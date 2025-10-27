Thành phố Campuchia lọt top "Điểm du lịch hàng đầu thế giới", du khách bất ngờ: Có thật như vậy không?

Theo CNN, ngày 21/10, tạp chí du lịch danh tiếng Lonely Planet công bố ấn phẩm Best in Travel 2026, giới thiệu 25 điểm đến và 25 trải nghiệm đáng chú ý nhất hành tinh. Trong đó, Siem Reap - thành phố thuộc Campuchia được chọn là một trong những điểm du lịch hàng đầu thế giới – bên cạnh các đại diện khác như Morocco, Hy Lạp hay Kyoto (Nhật Bản).

Đây là lần hiếm hoi đại diện của Campuchia có tên trong danh sách vốn được xem như “kim chỉ nam” của giới mê xê dịch toàn cầu. Lonely Planet nhận định Siem Reap là “sự giao hòa giữa quá khứ huy hoàng và nhịp sống hiện đại” – nơi du khách có thể chiêm ngưỡng kỳ quan Angkor Wat, dạo quanh những khu chợ đêm rực rỡ, thưởng thức cà phê nghệ thuật và khám phá sông Mekong qua các hành trình du lịch cộng đồng đang ngày càng phổ biến.

Siem Reap nổi tiếng với Angkor Wat (Ảnh Vietjet Air)

Bà Nitya Chambers, Giám đốc biên tập của Lonely Planet, cho biết danh sách năm nay phản ánh xu hướng “du lịch bền vững và cá nhân hóa”, nhấn mạnh trải nghiệm thật thay vì những chuyến check-in ngắn ngủi.

Cộng đồng mạng chia đôi quan điểm

Việc Campuchia nói chung hay thành phố Siem Reap nói riêng được Lonely Planet vinh danh lập tức gây “sóng nhẹ” trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự phấn khích, xem đây là tín hiệu đáng mừng cho du lịch Đông Nam Á. Tại Campuchia, các khách sạn và doanh nghiệp lữ hành nhanh chóng bắt nhịp. Trang của khách sạn The Aviary Hotel đăng: "Chúng tôi rất vui khi Siem Reap được vinh danh – đây là thời điểm tuyệt vời để khám phá".

Tuy nhiên, không ít người lại bày tỏ sự thận trọng. Một độc giả bình luận dưới bài viết trên trang Người Quan Sát: “Angkor Wat đẹp thật, nhưng mình vẫn lo về vấn đề an ninh và lừa đảo”. Một người khác nói thêm: "Danh hiệu thì hay, nhưng có thật sự như vậy không, mình chờ xem review thực tế đã".

Ảnh Lonely Planet

Nhiều du khách e dè việc du lịch Campuchia là bởi thời gian qua, liên tiếp nhiều vụ việc liên quan tới nạn lừa đảo và bóc lột lao động bị phanh phui. Theo Reuters (6/2025), nhiều “trại lừa đảo” hoạt động tại khu vực biên giới như Bavet và Poipet, nơi người lao động bị ép làm việc cho các đường dây tội phạm mạng.

Trong khi đó, The Guardian (10/2025) cho biết Hàn Quốc đã ban hành cảnh báo đi lại với một số vùng của Campuchia sau khi ghi nhận nhiều trường hợp mất tích liên quan đến tội phạm công nghệ.

Du lịch Campuchia vẫn rất đáng để tham khảo

Với du khách Việt Nam, Campuchia luôn là một trong những lựa chọn gần – rẻ – dễ đi nhất Đông Nam Á. Chỉ mất vài giờ di chuyển bằng đường bộ hoặc chuyến bay ngắn từ TP.HCM, Hà Nội, du khách đã có thể đặt chân tới đất nước chùa tháp.

Không cần xin visa cho chuyến đi dưới 30 ngày, chi phí lưu trú và ăn uống cũng khá “mềm”, chỉ bằng một nửa so với nhiều điểm đến quốc tế khác. Chính vì thế, nhiều người Việt đã chọn Campuchia làm hành trình du lịch ngắn ngày, vừa tiết kiệm vừa giàu trải nghiệm văn hóa.

Ảnh Park Hyatt Siem Rep

Nếu là người yêu lịch sử, thành phố Siem Reap chắc chắn là điểm đến không thể bỏ qua với quần thể Angkor Wat – kỳ quan thế giới được UNESCO công nhận. Ngoài những ngôi đền cổ rêu phong, thành phố còn nổi tiếng với chợ đêm rực rỡ, cà phê nghệ thuật, cùng những show trình diễn tái hiện văn hóa Khmer.

Từ Siem Reap, du khách có thể ghé thăm hồ Tonle Sap – hồ nước ngọt lớn nhất Đông Nam Á – để khám phá những ngôi làng nổi độc đáo và đời sống ngư dân bản địa. Với người thích không khí đô thị, Phnom Penh lại mang đến một trải nghiệm khác biệt: Các quán bar bên sông Mekong, cung điện Hoàng gia tráng lệ, bảo tàng diệt chủng Tuol Sleng và những khu chợ thủ công đầy màu sắc.

Trong khi đó, vùng biển phía nam như Sihanoukville hay đảo Koh Rong lại hấp dẫn nhờ làn nước xanh biếc và bãi cát trắng mịn – nơi được ví như “Phú Quốc thu nhỏ”.

Du lịch Campuchia có rất nhiều thứ đang chờ du khách khám phá (Ảnh ST)

Dù không ồn ào, Campuchia lại chinh phục du khách bằng nét mộc mạc, hiếu khách và giá trị văn hóa sâu sắc. Với vị trí địa lý thuận tiện và chi phí hợp lý, đây vẫn là điểm đến đáng tham khảo cho du khách Việt trong năm 2026 – khi thế giới đang một lần nữa hướng ánh nhìn về xứ sở Angkor.