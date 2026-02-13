Chờ mòn cổ không thấy shipper, dân tình kéo nhau ra tận kho hàng "giải cứu" đồ Tết

Cận Tết, người người nhà nhà không chỉ đếm ngược tới giao thừa mà còn đếm ngược từng đơn hàng đặt mua online. Khi trạng thái vận chuyển cứ thông báo đang phân loại tại kho suốt mấy ngày liền, nhiều người bắt đầu mất kiên nhẫn, chuyển từ trạng thái ngồi chờ shipper sang "tự thân vận động": ra thẳng bưu cục/kho hàng để tự lấy đơn!

Trên MXH, không thiếu những clip ghi lại cảnh mọi người phi xe ra các điểm tập kết gần nhà với quyết tâm cao độ đó là "giải cứu" đơn hàng của chính mình, quyết không để sau Tết mới nhận được hàng.

Nguồn: TikTok @huoucaoco14

Thực tế, không phải cứ đến kho là sẽ được nhận hàng. Bởi mỗi kiện đều phải trải qua các bước quét mã, phân loại, cập nhật hệ thống rồi mới được xuất. Trong khi đó những ngày cận Tết, shipper và nhân viên bưu cục gần như làm việc hết công suất, xử lý hàng nghìn đơn mỗi ngày, xoay vòng liên tục giữa những chồng hàng cao kín lối đi.

Chưa kể, khách muốn tự đến lấy cũng phải tìm đúng điểm. Thông thường, hàng sẽ được điều phối từ tổng kho trung tâm về các kho hoặc bưu cục phụ trách từng khu vực. Người nhận chỉ có thể đến đúng bưu cục nơi đơn đang được lưu giữ, chứ không thể ghé tổng kho trung tâm nếu kiện chưa được chuyển về đó. Vì vậy trước khi đi, nhiều người phải kiểm tra kỹ trạng thái đơn hoặc gọi tổng đài hỏi chính xác địa chỉ.

Nguồn: TikTok @tundunn_, @bactichxanhduong



Về quy trình, nghe thì khá đơn giản: cung cấp họ tên, số điện thoại hoặc mã vận đơn để nhân viên tra cứu, sau đó chờ tìm hàng trong kho. Nếu kiện đã được phân loại xong và sẵn sàng xuất, khả năng nhận được là khá cao. Nhưng nếu đơn vẫn đang nằm trong lô chờ xử lý hoặc chưa kịp cập nhật lên hệ thống, thì cũng đành… hên xui. Thế nên mới có chuyện có người đi một chuyến là xách đồ về ngay, có người lại ra về tay không dù đã lặn lội đến tận nơi.

Và bất kể có lấy được hàng về hay không, việc nhiều người vẫn ùn ùn kéo ra các kho/bưu cục để "tự cứu" đơn của mình đã nói lên tất cả: độ ngóng đồ Tết thực sự chạm ngưỡng không thể ngồi yên, không thể chờ thêm một phút nào nữa!