Mê giọng hát của chàng trai Hải Phòng từ thời đi học, cô gái Tây Ban Nha chẳng ngờ có ngày về làm dâu đất Cảng, rồi cùng chồng trải qua những chuyện hôn nhân hài hước có một không hai.

Chuyện tình của Nguyễn Ngọc Hạ (25 tuổi) và Sarah (24 tuổi) bắt đầu từ những năm tháng học trò, nhưng phải nhờ một bản nhạc Latinh, cả hai mới có dịp xích lại gần nhau. Sau 2 năm kết hôn và có một cậu con trai kháu khỉnh, cô gái Tây Ban Nha vẫn khiến anh chồng Hải Phòng nhiều phen dở khóc dở cười, nhất là những lúc hai người giận dỗi nhau.

Vợ người Tây Ban Nha nói tiếng Việt như gió, chồng học "tiếng vợ" mãi không xong

Lấy vợ Tây Ban Nha nhưng chàng trai Hải Phòng Nguyễn Ngọc Hạ lại chẳng cần giỏi ngoại ngữ, bởi bà xã Sarah nói tiếng Việt sõi chẳng kém người bản xứ.

Hóa ra, Sarah từng học cấp 2, cấp 3 tại Việt Nam, thậm chí còn tham gia dạy tiếng Việt cho người nước ngoài từ năm 2014. Vì thế, từ lúc yêu đến khi về chung một nhà, hai vợ chồng đều giao tiếp bằng tiếng Việt.

Ngược lại, Hạ thú nhận mình chẳng biết tiếng Tây Ban Nha, dù đã cố học nhưng mãi không vào. Đến những lần về thăm nhà vợ, anh vẫn chịu cảnh bất đồng ngôn ngữ.

May mà Sarah quá giỏi tiếng Việt, chứ nếu phải đợi anh chồng Hải Phòng thông thạo tiếng Tây Ban Nha mới cưới thì chẳng biết bao giờ cả hai mới được về chung một nhà!

Nàng mê giọng hát từ thời cấp 3, còn chàng lại chẳng có chút ấn tượng nào

Chuyện tình của cặp đôi bắt đầu từ thời học sinh. Khi ấy, Hạ học lớp 12, còn Sarah học lớp 11. Cô nữ sinh Tây Ban Nha đã sớm chú ý đến anh chàng khóa trên vì Hạ có giọng hát hay, lại thường xuyên tham gia các hoạt động văn nghệ của trường.

Thế nhưng, trong khi Sarah có ấn tượng với anh thì Hạ lại thú nhận rằng lần đầu gặp gỡ, anh chẳng thấy có gì đặc biệt. Đúng là chuyện tình cảm đôi khi rất khó đoán. Người ta đã để ý mình từ lâu mà mình vẫn vô tư chẳng hay biết gì!.

Sau khi tốt nghiệp, hai người mới có cơ hội trò chuyện nhiều hơn. Nhưng để từ người quen trở thành người yêu, họ lại cần đến một màn gặp gỡ khá tình cờ.

"Có lần mình đang ngồi ở một quán nhỏ, thì cái quán ấy lại bật nhạc Latinh mình lại livestream, Sarah lại tình cờ vào xem, thế là Sarah hỏi địa chỉ quán ấy.

Mình bảo luôn: 'Em muốn biết quán ở chỗ nào, thì anh đưa em đi'. Thế là mình tắt livestream, xong nhắn tin luôn với Sarah: "Em có tới liền không, anh qua đón luôn'. Sau đó từ quán mình chạy về nhà đón Sarah đến chơi luôn" - Hạ kể lại.

Sau khi uống nước, Hạ tiếp tục rủ cô đi xem phim, rồi đi ăn. Cứ thế, những cuộc gặp gỡ ngày càng nhiều hơn và tình cảm cũng lớn dần.

Chẳng cần bất kỳ lời tỏ tình nào, hai người cứ thế là yêu nhau

Khoảng một tháng rưỡi sau, cả hai tự hiểu rằng mình đã yêu nhau. Điều thú vị là đến tận bây giờ, họ vẫn chưa từng có một lời tỏ tình chính thức.

"Khoảng 1 tháng rưỡi sau đó là tự cảm thấy yêu nhau. Đến giờ bọn mình còn chưa chính thức có lời tỏ tình nào với nhau, hai đứa cứ cảm nhận yêu nhau là yêu thôi" - Hạ tâm sự.

Hóa ra, có những chuyện tình chẳng cần ai phải mở lời trước, cứ đi chơi cùng nhau, quan tâm nhau rồi nghiễm nhiên thành một đôi. Đặc biệt, dù yêu nhau theo cách rất tự nhiên, Hạ lại có những nguyên tắc khá rõ ràng trong chuyện tình cảm.

"Mình quán triệt ngay từ đầu. Thứ nhất là: Không chia tay, một khi đã chia tay là chia tay luôn. Thứ hai: Có bực đến mấy cũng phải xưng là anh - em. Thế là đến giờ chưa chia tay lần nào".

