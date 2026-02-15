Tết 2026: Chân thành khuyên bạn mua 4 món này, đảm bảo 100% hài lòng

Càng gần Tết Nguyên đán, danh sách mua sắm của mỗi gia đình lại dài thêm. Nhưng giữa hàng trăm món đồ, có những thứ nhỏ mà "có võ", chỉ cần chuẩn bị sớm là không gian sống đã rộn ràng, đủ đầy và đúng chất xuân. Nếu chưa biết bắt đầu từ đâu, bạn có thể ưu tiên 4 món dưới đây vừa dễ mua, dễ dùng lại mang ý nghĩa may mắn, rất hợp để chuẩn bị cho Tết.

1. Set trang trí Tết

Không cần quá nhiều chi tiết rườm rà, một bộ đồ trang trí Tết cơ bản với đèn lồng, câu chúc treo cửa, dây lì xì, thỏi vàng mini hoặc bao lì xì treo cành đào, cành mai là đã đủ tạo điểm nhấn. Màu đỏ tượng trưng cho may mắn, màu vàng gợi sự sung túc nên chỉ cần phối hợp khéo léo là căn nhà đã có không khí Tết rõ rệt.

Kinh nghiệm là chọn một tông chủ đạo, ví dụ đỏ - vàng hoặc đỏ - trắng, tránh mua quá nhiều loại khác nhau khiến không gian bị rối mắt. Một chùm pháo đỏ treo trước cửa, vài dây đèn nhỏ ở phòng khách hay góc chụp ảnh Tết là vừa đủ để căn nhà sáng bừng mà vẫn gọn gàng.

2. Cây trưng Tết - mang mùa xuân vào nhà

Đào, mai, quất vẫn là lựa chọn quen thuộc, nhưng tùy diện tích nhà bạn có thể chọn cây nhỏ như quất mini, đào bonsai hoặc các loại cây cảnh Tết bền như lan hồ điệp, hoa chuối cảnh, cúc mâm xôi. Cây xanh giúp không gian có sức sống, lại mang ý nghĩa khởi đầu mới thuận lợi.

Khi chọn cây, nên ưu tiên cây có đủ nụ, hoa, lá non để tượng trưng cho sự đủ đầy. Nếu nhà nhỏ, chỉ cần một chậu cây đặt phòng khách hoặc góc cửa sổ là đủ đẹp. Quan trọng là chăm cây đúng cách, tưới nước vừa phải và đặt nơi có ánh sáng để cây giữ phom đẹp suốt Tết.

3. Câu đối đỏ - nét truyền thống không thể thiếu

Dù Tết hiện đại đến đâu, câu đối đỏ vẫn là chi tiết khiến ngôi nhà có hồn xuân rõ nhất. Ngày nay câu đối có nhiều chất liệu như giấy, vải, gỗ, in sẵn hoặc viết tay, nên rất dễ chọn theo phong cách nhà.

Bạn có thể treo hai bên cửa chính, cạnh bàn thờ hoặc ở phòng khách. Những câu chúc đơn giản như chúc an khang, phát tài, bình an đã đủ ý nghĩa. Treo câu đối không chỉ để đẹp mà còn là cách giữ lại nét văn hóa truyền thống, gửi gắm lời chúc tốt lành cho năm mới.

4. Dây trang trí may mắn

Những dây treo hình đồng xu, bao lì xì, bánh chưng mini, thỏi vàng… giá rất rẻ nhưng hiệu quả trang trí lại cao. Chúng có thể treo ở cửa sổ, cành cây, tay nắm cửa hoặc đặt kèm mâm ngũ quả. Chỉ vài chi tiết nhỏ là góc nhà đã trở nên sinh động hơn hẳn.

Khi mua, nên chọn loại chắc chắn, màu sắc hài hòa và không quá lấp lánh để tránh cảm giác rối mắt. Nếu thích tối giản, bạn chỉ cần 2–3 dây treo ở vị trí chính là đủ tinh tế.

Một lưu ý nhỏ khi sắm đồ Tết

Hãy mua sớm nhưng chọn vừa đủ. Trang trí Tết đẹp nhất khi không gian gọn gàng, có điểm nhấn chứ không phải treo kín mọi chỗ. Ngoài ra, nên ưu tiên đồ có thể tái sử dụng cho năm sau để tiết kiệm chi phí và đỡ tốn công mua sắm.

Chuẩn bị Tết không cần cầu kỳ, chỉ cần vài món đúng gu, đúng chỗ là ngôi nhà đã tràn ngập không khí xuân. Quan trọng nhất vẫn là sự sum vầy và cảm giác ấm áp khi cả gia đình cùng nhau sửa soạn, đón một năm mới nhẹ nhàng và nhiều hy vọng.