểm soát nhất. Với người đi làm ở thành phố lớn, lựa chọn nhà ở thường bị giới hạn bởi khoảng cách đến công ty và khả năng chi trả. Một căn hộ có giá thuê hợp lý, nằm trong phạm vi có thể đi bộ đến nơi làm việc, đôi khi đã là phương án tốt nhất có thể tìm được.

Thế nhưng, giá thuê không đứng yên. Sau mỗi lần gia hạn hợp đồng, chủ nhà có thể đưa ra mức giá mới. Người thuê dù không hài lòng vẫn thường chấp nhận, bởi chuyển nhà cũng đồng nghĩa với một loạt chi phí phát sinh: tiền đặt cọc, tiền thuê trả trước, chi phí vận chuyển, thời gian tìm nhà và cả một ngày nghỉ làm để xử lý mọi thứ.

Với quy định đặt cọc một tháng, trả trước 1 - 2 - 3 tháng tiền thuê phổ biến tại nhiều thành phố, mỗi lần chuyển nhà có thể khiến người thuê phải chi ra một khoản tiền lớn cùng lúc. Chủ nhà và môi giới hiểu rõ tâm lý này. Mức tăng vài trăm nghìn đôi khi vẫn dễ chấp nhận hơn việc phải bắt đầu lại toàn bộ quá trình tìm nhà.

Đáng nói, mỗi lần người thuê chấp nhận mặt bằng giá mới, họ cũng vô tình góp phần tạo ra một mức tham chiếu cao hơn cho thị trường. Có trường hợp môi giới dẫn khách xem chính căn hộ mà khách đang thuê, nhưng với giá niêm yết cao hơn đáng kể. Người thuê lúc ấy mới nhận ra căn nhà quen thuộc của mình cũng đang được đưa vào cuộc thử nghiệm giá của thị trường.

(Ảnh minh họa/ Pinterest)

Chi phí ăn uống cũng có cách lấy đi tiền bạc tương tự. Một suất cơm có giá 50 - 70 nghìn đồng trên ứng dụng giao đồ ăn có thể đội giá lên đáng kể sau khi cộng phí đóng gói, những món mua thêm để đủ điều kiện nhận ưu đãi. Phí giao hàng tưởng như được miễn thực chất có thể đã được tính vào một khoản khác.

Các chương trình giảm giá theo giá trị đơn hàng tối thiểu thường tạo cảm giác tiết kiệm, nhưng lại khuyến khích người dùng mua nhiều hơn nhu cầu thực tế. Cuối cùng, một bữa ăn vốn chỉ cần một món lại biến thành đơn hàng có thêm đồ uống, món phụ hoặc một sản phẩm chẳng thực sự cần thiết.

Tự nấu ăn, tranh thủ mua thực phẩm ở khu vực giảm giá của siêu thị vào buổi tối, chuẩn bị đồ ăn cho những ngày làm việc có thể giúp giảm đáng kể chi phí. Tuy nhiên, với người thường xuyên tăng ca, di chuyển xa và có lịch trình dày đặc, việc tự nấu ăn đôi khi cũng trở thành một lựa chọn xa xỉ về mặt thời gian. Người đi làm càng thiếu thời gian, họ càng phải trả thêm tiền để mua lại thời gian của mình.

Những khoản chi nhỏ khác còn khó nhận ra hơn. Các gói xem phim, nghe nhạc, dữ liệu di động, AI,... tự động gia hạn mỗi tháng thường chỉ trừ 500 - 700 nghìn/ tháng nhưng cộng lại trong một năm, số tiền này thậm chí đủ để trả hơn một tháng tiền thuê nhà.

Đó là những khoản chi có thể gọi là "thất thoát vì quên". Mỗi lần trừ tiền đều không đủ lớn để khiến người dùng chú ý, nhưng khi cộng dồn, chúng lại tạo thành một con số đáng kể.

Những cái bẫy tài chính được ngụy trang bằng sự tiện lợi

Nếu các khoản chi nhỏ khiến tiền bạc rò rỉ từng chút, những hình thức thanh toán tưởng như có lợi lại có thể khiến người đi làm mất nhiều tiền hơn dự tính.

Trả góp 0% lãi suất là một ví dụ. Khi mua một chiếc máy tính, điện thoại hay món đồ có giá trị lớn, việc chia nhỏ số tiền phải trả mỗi tháng tạo cảm giác nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với thanh toán một lần. Tuy nhiên, không phải chương trình nào quảng cáo 0% lãi suất cũng thực sự miễn phí.

