Không tin được đây lại là con gái của nam diễn viên đình đám

Giữa những con phố quen thuộc ở Los Angeles (Mỹ), một cô gái trẻ xuất hiện trong bộ trang phục giản dị đến mức nếu không có ống kính paparazzi, hẳn chẳng ai để ý. Áo khoác denim đã cũ, quần nâu đơn giản, đôi giày thể thao Adidas sờn gót, mái tóc buộc gọn xuề xòa. Cô ngồi bệt xuống gần trạm xe buýt, thong thả sử dụng máy tính xách tay trong lúc chờ xe. Không hàng hiệu, không vệ sĩ. Khó tin rằng cô gái ấy lại chính là Seraphina Affleck - con gái của tài tử Hollywood Ben Affleck và minh tinh Jennifer Garner.

Seraphina Affleck

Những hình ảnh đời thường của Seraphina nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng. Bởi trong trí tưởng tượng quen thuộc, con cái các ngôi sao Hollywood thường gắn liền với xe sang, quần áo đắt tiền, cuộc sống xa hoa và phong cách thời trang được chăm chút kỹ lưỡng. Thế nhưng Seraphina lại hiện diện với một dáng vẻ hoàn toàn khác: mộc mạc, bình thản và rất… đời.

Seraphina Affleck vừa tròn 17 tuổi vào đầu tháng 1 này. Cô được bắt gặp tại khu phố Brentwood – nơi gia đình sinh sống, với phong thái thoải mái, không hề bận tâm đến ống kính. Khoảnh khắc cô ngồi chờ xe buýt, sử dụng máy tính giữa phố, khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Không ít ý kiến nhận xét, nếu không biết trước danh tính, Seraphina trông chẳng khác gì một nữ sinh trung học bình thường.

Seraphina Affleck vừa tròn 17 tuổi vào đầu tháng 1 này.

Đây không phải lần đầu ái nữ nhà Ben Affleck gây chú ý vì phong cách sống giản dị. Trước đó, năm 2024, Seraphina từng khiến truyền thông quan tâm khi cắt tóc ngắn, theo đuổi phong cách tomboy và sử dụng tên Fin Affleck. Một thời gian sau, cô quay trở lại hình ảnh nữ tính hơn nhưng vẫn trung thành với lối ăn mặc tối giản, kín đáo. Dù thay đổi phong cách cá nhân, Seraphina luôn giữ khoảng cách nhất định với sự ồn ào của giới giải trí.

Tránh xa mạng xã hội, không bị đặt vào guồng quay danh tiếng

Sinh ngày 6/1/2009, Seraphina là con thứ hai của Ben Affleck và Jennifer Garner. Cùng với chị gái Violet và em trai Samuel, cô được nuôi dạy theo một cách khá đặc biệt đối với một gia đình Hollywood: tránh xa mạng xã hội, không bị đặt vào guồng quay danh tiếng và được khuyến khích sống như những đứa trẻ bình thường nhất có thể. Cả ba người con đều không tham gia showbiz và hiếm khi xuất hiện trước truyền thông nếu không có cha mẹ đi cùng.

Trong một cuộc phỏng vấn, Ben Affleck thẳng thắn chia sẻ rằng anh không hề mong các con nối nghiệp diễn xuất. Nam diễn viên cho biết, điều quan trọng nhất với anh là các con có không gian tự do để khám phá bản thân và lựa chọn con đường phù hợp. Anh bày tỏ niềm tự hào về sự thông minh, tử tế và cân bằng của các con, đồng thời hài hước nói rằng mình hy vọng chúng “sẽ không lãng phí cả cuộc đời cho nghề diễn”.

Truyền thông Mỹ từng nhiều lần nhắc đến cách Ben Affleck và Jennifer Garner cùng nhau nuôi dạy con sau ly hôn như một hình mẫu "coparenting" tích cực. Dù không còn là vợ chồng, cả hai vẫn thống nhất quan điểm giữ cho các con một tuổi thơ ổn định, không bị cuốn theo sự hào nhoáng của Hollywood. Những người thân cận với gia đình này cũng từng tiết lộ rằng Ben và Jen đặc biệt coi trọng việc dạy con hiểu giá trị của tiền bạc và sự khiêm nhường.

Chị cả Violet hiện là sinh viên năm thứ hai tại Đại học Yale, trong khi Seraphina và em trai Samuel vẫn đang theo học tại trường gần nhà. Cả ba hiếm khi xuất hiện trong các sự kiện giải trí và gần như “biến mất” khỏi đời sống mạng xã hội, điều khá hiếm thấy với thế hệ Gen Z.

Giữa một Hollywood ngày càng phô trương, hình ảnh Seraphina Affleck ngồi chờ xe buýt trên phố, với đôi giày cũ và mái tóc buộc vội, lại trở thành minh chứng sinh động cho một lựa chọn khác: lớn lên trong sự đủ đầy nhưng không đánh mất sự bình thường. Và có lẽ, chính điều đó mới là điều khiến nhiều người không khỏi thốt lên: không tin được đây lại là con gái của một trong những nam diễn viên đình đám nhất Hollywood.

