Học sinh TPHCM có thể thi lớp 10 vào cuối tháng 6

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, nguyên nhân kỳ thi lớp 10 diễn ra muộn khoảng hai tuần so với mọi năm do Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT vào ngày 11–12/6, sớm hơn thông lệ các năm trước.

Học sinh thi vào lớp 10 tại TPHCM năm học 2024-2025. Ảnh: Duy Anh

Năm nay, học sinh TPHCM dự thi ba môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ (chủ yếu là tiếng Anh) để xét tuyển vào các trường THPT công lập. Thí sinh có nguyện vọng vào lớp 10 chuyên hoặc tích hợp sẽ làm thêm bài thi môn chuyên hoặc tích hợp tương ứng. Riêng tại một số khu vực đặc thù như xã đảo Thạnh An và đặc khu Côn Đảo, việc tuyển sinh có thể được thực hiện theo hình thức xét học bạ .

Cấu trúc đề thi giữ nguyên như năm trước, phạm vi kiến thức chủ yếu thuộc chương trình lớp 8 và lớp 9, đồng thời điều chỉnh độ khó phù hợp với năng lực học sinh toàn TPHCM sau sáp nhập.

Đề thi Ngữ văn gồm hai phần, thời gian làm bài 120 phút, trong đó phần một chiếm 5 điểm với hai câu đọc hiểu văn bản văn học và viết đoạn văn. Phần hai gồm đọc hiểu và viết bài văn nghị luận xã hội.

Môn Toán có 7 câu, thời gian làm bài 120 phút, tập trung vào các mảng hình học và đo lường, số và đại số, thống kê và xác suất. Đề thi Ngoại ngữ gồm 40 câu hỏi về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu, viết và giao tiếp, thời gian làm bài 90 phút. Môn chuyên và tích hợp có thời gian làm bài 150 phút.

Năm học 2025–2026, TPHCM có gần 172.000 học sinh lớp 9, trong khi toàn TPHCM hiện có 170 trường THPT công lập, trong đó có 4 trường chuyên trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo là Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, Lê Quý Đôn và Hùng Vương.