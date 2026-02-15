Loại cây nên được trồng ngay bây giờ

Chuyên gia làm vườn chuyên nghiệp người Anh Tom Strowlger gợi ý trồng một loại cây ngay bây giờ để có khu vườn xanh mướt vào mùa xuân.

Loại cây đó chính là hosta (hay còn gọi là trầu bà hosta, hoa loa kèn chuối). Theo Tom, đây là loại cây không thể thiếu trong khu vườn. Nó có khả năng chịu bóng tốt, sẽ lấp đầy những vị trí trong vườn và trên hiên nhà, nơi các loại cây khác khó phát triển và sinh trưởng tốt.

Trầu bà hosta có những chiếc lá to, xanh tốt; vào đầu mùa xuân, các lá cuộn tròn sẽ nhú lên khỏi mặt đất và dần bung ra khi cây phát triển.

Theo chuyên gia Tom, trầu bà hosta lý tưởng nhất nên được trồng xuống đất hoặc trong chậu vào tháng Hai, vì điều này giúp bộ rễ có thời gian ổn định kịp trước mùa xuân. Vị trí tốt nhất để trồng trầu bà hosta là những khu vực râm mát với đất ẩm nhưng thoát nước tốt.

Khi trồng, bạn có thể nhẹ nhàng đặt rễ vào một hố đã đào sẵn dưới đất hoặc trong chậu rồi lấp đất lại.

Trầu bà hosta có thể chịu được ánh nắng, nhưng lý tưởng nhất là không nên phơi nắng cả ngày để tránh nhiệt độ trực tiếp kéo dài và tình trạng khô hạn.

Cây sẽ mang đến những tán lá xanh tươi từ mùa xuân đến đầu mùa thu; khi sự phát triển của các chồi mới dừng lại, cây sẽ bắt đầu tàn lụi, bước vào trạng thái ngủ đông trong mùa đông và quay trở lại với những chiếc lá mới vào mùa xuân năm sau.

Hướng dẫn chăm sóc cây trầu bà hosta tại nhà

Trầu bà hosta là loài cây lâu năm khỏe mạnh, ít cần chăm sóc, phát triển tốt trong điều kiện bóng râm bán phần đến râm hoàn toàn với đất ẩm, thoát nước tốt và giàu dinh dưỡng. Cây cần độ ẩm ổn định và sẽ phát triển tốt hơn khi được bón phân cân bằng, tan chậm vào đầu mùa xuân. Hãy bảo vệ tán lá khỏi sên và ốc sên bằng vỏ trứng, và tách bụi cây vài năm một lần vào mùa xuân hoặc đầu mùa thu.

- Tưới nước: Giữ đất luôn ẩm nhưng không bị úng nước. Cây đã trưởng thành cần được tưới đẫm 1–2 lần mỗi tuần, đặc biệt trong thời tiết nóng.

- Đất trồng: Ưa đất hơi chua đến trung tính (pH 6,5–7,5). Bổ sung chất hữu cơ như phân compost để cây phát triển tốt và nhanh hơn.

- Phân bón: Bón phân cân bằng, tan chậm vào mùa xuân khi chồi bắt đầu nhú lên. Tránh bón phân sau tháng Bảy vì điều này kích thích tăng trưởng mới dễ bị hư hại do sương giá.

- Bảo dưỡng: Cắt bỏ cuống hoa sau khi hoa tàn để tập trung dinh dưỡng nuôi lá.

- Sâu bệnh: Sên và ốc sên là những loài gây hại chính. Có thể kiểm soát chúng bằng cách rải vỏ trứng nghiền quanh gốc cây, dùng đất tảo cát hoặc bả diệt sên.

- Chăm sóc mùa đông: Khi thời tiết trở lạnh, giảm lượng nước tưới. Khi lá tàn do sương giá, bạn có thể để nguyên hoặc cắt bỏ.