Mách bạn 6 mẹo luộc rau xanh ngát, không mất chất

Các món luộc ngày càng được ưa chuộng nhờ hạn chế dầu mỡ, tốt cho sức khỏe và giữ được vị tươi tự nhiên của thực phẩm. Tuy nhiên, nếu chế biến không đúng cách, rau rất dễ mất màu và hao hụt vitamin. Dưới đây là 6 mẹo đơn giản giúp món rau luộc xanh mướt, giòn ngon và giữ được nhiều dưỡng chất.

Thêm một chút muối vào nước luộc

Khi nước bắt đầu sôi, bạn cho vào nồi một lượng muối vừa phải (khoảng 1 thìa nhỏ cho 500ml nước). Muối không chỉ giúp rau đậm đà hơn mà còn hỗ trợ giữ màu xanh tươi sau khi chín.

Đợi nước sôi già mới cho rau vào

Chỉ nên cho rau vào khi nước đã sôi mạnh. Việc này giúp rút ngắn thời gian nấu, hạn chế tình trạng rau bị “ngâm” lâu trong nước khiến vitamin tan ra và thất thoát.

Cho vài giọt dầu ăn

Một lượng nhỏ dầu ăn sẽ tạo lớp phủ mỏng bên ngoài, giúp rau xanh bóng và hạn chế đổi màu sau khi vớt ra. Tuy nhiên, cách này có thể tạo lớp váng nhẹ trên mặt nước, tùy khẩu vị mỗi gia đình để áp dụng.

Ngâm rau vào nước đá sau khi luộc

Sau khi rau chín tới, vớt ngay ra và cho vào tô nước lạnh có đá. Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột giúp rau giữ màu đẹp mắt, đồng thời duy trì độ giòn và hạn chế mất vitamin.

Luộc ở lửa lớn

Duy trì lửa lớn trong suốt quá trình luộc giúp rau chín nhanh, giữ được màu sắc và cấu trúc. Nếu để lửa nhỏ, thời gian nấu kéo dài dễ khiến rau mềm nhũn và giảm giá trị dinh dưỡng.

Sử dụng chanh hoặc giấm đúng cách

Với một số loại rau củ như súp lơ hay cà rốt, vài giọt chanh hoặc giấm có thể giúp màu sắc tươi hơn và tăng hương vị. Tuy nhiên, chỉ nên dùng lượng vừa phải để tránh làm thay đổi vị tự nhiên của món ăn.

Chỉ với những thao tác đơn giản, món rau luộc quen thuộc có thể trở nên hấp dẫn hơn cả về hình thức lẫn giá trị dinh dưỡng, góp phần làm phong phú bữa cơm gia đình.