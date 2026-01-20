Thạc sĩ Y khoa trường danh tiếng đi bán bánh mì, 3 năm đầu liên tục thua lỗ vẫn khẳng định: "Tôi ghét nhất câu hỏi có hối hận không?"

Tháng 3/2024, một blogger ẩm thực có hơn 2,15 triệu người theo dõi đã ghé thăm tiệm bánh Colorful ở Hàng Châu (Chiết Giang, Trung Quốc). Không gian tiệm mang tông gỗ mộc mạc, trước cửa treo một “lịch nướng bánh” để khách biết thời điểm bánh ra lò ngon nhất. Mỗi loại bánh đều được ghi tay đầy đủ giá bán, ngày sản xuất, hạn sử dụng và thành phần.

Video này đồng thời hé lộ nhiều thông tin thú vị về Hoàng Tiểu Bân – người từng là thạc sĩ y khoa tốt nghiệp Đại học Chiết Giang danh tiếng. Video thu về hơn 140.000 lượt thích, kéo theo lượng khách tăng mạnh, doanh thu hàng ngày của tiệm bánh tăng hơn gấp đôi trong vòng một tháng.

Bước ngoặt sinh viên Y khoa

Hoàng Tiểu Bân sinh năm 1987, từng thi đỗ vào Trường Y - Đại học Chiết Giang, theo học ngành Khoa học y sinh cơ bản chuyên nghiên cứu tế bào. Con đường dự kiến của anh từng rất rõ ràng, xoay quanh việc nghiên cứu và giảng dạy.

Bước ngoặt đến vào năm 2013, khi anh tình cờ xem bộ phim tài liệu về cách làm bánh mì. Quá trình nuôi men, lên men bột khiến anh bị cuốn hút. Với nền tảng nghiên cứu, anh nhanh chóng nhận ra điểm tương đồng giữa làm bánh mì và khoa học.

“Mỗi loại bánh mì truyền thống đều có những đặc điểm riêng. Học làm bánh mì cũng giống như nghiên cứu vậy: bạn tra cứu đủ loại kiến thức, nắm vững hệ thống lý thuyết rồi mới bắt đầu thực hành”, Hoàng Tiểu Bân chia sẻ.

Hoàng Tiểu Bân

Anh bắt đầu tự học làm bánh, thuê phòng trọ, mua lò nướng, mỗi ngày thử một loại bánh khác nhau. Sau đó, Hoàng Tiểu Bân vào làm tại một tiệm bánh để tích lũy kinh nghiệm thực tế. Dù bị từ chối vì “trình độ quá cao”, cuối cùng anh vẫn tìm được nơi nhận mình.

Giáo sư hướng dẫn luận văn thạc sĩ của Hoàng Tiểu Bân từng chia sẻ rằng ban đầu ông cho rằng ý định mở tiệm bánh của học trò chỉ là bốc đồng trước khi tốt nghiệp. Tuy nhiên, khi thấy Hoàng Tiểu Bân tự tay thiết kế logo thương hiệu và nghiêm túc nghiên cứu kiến thức làm bánh ngay trong phòng thí nghiệm, ông nhận ra đây không phải một hứng thú nhất thời.

“Dù làm bánh mì khá xa với chuyên ngành y khoa, nhưng tôi thấy cậu ấy thật sự tận tâm, vì vậy tôi đã ủng hộ”, giáo sư nói.

Không hối hận khi theo đuổi đam mê

Sau khi tốt nghiệp, Hoàng Tiểu Bân nghe theo lời khuyên của bố mẹ, làm việc nửa năm tại một công ty công nghệ. Nhưng cảm giác xa rời điều mình muốn khiến anh quyết định dừng lại. Nhờ sự góp vốn của bố mẹ và năm người bạn, anh gom được 200.000 NDT (hơn 750 triệu đồng) và mở tiệm bánh Colorful vào năm 2015.

Ba năm đầu, cửa hàng liên tục thua lỗ. Ý tưởng ban đầu về một “thiên đường thủ công” kết hợp bánh mì tỏ ra thiếu tính thương mại. Phải đến năm 2018, khi câu chuyện “thạc sĩ y khoa bán bánh mì” được truyền thông địa phương nhắc đến, Colorful mới dần ổn định và có lãi.

Trước sự chú ý này, Hoàng Tiểu Bân luôn đối diện với tranh cãi: người ngưỡng mộ, người chỉ trích anh lãng phí thời gian học tập và kỳ vọng của gia đình. Nhưng anh gần như không bận tâm.

Trong hầu hết các cuộc phỏng vấn, Hoàng Tiểu Bân đều được hỏi liệu có hối hận khi rời bỏ ngành Y để làm bánh mì.

Ban đầu, anh trả lời khá kiên nhẫn, nhưng khi câu hỏi lặp lại quá nhiều, anh thẳng thắn nói: “Tôi ghét nhất là khi người ta hỏi ‘Bạn có hối hận không?’. Không có gì để hối tiếc. Tôi tin vào mọi quyết định của mình và chưa từng nghĩ đến việc đóng cửa tiệm hay quay lại học y”.

Với anh, nghiên cứu y học và làm bánh mì không có sự chênh lệch về “địa vị”. Đó chỉ là hai con đường khác nhau để con người sáng tạo và tìm thấy giá trị của mình.

Blogger ẩm thực đã nhận xét ngắn gọn về tiệm bánh: “Đơn giản và không phô trương”. Hoàng Tiểu Bân không chạy theo hình thức, không cầu kỳ trang trí. Với anh, bánh chỉ cần đúng vị, đúng chất, giá cả vừa phải là đủ.

Suốt 9 năm, dù tiền thuê nhà tăng đều mỗi năm, giá nguyên liệu và nhân công leo thang, giá bánh ở Kaole hầu như không đổi. Bánh sừng bò chỉ tăng từ 3,5 NDT lên 4,5 NDT (16.000 đồng) do giá bơ tăng cao, các loại bánh khác giữ nguyên. “Tôi không thích tăng giá. Vì bản thân tôi cũng cảm thấy khó chịu khi giá sinh hoạt tăng lên nên tôi cũng không muốn khách hàng của mình như vậy”, anh nói.

Gần một thập kỷ gắn bó với tiệm bánh, Hoàng Tiểu Bân cho rằng mình đang đi trên một con đường chậm rãi, bền bỉ và đủ an yên nhờ được sống với đam mê. Mục tiêu của anh chưa từng thay đổi: không mở chuỗi, không chạy theo danh tiếng, chỉ muốn xây dựng một tiệm bánh tồn tại càng lâu càng tốt.

Theo Toutiao