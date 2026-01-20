Phiên dịch viên đẹp trai và giỏi nhất Hàn Quốc lúc này

Trong những ngày gần đây, Can This Love Be Translated? (tựa Việt: Tiếng Yêu Này, Anh Dịch Được Không?) đang là cái tên phủ sóng khắp mạng xã hội châu Á. Bộ phim Netflix do Kim Seon Ho và Go Yoon Jung đóng chính nhanh chóng leo thẳng lên top đầu bảng xếp hạng toàn cầu, không chỉ vì câu chuyện tình yêu tinh tế, giàu tầng nghĩa mà còn bởi bối cảnh tuyệt đẹp. Ít ai biết rằng, để hóa thân trọn vẹn vào vai “thiên tài ngôn ngữ” Joo Ho Jin, Kim Seon Ho đã dành trọn 4 tháng chỉ để học ngoại ngữ, chuẩn bị cho một trong những vai diễn nặng ký nhất sự nghiệp.

Trong phim, Joo Ho Jin là một phiên dịch viên có khả năng sử dụng thành thạo nhiều thứ tiếng như Anh, Trung, Nhật, Ý, Pháp. Đây không phải kiểu “đa ngôn ngữ cho có” mà là dạng vai đòi hỏi diễn viên phải chuyển đổi ngôn ngữ liên tục trong cùng một phân cảnh, đồng thời vẫn giữ được cảm xúc tự nhiên. Chính vì vậy, Kim Seon Ho đã tự ép mình vào guồng học tập nghiêm túc suốt nhiều tháng, luyện phát âm, ngữ điệu, cách đưa cảm xúc vào từng cấu trúc câu. Nam diễn viên từng chia sẻ vui rằng vì thoại quá nhiều và dùng giọng liên tục, anh phải uống rất nhiều trà ấm, ăn keo ong để giữ giọng trong suốt quá trình quay.

Màn hóa thân của Kim Seon Ho thuyết phục đến mức nhiều người phải bật cười mà thừa nhận đúng là “phiên dịch viên đẹp trai và giỏi nhất Hàn Quốc” trong lòng khán giả.

Can This Love Be Translated? do Kim Seon Ho và Go Yoon Jung đóng chính (Ảnh: Netflix)

Tạo hình của Kim Seon Ho trong phim (Ảnh: Netflix)

Đạo diễn Ryu Young Eun cho biết lý do chọn Kim Seon Ho không chỉ nằm ở gánh nặng ngôn ngữ, mà còn bởi vai diễn này cần một người có khả năng xử lý cảm xúc cực kỳ tinh tế. Từ những khoảnh khắc hài hước, lãng mạn đến sự điềm tĩnh, chín chắn của nhân vật, Kim Seon Ho đều thể hiện tròn trịa. Bản thân nam diễn viên cũng thừa nhận đây là vai diễn khó nhất từ trước đến nay, thậm chí sau những cảnh quay phải “đổi não” liên tục giữa nhiều ngôn ngữ, anh còn đùa rằng mình suýt… quên cách nói tiếng Hàn.

Sự nghiêm túc trong việc chuẩn bị cho vai diễn lần này thực chất không phải điều quá bất ngờ với những ai từng biết về nền tảng học vấn và quá trình rèn luyện của Kim Seon Ho. Trước khi trở thành diễn viên truyền hình được săn đón, anh là sinh viên Khoa Giải trí Phát thanh của Học viện Nghệ thuật Seoul - một trong những ngôi trường danh giá đào tạo diễn viên tại Hàn Quốc.

Thời đi học của Kim Seon Ho (Ảnh: Kbizoom)

Theo chia sẻ của bạn học, Kim Seon Ho trong mắt bạn bè là người luôn khuấy động không khí, tạo cảm giác dễ chịu cho cả lớp và được rất nhiều người quý mến. Thậm chí, người bạn này còn gọi Kim Seon Ho là “vị cứu tinh” của mình trong quãng thời gian học đại học.

Có lần, khi người bạn bị giáo sư phê bình gay gắt suốt nhiều giờ trong lúc tập kịch, bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng. Kim Seon Ho khi đó đã xin phép đưa bạn ra ngoài, nhẹ nhàng an ủi rằng đó chỉ là cách giáo sư thúc đẩy sinh viên tiến bộ. Nhờ vậy, người bạn này mới có thể ổn định tinh thần và hoàn thành tốt vở diễn.

Kim Seon Ho đúng là “phiên dịch viên đẹp trai và giỏi nhất Hàn Quốc” trong lòng khán giả (Ảnh: SBS)

Nhìn lại hành trình từ giảng đường Học viện Nghệ thuật Seoul đến vai diễn đa ngôn ngữ trong Can This Love Be Translated?, có thể thấy sự thống nhất rõ ràng trong con người Kim Seon Ho, đó là sự nghiêm túc với việc học, bền bỉ với nghề và luôn đặt sự chuẩn bị lên hàng đầu. Thành công hiện tại không đến từ may mắn nhất thời, mà là kết quả của một nền tảng học vấn vững vàng và thái độ làm nghề được tôi luyện từ rất sớm. Chính điều đó mới là “ngôn ngữ” thuyết phục nhất mà Kim Seon Ho đã và đang truyền tải đến khán giả toàn cầu.

Tổng hợp