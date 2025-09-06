"Tháng 9 ẩn mình" là xu hướng gì?

Giới trẻ trên mạng xã hội đang rộ lên trào lưu "The Great Lock-In" (tạm dịch: Cuộc ẩn mình kỷ luật) hoặc "September Lock-In" (tạm dịch: Tháng 9 ẩn mình), tập trung vào việc cải thiện bản thân từ tháng 9 đến cuối năm. Xu hướng này khuyến khích một giai đoạn "ẩn cư" để tái tạo năng lượng và tập trung vào các mục tiêu cá nhân, từ việc dậy sớm, chuẩn bị bữa ăn lành mạnh đến việc chủ động bỏ qua các kế hoạch xã giao.

Vào ngày 1 tháng 9, khi mùa thu bắt đầu, mạng xã hội tràn ngập các video về "lock-in". Được dẫn dắt bởi thế hệ Gen Z và Gen Y trẻ tuổi, xu hướng này ủng hộ một giai đoạn "ẩn cư" tập trung vào sức khỏe để bắt đầu mùa mới. Hãy nghĩ đến việc đặt báo thức sớm, chuẩn bị bữa ăn lành mạnh và chủ động bỏ qua các kế hoạch không thực sự cần thiết.

"Lock-in" là gì?

Vậy chính xác thì xu hướng "lock-in" là gì?

Nói một cách đơn giản, đó là một xu hướng chăm sóc sức khỏe tập trung vào việc cải thiện và phát triển bản thân, bắt đầu từ tháng 9 và kéo dài đến cuối năm. Các mục tiêu chính xác của xu hướng này có thể thay đổi tùy từng người, nhưng chủ yếu là về việc tập trung và bắt đầu lại. Xu hướng này hướng đến phụ nữ nhiều hơn nam giới, và chủ yếu là phụ nữ tạo video về nó trên mạng, với cụm từ "that girl" xuất hiện trong nhiều chú thích TikTok liên quan đến #lockin.

Khi mùa hè dần kết thúc và mùa thu đang đến gần, năm 2025 sắp kết thúc, tạo nên sự lo lắng về năm mới và những quyết tâm mới.

Đối với một số người dùng mạng xã hội, họ quyết định không thể đợi đến tháng 12 để bắt đầu thực hiện mục tiêu của mình cho năm 2026.

“The Great Lock In” xuất hiện vào giữa tháng 8, với những người tham gia cam kết cải thiện bản thân từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 31 tháng 12 , theo quy định của thử thách truyền thông xã hội này.

Nhà sáng tạo TikTok Kadie Glenn đã phân tích xu hướng này trong một video TikTok đã được xem hơn 800.000 lượt tính đến thời điểm báo cáo. Newsweek đã trao đổi với Glenn về xu hướng này và lý do tại sao nó lại gây được tiếng vang. Cô nói với Newsweek : "Great Lock-In là việc lựa chọn tập trung vào bản thân trong bốn tháng cuối năm, thay vì chờ đợi giai đoạn quyết tâm thông thường vào tháng 1 để thực hiện thay đổi".

Glenn nói: "Đó là một cách để 'khóa chặt' các mục tiêu, sự phát triển và kỷ luật của bạn và đối với mỗi người, điều đó sẽ khác nhau, do đó không có những việc cần làm cố định. "September Lock-In" là về việc thực sự điều chỉnh những thay đổi cá nhân mà bạn cần để vượt qua những tháng cuối năm, cho dù đó là sức khỏe, sự nghiệp, tài chính hay tư duy. Đối với tôi, tôi nghĩ nó đã lan truyền trên mạng vì khoảng thời gian này cũng dễ trùng thời điểm mọi người quay trở lại trường học mà tất cả chúng ta đã trải qua khi lớn lên. Mùa hè đã kết thúc, và đã đến lúc thiết lập lại, quay trở lại thói quen và tập trung vào cấp độ tiếp theo, điều dễ dàng bị mất đi trong những tháng hè".

Một video của huấn luyện viên Whitney London, đã được xem hơn 190.000 lượt, mô tả xu hướng này là "khoảnh khắc để lấy lại sức mạnh của bạn". Trong khi đó, một video TikTok do DJ Mercedes Benson (London) đăng tải, đã được xem một triệu lượt có nói: "Tôi không muốn ai gọi điện cho tôi, tôi không muốn ai nhắn tin cho tôi". Video đó có chú thích: "Phần còn lại của năm sẽ trở nên riêng tư", theo sau là #lockin.

Các video khác bao gồm phân tích về tính thẩm mỹ của xu hướng, tập trung vào thực phẩm lành mạnh hoặc các chuyến đi đến các lớp tập luyện. Nhưng trong khi xu hướng này khác nhau tùy theo từng người, mục tiêu tự cải thiện vẫn nhất quán trong suốt nội dung.

Newsweek cũng đã trao đổi với Shauna Shapiro (giáo sư tại Đại học Santa Clara, nhà tâm lý học lâm sàng và tác giả) về xu hướng này. Cô nói với Newsweek qua email: "September Lock-In phản ánh mong muốn của những người trẻ tuổi về cấu trúc, sự tập trung và phát triển cá nhân".

Tại sao xu hướng này lại quan trọng?

Cho dù đó là thử thách tập pilates, tắm nước lạnh hay matcha latte, mạng xã hội đã trở thành nơi sản sinh ra vô số xu hướng chăm sóc sức khỏe trong những năm gần đây.

Thị trường sức khỏe và chăm sóc sức khỏe được ước tính đạt hơn 6,8 nghìn tỷ USD vào năm 2024 và sẽ tăng lên gần 9 nghìn tỷ USD vào năm 2028, theo Statista. Những người trẻ tuổi chiếm một phần đáng kể trong thị trường này. Vào tháng 6 năm 2025, McKinsey & Company (một công ty tư vấn toàn cầu) đã khảo sát hơn 9.000 người tiêu dùng trên khắp Trung Quốc, Đức, Anh và Mỹ. Họ phát hiện ra rằng trong nhóm nhân khẩu học này, gần 30% số người được hỏi cho biết họ đang ưu tiên việc chăm sóc sức khỏe "nhiều hơn rất nhiều" so với năm trước.

Sự tập trung vào chăm sóc sức khỏe xuất hiện khi Gen Z ngày càng phải vật lộn với sự cô đơn. Một nghiên cứu vào tháng 12 của công ty nghiên cứu người tiêu dùng GWI đã tuyên bố Gen Z là thế hệ cô đơn nhất. Nghiên cứu phát hiện ra rằng khoảng 8/10 thành viên của Gen Z cho biết họ đã trải qua cảm giác cô đơn trong năm qua, so với 72%, 60% và 45% của millennials, Gen X và thế hệ baby boomers.

Nguồn: Newsweek

