Hé lộ không gian cửa hàng thân thiện với môi trường của Massimo Dutti tại Crescent Mall

Với tổng diện tích 679 m², trong đó khu vực bán hàng trải rộng hơn 459 m², không gian cửa hàng mới cho thấy nỗ lực của Massimo Dutti trong việc mang đến trải nghiệm mua sắm thoải mái. Thiết kế cửa hàng phản ánh cam kết của thương hiệu đối với kỹ nghệ thủ công, sự tinh tế và vẻ đẹp vượt thời gian. Ý tưởng thiết kế nội thất theo đuổi tinh thần tối giản, được thực hiện hóa thông qua việc sử dụng các vật liệu thủ công và chi tiết hoàn thiện tinh xảo. Gạch men, sàn gỗ, tường ốp gỗ mộc mạc và gam màu ấm áp góp phần tạo nên một không gian gần gũi.

Ánh sáng được tận dụng theo cách sáng tạo và gián tiếp hơn, với hệ thống chiếu sáng từ các gờ tường, tạo ra những hiệu ứng chuyển sắc nhẹ nhàng và tự nhiên.

Diện mạo cửa hàng mới kết nối hài hòa mọi yếu tố nhằm thể hiện cách Massimo Dutti vận dụng nghệ thuật kể chuyện, yếu tố cốt lõi trong DNA của thương hiệu. Được thiết kế theo mô hình cửa hàng thân thiện với môi trường tiên tiến nhất của Inditex Group, không gian mới còn tích hợp hàng loạt cải tiến nhằm kết nối thời trang với công nghệ, thể hiện mối quan tâm của thương hiệu trong việc không ngừng mang đến cho khách hàng những trải nghiệm mua sắm mới mẻ.

Cửa hàng thân thiện với môi trường

Cửa hàng mới được xây dựng theo định hướng thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng tiên tiến nhất của Inditex Group. So với các cửa hàng truyền thống, lượng điện tiêu thụ giảm khoảng 30% và lượng nước tiêu thụ giảm 40%. Các biện pháp tiết kiệm năng lượng bao gồm hệ thống chiếu sáng được thiết kế tối ưu cho không gian nội thất và toàn bộ đèn chiếu sáng đều sử dụng hoàn toàn bóng đèn LED độc quyền.

Việc kiểm soát vi khí hậu trong cửa hàng được thực hiện thông qua hệ thống thông gió điều chỉnh linh hoạt theo mức độ sử dụng không gian, được tính toán dựa trên các thiết bị đo nồng độ CO₂. Các thiết bị lắp đặt sử dụng công nghệ biến tần, tự điều chỉnh công suất tải tùy thuộc vào nhu cầu sưởi ấm hoặc làm mát, liên tục thích ứng với nhu cầu tiêu thụ. Không gian nội thất được thiết kế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân loại và tái chế vật liệu.

Công nghệ và dịch vụ cao cấp

Luôn tiên phong trong việc kết nối thời trang, dịch vụ và công nghệ, Massimo Dutti khẳng định cam kết mang đến những trải nghiệm mua sắm mới dựa trên ý tưởng đổi mới và khả năng thích ứng với nhu cầu ngày càng thay đổi của khách hàng. Thương hiệu kết hợp sự tận tâm của dịch vụ được cá nhân hóa từ đội ngũ nhân viên với một số công nghệ bán lẻ tiên tiến hàng đầu, qua đó đưa Massimo Dutti trở thành chuẩn mực về trải nghiệm khách hàng và là đơn vị đi đầu trong đổi mới và phát triển của ngành bán lẻ.

Dịch vụ độc quyền

Cửa hàng mới hứa hẹn mang đến điều bất ngờ cho khách hàng với các dịch vụ độc quyền, khiến mỗi lần ghé thăm trở thành một trải nghiệm mua sắm khác biệt. Bên cạnh dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp đặc trưng từ đội ngũ tư vấn bán hàng, Massimo Dutti còn giới thiệu dịch vụ mới: Tư vấn phong cách theo lịch hẹn, cho phép khách hàng có thể đặt lịch với chuyên viên tư vấn phong cách để được phục vụ một cách cá nhân hóa hơn khi đến cửa hàng. Khách hàng sẽ được trải nghiệm phòng thử đồ riêng biệt, với sự hỗ trợ của đội ngũ tư vấn.

Công nghệ tân tiến

Quét & mua sắm: Khách hàng có thể tìm thấy sản phẩm mong muốn trực tiếp tại cửa hàng hoặc ứng dụng thông qua việc quét sản phẩm để tra cứu thông tin chi tiết, đồng thời thêm ngay vào giỏ hàng mua sắm trực tuyến, với tùy chọn lựa chọn địa điểm giao hàng phù hợp.

Đặt trước & nhận hàng tại cửa hàng: Khách hàng có thể đặt trước sản phẩm tại cửa hàng hoặc qua ứng dụng và nhận hàng tại cửa hàng trong vòng 24 giờ.

Tất cả nhân viên bán hàng đều được trang bị thiết bị di động. Trong trường hợp sản phẩm không có sẵn tại cửa hàng, khách hàng có thể đặt mua trực tuyến ngay tại cửa hàng và nhận đơn hàng trong vòng 48 giờ tại cửa hàng hoặc địa chỉ giao hàng theo lựa chọn của mình.