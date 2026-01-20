Đi họp phụ huynh cho con, 1 bà mẹ bất ngờ bị "ném đá" chỉ vì quá... XINH ĐẸP, đọc bình luận của cư dân mạng mà thấy vô lý!

Xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ tại buổi họp phụ huynh, một người mẹ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người có mặt. Tuy nhiên, trái ngược với những lời khen ngợi tại chỗ, hình ảnh của cô khi được đăng tải lên mạng xã hội lại vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội. Nhiều ý kiến cho rằng cách ăn mặc cầu kỳ này không phù hợp với môi trường sư phạm, thậm chí cáo buộc cô cố tình "chơi trội".

Theo đó, người mẹ có con theo học tại một trường tiểu học công lập thuộc tỉnh Chiết Giang. Theo ghi nhận, người mẹ này tham dự buổi họp phụ huynh với một chiếc váy liền thân sáng màu, trang điểm nhẹ nhàng và mái tóc được chải chuốt gọn gàng.

Khoảnh khắc gây chú ý nhất là khi cô bước lên bục giảng để nhận phần thưởng thay cho con mình. Sau buổi họp, loạt ảnh do nhiếp ảnh gia ghi lại, bao gồm cả những tấm hình được đăng tải trên cổng thông tin chính thức của nhà trường, cho thấy cô vô cùng nổi bật giữa đám đông phụ huynh. Chính sự nổi bật này đã châm ngòi cho những tranh luận sau đó.

Người mẹ bất ngờ vướng vào tranh cãi vì quá xinh đẹp

Người mẹ phát biểu trên bục giảng

Cộng đồng mạng "chia phe" tranh cãi

Ngay khi những hình ảnh này lan truyền trên mạng xã hội, khu vực bình luận đã bùng nổ với nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Phần lớn các bình luận tiêu cực đều xoay quanh vấn đề trang phục. Một số cư dân mạng gay gắt cho rằng cô ăn vận quá long trọng, "giống đi dự tiệc dạ hội hơn là đi họp cho con". Không ít người đặt nghi vấn người mẹ này cố tình "làm màu", muốn chiếm trọn sự chú ý (spotlight) của các phụ huynh khác. Thậm chí, có những đồn đoán vô căn cứ cho rằng cô đã biết trước sẽ được lên sân khấu nên mới cố tình ăn diện như vậy.

Ở chiều ngược lại, một bộ phận cư dân mạng đã lên tiếng bênh vực người mẹ. Họ lập luận rằng việc ăn mặc đẹp là quyền tự do cá nhân và thể hiện sự tôn trọng đối với nhà trường cũng như giáo viên, không nhất thiết đi họp phụ huynh là phải ăn mặc xuề xòa.

Một số bình luận như sau: "Tôi không hiểu có gì tranh cãi ở đây? Trang phục đẹp, tóc tai gọn gàng, không hề có gì phản cảm. Những người chỉ trích chẳng qua ghen tị với ngoại hình của người khác"; "Tôi chắc chắn đứa trẻ nào cũng rất vui khi mẹ mình ăn mặc chỉn chu, xinh đẹp nổi bật như vậy",...

Người trong cuộc lên tiếng

Trước áp lực dư luận, người mẹ trong câu chuyện đã có những chia sẻ trên trang cá nhân. Cô bày tỏ sự bất ngờ khi những hình ảnh của mình lại gây ra tranh cãi lớn đến vậy.

Giải thích về trang phục, cô cho biết bản thân chỉ đơn giản muốn ăn mặc chỉn chu để con cái cảm thấy tự hào, hoàn toàn không có ý định gây sự chú ý hay toan tính như lời đồn. Người mẹ này cũng thừa nhận cảm thấy rất buồn và áp lực khi đọc những bình luận ác ý, đồng thời gửi lời cảm ơn đến những người đã thấu hiểu và bảo vệ mình. Hiện tại, cô chọn cách im lặng và không đưa ra thêm phản hồi nào để tránh đẩy sự việc đi quá xa.

Đến thời điểm hiện tại, dù câu chuyện vẫn còn râm ran trên các diễn đàn mạng, nhưng sức nóng đã phần nào hạ nhiệt. Đây có thể coi là một "tai nạn" hy hữu, phản ánh những quan điểm khác biệt về văn hóa ứng xử và trang phục trong môi trường học đường hiện nay.