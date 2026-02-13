Trung bình nhà miền Tây đón Tết: Không nổi đời không nể!

Nói Tết ở miền Tây xôm nhất cả nước cũng chẳng sai khi trước ngày lễ cả tháng, người dân đã nô nức trang trí nhà cửa, tất bật sửa soạn vô cùng rôm rả. Người miền Tây có tính hào sảng, thoải mái nên sẵn sàng "all-in" để tận hưởng ngày Tết vui nhất có thể, vừa về tới đầu ngõ đã thấy không khí lễ hội, nhà nào cũng decor nổi bật, càng rực rỡ càng vui. Không chỉ tất tay trang hoàng đèn nháy hoàng tránh mà ngay cả hoa tươi, mọi người cũng bày đầy sân nhà, trước cổng, hết sức hết mình tạo sắc xuân cho gia đình và xóm làng.

Có bao nhiêu loại hoa trên đời là trồng để trưng Tết hết. (Nguồn: TikTok tna_1601)

Không nhất thiết phải ra chợ hoa, người miền Tây tự trồng hẳn hoa cho nhà mình. Hoa trải dài khắp cổng nhà, dọc lối đi về như con đường mùa xuân sặc sỡ. Chẳng cần những loại hoa sang trọng, đắt đỏ, họ ưu tiên những loại hoa dễ trồng, từng chậu đặt sát nhau. Hoa nở càng nhiều càng thích, tha hồ để "ganh đua" với xóm làng.

Hoa trải dài từ lối đi đến tận cổng nhà. (Nguồn: TikTok tna_1601)

Vàng của mai, cúc hay hướng dương, cam của vạn thọ, đỏ của mào gà, tím của cẩm chướng… tất cả hòa vào nhau tạo nên một bức tranh xuân đầy năng lượng. Đó không chỉ là cách trang trí mà còn là thể hiện tính cách hào sảng, phóng khoáng và chất phác của người dân miền Tây. Họ tận hưởng sức sống của những loại hoa mộc mạc, sắc màu càng tươi thì năm mới càng vui vẻ, hạnh phúc.

Có nhà còn trồng hẳn một vườn hoa trước sân để đón Tết. (Nguồn: TikTok chuyennhauttinh)

Nhà nào cầu kỳ hơn thì tạo một góc để chụp ảnh, đặt thêm vài câu đối Tết. Không chỉ là trước sân vườn hay ngoài đường, hoa còn được bày từ phòng khách đến gian bếp, nhìn đâu cũng thấy sắc xuân. Chỉ cần bước vào là đã cảm nhận rõ mùi hoa và không khí ấm áp, sum vầy lan tỏa khắp nhà.

Nhiều nhà đầu tư hơn thì làm hẳn một góc check-in ngập sắc hoa. (Nguồn: TikTok 83_nhan_95)

Không rực rỡ đời không nể. (Nguồn: TikTok dungdinh7.10)

