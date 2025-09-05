2 trẻ sơ sinh tử vong chỉ vài ngày sau khi bị chuột cắn tại bệnh viện

Hai trẻ sơ sinh bị chuột cắn tại một bệnh viện công ở Indore, Ấn Độ, đã tử vong do vết thương quá nặng. Trước tình hình này, đội ngũ nhân viên bệnh viện, những người chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho các em, đã bị đình chỉ công tác và một cuộc điều tra về vụ việc đã được tiến hành.

Những đứa trẻ sơ sinh bị chuột cắn vào đêm 30 - 31/8. Một trẻ bị thương ở tay và trẻ còn lại bị thương ở vai.





Chuột xuất hiện bên trong khoa phẫu thuật nhi của bệnh viện Indore.

Một trong hai trẻ chỉ nặng 1,2 kg đã tử vong hôm 2/9. Mặc dù các bác sĩ khẳng định nguyên nhân tử vong là do nhiễm trùng nặng và biến chứng bẩm sinh, nhưng sự hiện diện của chuột trong khoa sơ sinh đã gây ra sự phẫn nộ, bất cẩn và tình trạng mất vệ sinh tại bệnh viện. Trẻ sơ sinh thứ hai đã tử vong vào ngày 3/9.

Viện trưởng trường Cao đẳng Y tế MGM, Tiến sĩ Arvind Ghanghoria, thừa nhận sự cố an toàn và cho biết một ủy ban cấp cao đã được thành lập để điều tra vấn đề này.

"Đã có trường hợp hai trẻ bị chuột cắn tại Khoa Phẫu thuật Nhi. Một trong hai trẻ đã trong tình trạng nguy kịch với nhiều biến chứng. Tuy nhiên, vụ chuột cắn đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về quy trình an toàn của bệnh viện", ông nói.

Theo các bác sĩ, em bé tử vong được đưa từ Khargone đến trong tình trạng cực kỳ yếu ớt, với lượng hemoglobin thấp và các cơ quan nội tạng chưa phát triển hoàn thiện. Em bé phải thở oxy và thở máy. Bất chấp những thách thức về mặt y tế, vụ việc bị chuột cắn được xem là một yếu tố nghiêm trọng góp phần gây ảnh hưởng đến sức khỏe vốn đã yếu kém của em.

Các bác sĩ cũng cáo buộc rằng đứa trẻ đã bị cha mẹ bỏ rơi trong quá trình điều trị.

Em bé sơ sinh thứ hai, cũng bị chuột cắn cũng mắc các vấn đề bẩm sinh nghiêm trọng, bao gồm phổi và ruột kém phát triển.