Hơn 70 cửa hàng toàn quốc - Hãng kính này vẫn mở rộng bất chấp giai đoạn “thanh lọc”

Thương hiệu Kính Mắt được nhiều bạn trẻ quan tâm

Thị trường bán lẻ bước vào giai đoạn "thanh lọc"

Trong vài năm trở lại đây, thị trường bán lẻ Việt Nam bước vào giai đoạn được nhiều chuyên gia gọi là "năm thanh lọc". Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, chỉ trong 10 tháng đầu năm 2025, đã có khoảng 190,6 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường - con số phản ánh rõ sức ép tài chính và xu hướng sàng lọc những mô hình kém hiệu quả.

Trong bối cảnh đó, Kính mắt Anna lại là một trong số thương hiệu trong lĩnh vực kính mắt tiếp tục mở rộng ngay giữa giai đoạn "thanh lọc" của thị trường. Tính đến nay, hệ thống này đã phát triển hơn 74 cửa hàng trên toàn quốc, hiện diện tại nhiều tỉnh, thành phố lớn.

Vì sao Anna vẫn mở rộng khi thị trường liên tục sàng lọc?

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quen với mua sắm trực tuyến, vai trò của cửa hàng truyền thống cũng dần thay đổi: không còn đơn thuần là nơi giao dịch, mà trở thành không gian để thương hiệu tạo trải nghiệm và kết nối cảm xúc với khách hàng.

Không gian tại các cơ sở của Kính Mắt Anna

Kính Mắt Anna dường như nắm bắt rõ sự chuyển dịch này khi đầu tư vào hệ thống cửa hàng theo hướng mở, hiện đại, giảm bớt cảm giác "kỹ thuật" vốn quen thuộc ở các tiệm kính truyền thống. Thay vào đó là không gian mang tính thẩm mỹ, trẻ trung và dễ tiếp cận, phù hợp với gu của nhóm khách hàng trẻ - đặc biệt là Gen Z, những người xem trải nghiệm mua sắm cũng là một phần của phong cách sống.

Sản phẩm trendy - Bắt nhịp với sự thay đổi của khách hàng trẻ

Một trong những yếu tố giúp Kính mắt Anna duy trì và phát triển trong "năm thanh lọc" là khả năng bắt nhịp với sự thay đổi của thị trường. Với người trẻ, kính mắt không còn là vật dụng chỉ phục vụ thị lực, mà trở thành một phần của phong cách cá nhân và đời sống thường nhật. Được biết, Kính Mắt Anna hiện sở hữu hơn 2.000 mẫu gọng với đa dạng kiểu dáng, thiết kế, liên tục cập nhật xu hướng mới để đáp ứng nhu cầu thời trang của giới trẻ.

Các sản phẩm của Kính Mắt Anna phù hợp với nhu cầu và xu hướng giới trẻ

Các bộ sưu tập của Kính Mắt Anna được phát triển với đa dạng kiểu dáng, chất liệu. Sản phẩm được nhập khẩu chính ngạch, đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng, đồng thời chú trọng đến cảm giác đeo và độ vừa vặn với khuôn mặt người Việt.

Kính Mắt Anna phát triển các dòng kính có tính ứng dụng cao, dễ phối hợp với nhiều phong cách khác nhau, đồng thời đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày. Điều này thể hiện rõ qua các bộ sưu tập tiêu biểu như The Titan - dòng kính Titanium cao cấp, thiết kế tinh xảo, siêu nhẹ, được ra mắt cùng đại sứ Hồ Ngọc Hà, hay Keo Lỳ - dòng kính bền dẻo, linh hoạt, có khả năng tự phục hồi form và đi kèm phụ kiện tiện dụng. Thay vì chạy theo xu hướng ngắn hạn, thương hiệu tập trung vào các thiết kế cân bằng giữa thẩm mỹ và công năng, phù hợp với nhịp sống linh hoạt của người trẻ.

Lấy khách hàng làm trọng tâm - kim chỉ nam của thương hiệu

Trải nghiệm tốt khi mua sắm giúp khách hàng tiếp tục muốn quay lại sử dụng dịch vụ. Với Kính mắt Anna, yếu tố hậu mãi và chính sách bảo hành được xem là một phần quan trọng trong chiến lược giữ chân khách hàng, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ.

Theo đó, Anna triển khai chế độ bảo hành linh hoạt, bao gồm cả những rủi ro phát sinh từ phía người sử dụng như làm rơi, vỡ hoặc mất kính. Trong các trường hợp này, khách hàng được hỗ trợ đổi sản phẩm với mức trợ giá lên tới 50%, áp dụng trong vòng 120 ngày kể từ ngày mua.

Ngoài ra, thương hiệu còn áp dụng chương trình 1 đổi 1 tròng kính miễn phí trong 30 ngày nếu người đeo chưa cảm thấy thoải mái về thị lực, đồng thời miễn phí đo mắt cho khách hàng tại cửa hàng và miễn phí vệ sinh, chỉnh gọng kính kể cả với sản phẩm không mua tại Anna. Những chính sách này góp phần cho thấy định hướng chú trọng trải nghiệm thực tế, thay vì chỉ dừng lại ở việc bán sản phẩm.

Thương hiệu Kính Mắt Anna luôn đề cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng

Cách tiếp cận này thể hiện sự chuyển dịch rõ rệt: từ bán sản phẩm sang xây dựng mối quan hệ dài hạn với khách hàng. Kính Mắt Anna chú trọng trải nghiệm sau mua khi chủ động gọi điện hỏi thăm khách hàng sau khoảng một tuần sử dụng. Với nhóm khách hàng trẻ, cảm giác được quan tâm và đồng hành là yếu tố quan trọng khiến họ tin tưởng, quay lại và gắn bó với thương hiệu.

Giữa lúc thị trường đang "thanh lọc" mạnh, Kính Mắt Anna cho thấy tăng trưởng không hẳn là cuộc đua số lượng, mà là việc hiểu người trẻ muốn gì và tạo ra những trải nghiệm đủ tốt để họ quay lại.

Tìm hiểu thêm về Kính mắt Anna tại: https://www.facebook.com/annaeyeglasses