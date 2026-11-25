Những hình ảnh đời thường của nữ tiếp viên hàng không này càng gây chú ý hơn.

Tiếp viên hàng không bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ ngoại hình xinh đẹp vốn không phải chuyện hiếm. Đôi khi, chỉ một khoảnh khắc làm việc bình thường, một góc nghiêng vô tình lọt vào ống kính của hành khách cũng đủ khiến một cô gái trở thành nhân vật được cộng đồng mạng ráo riết tìm kiếm.

Mới đây, câu chuyện tương tự tiếp tục thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Cụ thể, 2 bức ảnh chụp góc nghiêng của một nữ tiếp viên hàng không thuộc hãng Hainan Airlines được chia sẻ rộng rãi, thu về lượng tương tác đáng kể. Được thành lập năm 1993, đây là một trong những hãng hàng không lớn tại Trung Quốc. Trong đợt tuyển dụng năm 2026, hãng đưa ra tiêu chuẩn chiều cao đối với tiếp viên nữ từ 165-175 cm, độ tuổi phổ biến từ 18-25. Bên cạnh trình độ học vấn và sức khỏe, ngoại hình, tác phong cũng là những yếu tố được chú trọng.

Ảnh: Xiaohongshu.

Hai bưc ảnh chụp lén nữ tiếp viên hàng không xinh như búp bê. Ảnh: Xiaohongshu.

Trở lại với nữ tiếp viên đang gây chú ý, người đăng tải 2 bức ảnh là một hành khách trên chuyến bay. Người này cho biết bị thu hút bởi nhan sắc nổi bật của cô gái nên đã quyết định ghi lại khoảnh khắc và chia sẻ lên mạng xã hội.

Trong ảnh, cô gái diện đồng phục tiếp viên hàng không chỉn chu, mái tóc được búi cao theo kiểu đặc trưng của ngành hàng không. Góc nghiêng thanh tú, đường nét gương mặt hài hòa cùng thần thái nhẹ nhàng khiến cô trông chẳng khác nào một nhân vật bước ra từ truyện tranh. Nhiều cư dân mạng thậm chí còn ví nữ tiếp viên như “búp bê sống”, “thần tiên tỷ tỷ” giữa đời thực.

Nhan sắc gây chú ý cũng nhanh chóng kéo theo sự tò mò về danh tính của cô gái. Dưới bài đăng, hàng loạt bình luận bày tỏ sự bất ngờ và mong muốn biết thêm thông tin về nữ tiếp viên này.

“Tôi thực sự phải wow với nhan sắc của cô gái này luôn đó”, “Cô ấy cứ như búp bê vậy, quá xinh”, “Sao tôi cũng đi hãng này mà chưa gặp được thần tiên tỷ tỷ như vậy bao giờ”, “Thật sự là xinh nhất trong tất cả các tiếp viên hàng không mà tôi từng gặp”, “Tôi muốn biết thông tin về nữ tiếp viên hàng không này”, “Nhan sắc này là thật ư”,... là một số bình luận của cư dân mạng.

Không mất quá nhiều thời gian, netizen đã tìm ra tài khoản mạng xã hội của cô gái. Theo những thông tin được chia sẻ, cô có tên là Nguyệt Lượng, 24 tuổi, sinh sống tại Chiết Giang, Trung Quốc. Tài khoản Douyin của nữ tiếp viên hiện có khoảng 61.000 người theo dõi.

Ảnh nữ tiếp viên hàng không này tự đăng, đã qua chỉnh sửa. Ảnh: Xiaohongshu.

Ảnh camera thường. Ảnh: Xiaohongshu.

Trên mạng xã hội, Nguyệt Lượng chủ yếu chia sẻ những khoảnh khắc đời thường như đi làm, chụp ảnh, đi du lịch hay gặp gỡ bạn bè. Dù vậy, mỗi lần xuất hiện, cô vẫn nhận được sự quan tâm nhờ ngoại hình nổi bật.

Nếu trong 2 bức ảnh chụp trên máy bay, Nguyệt Lượng gây ấn tượng bởi vẻ đẹp dịu dàng, thanh tú thì những hình ảnh trên trang cá nhân lại cho thấy nhiều sắc thái khác của cô gái 24 tuổi. Từ phong cách ăn mặc, cách tạo dáng đến những bức ảnh du lịch, Nguyệt Lượng thường mang đến hình ảnh nữ tính, chỉn chu. Vóc dáng mảnh mai, đôi chân dài cũng là điểm khiến nhiều người nhận xét cô có ngoại hình chẳng khác nào người mẫu. Một số hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội còn sử dụng góc chụp và hiệu ứng chỉnh ảnh làm gương mặt trông thon gọn hơn.

Một số hình ảnh mới đây của Nguyệt Lượng. Ảnh: Douyin NV.

Sau khi bất ngờ nổi tiếng, lượng người theo dõi tài khoản Douyin của Nguyệt Lượng cũng tăng lên đáng kể. Dẫu vậy, nữ tiếp viên vẫn khá kín tiếng, không có động thái chia sẻ thêm về câu chuyện viral hay tận dụng sự chú ý của cộng đồng mạng để xây dựng hình ảnh cá nhân. Cô vẫn duy trì nhịp đăng tải những nội dung đời thường như trước.