Salon tóc ngày 28 Tết: Khách xếp hàng nườm nượp, thợ làm hết công suất, kín lịch đến khuya

Những ngày cận Tết, khi ai cũng muốn xuất hiện chỉn chu và rạng rỡ trong những buổi chúc Tết đầu năm, cũng là lúc các salon tóc bước vào mùa bận rộn nhất. Từ sáng sớm tới tối muộn, ghế gần như kín khách, thợ xoay ca liên tục để kịp cắt, nhuộm, uốn, phục hồi… Không khí trong các cửa tiệm rộn ràng, tất bật và háo hức như chính nhịp Tết đang đến rất gần.

Theo ghi nhận từ nhiều chủ tiệm, lượng khách đến làm tóc tăng rõ rệt từ khoảng 22 tháng Chạp và càng sát Tết càng đông. So với ngày thường, lượng khách có thể tăng gấp đôi, đông nhất trong khung giờ từ 11h đến 19h. Dù nhiều người đã đặt lịch trước để chủ động thời gian, việc chờ đợi thêm 20 đến 30 phút vẫn là điều khó tránh vì lượng khách dồn dập.

Không chỉ đông về số lượng, khách làm tóc dịp cuối năm còn có xu hướng sử dụng nhiều dịch vụ. Ngoài cắt tỉa cơ bản, nhiều người còn lựa chọn thêm các gói nhuộm, uốn, hấp phục hồi hoặc chăm sóc chuyên sâu để diện mạo thật chỉn chu đón Tết. Điều này khiến thời gian phục vụ mỗi khách có thể kéo dài lên đến vài giờ đồng hồ, đồng nghĩa rằng những khách đến sau khả năng phải chờ lâu hơn.

Tại một salon trên phố Đường Thành, Hà Nội, cảnh thợ làm việc từ sáng sớm tới khuya đã trở thành nhịp quen mỗi dịp giáp Tết. Quản lý tiệm cho biết lượng khách tăng vọt, có ngày gấp đôi so với thường lệ. Vậy nên để tránh chờ đợi lâu và giữ chất lượng dịch vụ, đa số khách quen đều chủ động đặt lịch sớm, nhờ đó tiệm dễ xoay ca, phân bổ thợ và sắp xếp không gian phục vụ hợp lý.

Thấu hiểu tâm lý khách ở xa muốn làm tóc sớm để còn kịp về lo việc nhà, chủ tiệm chủ động nới khung giờ mở cửa, nhận khách từ rất sớm và kéo dài tới tối muộn. Thợ luôn có mặt từ sớm, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ để phục vụ ngay khi khách đến. Việc đi sớm về khuya những ngày cận Tết không chỉ là trách nhiệm với công việc mà còn là sự thấu hiểu của người làm nghề trước nhu cầu làm đẹp tăng đột biến dịp cuối năm.

Khách hàng nườm nượp đặt lịch đi làm tóc, chấp nhận ngồi đợi cả tiếng đồng hồ

Chị Nhung - một khách làm tóc tại Hà Nội, cho biết đã đặt lịch làm tóc từ gần một tuần trước để tránh tình trạng quá tải. Chị chia sẻ, vào dịp cuối năm, việc làm đẹp không chỉ để thay đổi diện mạo mà còn giúp bản thân cảm thấy tự tin hơn khi gặp gỡ người thân, bạn bè trong những ngày Tết. Dù đã đặt lịch trước, chị vẫn phải chờ thêm khoảng 20 phút do lượng khách đông, tuy nhiên chị đánh giá cao sự cẩn thận và tỉ mỉ của thợ làm tóc.

Trái với sự chủ động đặt lịch ở các salon lớn, tại nhiều tiệm cắt tóc bình dân theo kiểu ai đến trước làm trước, không khí cận Tết càng náo nhiệt với hàng ghế chờ kín khách. Nhu cầu tăng vọt nhưng không phải ai cũng có thói quen đặt lịch, nên nhiều người đặc biệt là cánh mày râu thường chấp nhận ngồi đợi cả tiếng chỉ để kịp có mái tóc gọn gàng trước thềm năm mới.

Anh Long, một khách quen tại tiệm gần nhà, cho biết dù phải chờ lâu anh vẫn lựa chọn sử dụng dịch vụ tại tiệm quen vì tin tay nghề thợ. Với anh, cắt tóc trước Tết đã thành thói quen nhiều năm, như một cách chỉnh trang bản thân thật tươm tất để đón năm mới thuận lợi, suôn sẻ.