Một số hình thức trả góp vẫn thu phí xử lý theo từng kỳ. Điều đáng lưu ý là khoản phí này có thể được tính dựa trên số tiền gốc ban đầu, trong khi dư nợ thực tế giảm dần sau mỗi lần thanh toán. Nếu quy đổi toàn bộ chi phí sang lãi suất theo năm, số tiền phải trả đôi khi cao hơn nhiều so với tưởng tượng.

Cảm giác mua được một món đồ lớn mà không cần bỏ ra quá nhiều tiền ngay lập tức dễ khiến người tiêu dùng đánh giá thấp tổng chi phí. Thực tế, khoản tiền phải trả không biến mất, nó chỉ được chia nhỏ và kéo dài qua nhiều tháng.

Các loại thẻ trả trước cũng là một rủi ro cần cân nhắc. Không ít phòng gym, salon tóc, tiệm rửa xe hay trung tâm đào tạo thường khuyến khích khách hàng mua gói dài hạn với mức giá ưu đãi. Chi phí tính trên mỗi lần sử dụng có vẻ rất rẻ, nhưng khách hàng phải thanh toán toàn bộ từ đầu.

Rủi ro xuất hiện khi cơ sở kinh doanh ngừng hoạt động, đóng cửa hoặc mất khả năng cung cấp dịch vụ. Khi đó, người mua thẻ có thể mất cả tiền lẫn quyền lợi chưa sử dụng. Ngược lại, người mua thẻ cũng có lúc không đủ kiên trì để sử dụng hết dịch vụ.

Bởi vậy, những khoản thanh toán lớn cho dịch vụ sử dụng trong tương lai cần được cân nhắc kỹ. Mức giá ưu đãi không có nhiều ý nghĩa nếu khách hàng không chắc chắn có thể nhận được đầy đủ dịch vụ đã trả tiền.

(Ảnh minh họa/ Pinterest)

Có tiền dư bắt đầu từ việc nhìn lại toàn bộ dòng tiền

Vậy làm thế nào để quản lý những con số này?

Việc đầu tiên cần làm là phân loại chi tiêu. Tiền thuê nhà, điện nước, ăn uống, đi lại và các khoản thanh toán cố định nên được tách riêng. Những khoản phát sinh như mua sắm, giải trí, đăng ký dịch vụ, ăn uống xã giao cần được theo dõi để xác định đâu là nhu cầu thực tế, đâu là chi phí có thể cắt giảm.

Một số thay đổi không quá phức tạp nhưng có thể tạo ra khác biệt rõ rệt:

- Chuyển tiền tiết kiệm ngay khi nhận lương: Dành trước khoảng 10 - 20% thu nhập vào một tài khoản riêng, sau đó mới phân bổ phần còn lại cho chi tiêu. Số tiền cụ thể có thể điều chỉnh tùy thu nhập và chi phí sinh hoạt, nhưng nguyên tắc quan trọng là không đợi đến cuối tháng mới tiết kiệm phần còn dư.

- Hủy các dịch vụ tự động gia hạn: Kiểm tra định kỳ những gói thành viên trên điện thoại, ứng dụng xem phim, nghe nhạc, lưu trữ dữ liệu và phần mềm trả phí. Những dịch vụ không còn sử dụng nên được hủy thay vì tiếp tục để tiền tự động bị trừ.

- Đặt thời gian cân nhắc trước khi mua sắm: Với những món đồ không thiết yếu có giá tiền triệu trở lên, có thể áp dụng quy tắc chờ 72 giờ. Khoảng thời gian này giúp phân biệt nhu cầu thực sự với quyết định mua hàng nhất thời.

- Tính giá trị món đồ bằng thời gian làm việc: Một chiếc áo khoác 2 triệu bạn muốn mua tương đương với bao nhiêu ngày công? Quy đổi chi phí thành thời gian lao động giúp người mua có thêm cơ sở để cân nhắc.

- Chủ động chuẩn bị bữa ăn: Nếu lịch trình cho phép, việc mua thực phẩm một lần vào cuối tuần, tự nấu và mang cơm đi làm có thể giúp giảm đáng kể chi phí ăn uống.

