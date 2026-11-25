Còn Meichan thì thỏ thẻ: “Anh Hà đưa tiền thì mình thích, tất nhiên rồi”

Hà Còi và Meichan đang là một trong những cặp đôi được dân tình chú ý sau màn cầu hôn và lễ dạm ngõ, chính thức chuẩn bị về chung một nhà. Một người là cơ phó điển trai, người còn lại là nữ YouTuber tốt nghiệp trường đại học danh giá tại Hàn Quốc, cả hai đều có sự nghiệp riêng đáng ngưỡng mộ.

Hà Còi và Meichan. Ảnh: Lê Trung

Thế nhưng, chuyện tiền bạc sau kết hôn lại là điều khiến Hà Còi có những trăn trở riêng. Trong cuộc phỏng vấn với chúng tôi, khi được hỏi có dự định đưa lương cho Meichan giữ sau đám cưới hay không, nam cơ phó bất ngờ tiết lộ tài chính chưa thực sự ổn định sau quãng thời gian du học. Trong khi đó, phía trước anh còn là khoản chi phí không nhỏ cho việc tổ chức đám cưới.

Clip Hà Còi chia sẻ về nỗi lo tài chính khi sắp sửa cưới Meichan làm vợ. Nguồn: KingPro & TeamShow

“Mình có nói với Trang về chuyện này. Tài chính của mình hiện tại có thể gọi là tương đối ổn định, nhưng mình vẫn có những nỗi lo. Đợt đi học vừa rồi, khoản chi phí khá cao nên tình hình tài chính của mình chưa thực sự ổn định lắm. Mình khá lo vì khi bước đến giai đoạn tổ chức đám cưới, nó có thể còn dao động nhiều hơn nữa.

Mình cũng nói với Trang rằng sau này nếu sống cùng nhau, em thích gì thì em cứ chi tiêu theo cách của em, bởi mình hiểu Trang là người chi tiêu như thế nào. Vì vậy, mình hoàn toàn yên tâm với những gì Trang làm”, nam cơ phó chia sẻ.

Meichan cực kỳ tin tưởng, khen Hà Còi chăm chỉ. Ảnh: Lê Trung

Trước đó, vào năm 2026, Hà Còi từng thông báo tạm dừng công việc bay để quay lại với việc học tập tại Mỹ.

Trước những tâm sự của chồng tương lai, Meichan lại tỏ ra khá thoải mái. Cô cho biết bản thân không quá lo lắng về vấn đề này, bởi hiểu sự chăm chỉ cũng như cách làm việc của Hà Còi.

“Mình chẳng lo. Mình biết anh Hà chăm chỉ rồi, có bao nhiêu thì tiêu bấy nhiêu thôi. Mình cứ cố gắng chi tiêu thông minh là sẽ ổn. Nói chung, bây giờ cũng trộm vía là công việc của anh Hà đã ổn định rồi nên cứ như vậy thôi. Bản thân mình thực sự không lo lắng. Anh Hà đưa tiền thì mình thích, tất nhiên rồi (cười)”, nữ TikToker chia sẻ.

Chia sẻ của Hà Còi và Meichan nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý. Bên dưới đoạn clip, không ít netizen để lại bình luận khen cặp đôi vừa đẹp đôi, vừa có cách suy nghĩ khá thực tế khi nói về chuyện kết hôn. Đặc biệt, việc Hà Còi thoải mái chia sẻ những lo lắng về tài chính, còn Meichan không tạo áp lực mà thể hiện sự tin tưởng vào bạn trai khiến nhiều người có thiện cảm. Một số ý kiến cũng cho rằng đây là cách nhìn nhận khá trưởng thành về tiền bạc trước hôn nhân. Bởi bên cạnh tình cảm, chuyện chi tiêu, thu nhập hay những khoản cần chuẩn bị cho cuộc sống chung là vấn đề khó tránh. Thay vì né tránh, cả hai có thể thẳng thắn nói với nhau về những điều chưa thực sự sẵn sàng. Cư dân mạng cũng dành nhiều lời chúc phúc, sớm được “dự đám cưới online”.

Cặp đôi công khai chuyện yêu, cầu hôn hồi tháng 11. Ảnh: FBNV.

Mới đây cả hai làm lễ dạm ngõ. Ảnh: FBNV.

Hà Còi tên thật là Bùi Thanh Hà, sinh năm 2001 tại Hà Nội. Anh được cộng đồng mạng biết đến rộng rãi từ năm 2024 nhờ những video ghi lại công việc phi công, đặc biệt là các khoảnh khắc trong buồng lái. Ít ai biết trước khi theo đuổi nghề hàng không, Hà Còi từng thi đỗ Đại học Bách khoa và hoàn thành một học kỳ tại đây. Tuy nhiên, vì mong muốn trở thành phi công, anh quyết định chuyển hướng, theo học chương trình đào tạo chuyên nghiệp.

Bên cạnh công việc chuyên môn, Hà Còi còn hoạt động trên mạng xã hội với vai trò nhà sáng tạo nội dung. Sở hữu hình ảnh gắn liền với nghề nghiệp đặc thù, anh có cơ hội hợp tác quảng cáo với các nhãn hàng, tham dự sự kiện và thực hiện những hoạt động truyền thông.

Như vậy, ngoài công việc phi công, các hợp đồng quảng cáo và hoạt động KOL cũng là nguồn thu nhập bổ sung của Hà Còi. Tuy nhiên, nam phi công chưa từng công khai mức thu nhập cụ thể từ hai công việc này. Anh cũng từng chia sẻ không xem KOL là hướng đi chính mà chỉ lựa chọn những hoạt động phù hợp với hình ảnh cá nhân.

Trong khi đó, Meichan tên thật là Nguyễn Hà Trang, sinh năm 2000 tại Hà Nội. Cô là cựu học sinh chuyên Anh của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, sau đó giành học bổng toàn phần ngành Văn hóa - Truyền thông tại Đại học Yonsei, Hàn Quốc.

Meichan bắt đầu làm YouTube từ năm 2018, khi sang Hàn Quốc du học ở tuổi 18. Ban đầu, cô chủ yếu chia sẻ những video về cuộc sống du học sinh, chuyện học hành, sinh hoạt và trải nghiệm tại xứ sở kim chi. Theo thời gian, nội dung ngày càng đa dạng, giúp cô xây dựng được cộng đồng người theo dõi đông đảo trên các nền tảng mạng xã hội.

Sở hữu lượng người theo dõi lớn cùng hình ảnh cá nhân được xây dựng trong nhiều năm, Meichan cũng có thêm nhiều cơ hội kiếm tiền từ công việc sáng tạo nội dung. Bên cạnh doanh thu từ các nền tảng, cô còn có thể phát triển nguồn thu thông qua hợp tác quảng cáo, đồng hành cùng nhãn hàng, tham gia sự kiện và đảm nhận vai trò MC song ngữ. Đây đều là những hoạt động gắn với thế mạnh về ngoại ngữ, học vấn và kinh nghiệm truyền thông của cô.

Dù chưa công khai mức thu nhập cụ thể, có thể thấy Meichan đã xây dựng được sự nghiệp và nguồn công việc riêng sau nhiều năm hoạt động. Cô không chỉ được biết đến với vai trò YouTuber mà còn là một gương mặt sáng tạo nội dung có kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông, giải trí và giao lưu văn hóa.