Nhờ hai nguyên tắc ấy, suốt những năm bên nhau, dù không tránh khỏi đôi lần giận dỗi, Hạ và Sarah vẫn chưa từng chia tay lần nào. Từ một chuyện tình không có lời tỏ tình chính thức, cả hai cứ thế nắm tay nhau đi thẳng đến hôn nhân.

Vợ giận muốn nói một tràng, khổ nỗi tiếng Việt lại không "load" kịp

Cuộc sống hôn nhân của một chàng trai Việt Nam và cô gái Tây Ban Nha tất nhiên cũng có những chuyện vui rất riêng. Đặc biệt nhất phải kể đến những lần hai vợ chồng tranh luận.

Hạ vốn thích giải quyết mọi chuyện theo kiểu rõ ràng, ai sai thì nhận lỗi, có gì khúc mắc thì phân tích để cùng hiểu. Nhưng nếu cuộc tranh luận trở nên quá căng thẳng, anh sẽ chọn cách đi ra ngoài cho nguôi giận.

"Tính mình lại không thích kiểu giống trẻ con, tức là mình sai thì mình xin lỗi, làm sao phân tích cho nhau hiểu, nói hơi to một tí cũng được nhưng mà không được cãi nhau, cãi quá là mình đi mất luôn, đến bao giờ nguội thì lại về".

Ngược lại, Sarah thuộc kiểu có gì trong lòng là phải nói hết ra. Đã bực mình thì cô muốn nói một tràng cho hả dạ. Vấn đề nằm ở chỗ, bình thường Sarah nói tiếng Việt rất giỏi, nhưng cứ đến lúc nóng giận, muốn nói thật nhanh thì đầu óc lại không kịp tìm từ. Còn nếu chuyển sang tiếng Tây Ban Nha để nói cho trôi chảy thì anh chồng lại chẳng hiểu gì.

Thành ra, chuyện cãi nhau của đôi vợ chồng này đôi lúc cũng gặp phải một rào cản rất buồn cười: Vợ có cả tá điều muốn nói nhưng tiếng Việt không theo kịp cảm xúc, còn chồng thì không đủ vốn tiếng Tây Ban Nha để hiểu vợ đang trách mình chuyện gì.

Mua nhẫn cầu hôn mà chẳng biết size, cầu hôn bất ngờ khiến nàng Tây Ban Nha bật khóc

Nếu chuyện hẹn hò của Hạ và Sarah bắt đầu đầy ngẫu hứng thì màn cầu hôn cũng chẳng kém phần bất ngờ.

"Hôm ấy tình cờ thôi, mình lại đi qua hàng bán nhẫn, mình cũng tình cờ vào xem thôi, nhưng tình cờ mình lại mua thật. Mà mình cũng không biết là tay vợ mình size bao nhiêu, nên mình mua bừa, mình cứ ướm vào cái ngón tay nhỏ nhất của mình rồi mua luôn".

Hôm ấy, Hạ đi đón Sarah sau giờ dạy học. Thấy bạn gái có vẻ buồn, anh bỗng hỏi: "Thế bây giờ nếu mà anh cầu hôn ấy thì có cưới anh không?".

Trong xe lúc đó còn đang bật nhạc tình yêu, nhưng Sarah chẳng hề nhận ra có điều đặc biệt sắp xảy ra. Đợi lúc bạn gái quay đi, Hạ bất ngờ đưa chiếc nhẫn ra và nói: "Làm vợ anh nhé". Sarah lập tức bật khóc.

Chẳng cần một màn cầu hôn hoành tráng, không hoa hồng rực rỡ hay những lời nói được chuẩn bị công phu, chiếc nhẫn mua tình cờ cùng lời ngỏ ý chân thành ấy vẫn đủ khiến cô gái Tây Ban Nha xúc động.

Không chỉ có chuyện yêu đương thú vị, vợ chồng Hạ và Sarah còn khiến người nghe bật cười khi nhắc đến kế hoạch sinh con. Hạ từng mạnh dạn bày tỏ mong muốn có tới 11 đứa con, đủ để lập hẳn một đội bóng. Nghe chồng nói vậy, Sarah lập tức dập tắt giấc mơ ấy bằng câu đáp tỉnh bơ: "Tìm con khác đẻ cho".

Đến nay, Hạ và Sarah đã kết hôn được 2 năm, có một cậu con trai hơn một tuổi và cùng nhau xây dựng tổ ấm tại Hải Phòng. Điều hài hước là cậu con trai lại giống bố y đúc, khiến bà mẹ Tây Ban Nha bỗng dưng mang tiếng "đẻ thuê".

Từ cô nữ sinh Tây Ban Nha từng thầm ấn tượng với giọng hát của anh khóa trên, Sarah giờ đã trở thành nàng dâu đất Cảng, có chồng, có con và những câu chuyện hôn nhân vừa đáng yêu vừa hài hước.

Và suy cho cùng, tình yêu chẳng nhất thiết phải giỏi ngoại ngữ. Chỉ cần hai người hiểu lòng nhau là đủ. Còn những lúc vợ giận quá, tiếng Việt chưa kịp "load" thì anh chồng Hải Phòng vẫn có thêm vài giây để… tìm đường giảng hòa!.

(Nguồn: Vợ chồng son, TikTok @nguyennha1611, @aritta)