- Sàng lọc các cuộc gặp xã giao: Dành ngân sách cho những mối quan hệ thực sự quan trọng thay vì tham gia mọi buổi tụ tập chỉ vì áp lực phải hòa đồng.

Một điều cũng cần lưu ý là tiết kiệm không đồng nghĩa với việc cắt bỏ mọi khoản chi khiến cuộc sống dễ chịu hơn. Nếu phải liên tục ép bản thân sống trong trạng thái thiếu thốn, kế hoạch tài chính rất dễ đổ vỡ. Mục tiêu là kiểm soát dòng tiền, thay vì để những khoản chi không cần thiết quyết định cách sử dụng thu nhập.

(Ảnh minh họa/ Pinterest)

Tiền tiết kiệm không chỉ để mua nhà mua xe, mà là để bảo vệ bản thân

Một trong những lý do khiến nhiều người trẻ cố gắng tích lũy là mong muốn sở hữu nhà riêng. Tuy nhiên, với tốc độ tăng giá bất động sản tại nhiều thành phố lớn, ngay cả khi đã cắt giảm đáng kể chi tiêu, khoảng cách giữa số tiền tiết kiệm và khoản tiền cần có để mua nhà vẫn có thể rất xa.

Có người sau nửa năm thay đổi thói quen chi tiêu đã lần đầu tiên nhìn thấy số dư tài khoản tăng lên rõ rệt. Nhưng khi thử tính toán số năm cần thiết để tích lũy đủ tiền trả trước mua nhà, kết quả lại dài gần gấp đôi dự tính ban đầu.

Điều này dễ khiến người trẻ rơi vào cảm giác nản lòng: Nếu đã tiết kiệm hết sức mà vẫn chưa thể mua nhà, liệu việc tích lũy có thực sự đáng giá?

Câu trả lời có thể nằm ở một tình huống khác: mất việc.

Lấy ví dụ A và B cùng nhận thông báo nghỉ việc nhưng có cách xử lý hoàn toàn khác nhau. A có số tiền dự phòng ít ỏi, phải nhanh chóng ký vào thỏa thuận chấm dứt hợp đồng rồi cuống cuồng đi tìm việc mới vì tiền thuê nhà vẫn đến hạn trả, gia đình còn nhiều khoản cần chi trả. B có khoản tiết kiệm đủ để duy trì cuộc sống trong một thời gian, nhờ đó bình tĩnh thương lượng các điều khoản có lợi hơn, bao gồm tiền bồi thường, thời gian bàn giao và thư giới thiệu.

Sự khác biệt không nằm ở năng lực làm việc hay số năm kinh nghiệm, mà ở khả năng tài chính để chờ đợi.

Đây cũng là một trong những giá trị thực tế nhất của tiền tiết kiệm đối với người đi làm. Nó giúp một người có thêm thời gian tìm công việc mới thay vì phải nhận ngay bất kỳ lời đề nghị nào. Nó tạo điều kiện để nhân viên có thể cân nhắc trước khi ký một thỏa thuận bất lợi. Và trong những tình huống bất ngờ như gia đình có việc, sức khỏe gặp vấn đề hay thu nhập bị gián đoạn, khoản tiền dự phòng giúp cuộc sống không lập tức rơi vào thế bị động.

Với người đang có khoản vay trả góp và nhiều trách nhiệm tài chính khác, việc duy trì một khoản dự phòng còn quan trọng hơn chạy theo những hình thức đầu tư có lợi nhuận cao nhưng đi kèm rủi ro lớn.

Sau cùng, giá trị của việc có tiền dư không nhất thiết phải được đo bằng một căn nhà, chiếc xe hay một con số tài sản cụ thể. Đôi khi, nó đơn giản là khả năng rời khỏi căn hộ đang bị tăng giá thuê mà không phải loay hoay vay mượn; có thể từ chối một công việc không phù hợp vì vẫn đủ tiền trang trải vài tháng tiếp theo; hoặc có thể bình tĩnh giải quyết một biến cố mà không phải lập tức tìm đến các khoản vay.

Với người đi làm, một tài khoản có tiền dư sau khi trừ hết chi phí thiết yếu chính là một dạng thành công rất thực tế. Bởi khoản tiền ấy không chỉ phản ánh khả năng chi tiêu, mà còn quyết định một người có bao nhiêu quyền chủ động trước những thay đổi của cuộc sống.

(Nguồn: Baidu)