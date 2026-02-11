Anh shipper miền Tây "vip" nhất Việt Nam

Mỗi dịp cận Tết, shipper lại bước vào mùa cao điểm bận rộn nhất trong năm. Đơn hàng tăng gấp nhiều lần, hàng hóa đủ loại từ bánh mứt, quà Tết đến quần áo, đồ gia dụng, khiến việc giao - nhận không chỉ là chạy cho kịp giờ mà còn là bài toán sắp xếp, phân loại sao cho không bị sót đơn. Mới đây, một bài đăng trên TikTok đã nhanh chóng viral khi chia sẻ câu chuyện về một anh shipper miền Tây đã quyết định thuê hẳn một căn nhà nguyên căn làm nơi tập kết hàng hóa, tạo không gian rộng rãi, thoải mái để gom đơn và giao đồ Tết cho khách, khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ trước độ chịu chơi chịu chi.

Nguồn: TikTok @embebentre200x

Lý do một số shipper chọn thuê nhà làm điểm tập kết giao hàng

Không chỉ riêng anh shipper trong bài đăng đang viral, ở phần bình luận, nhiều cư dân mạng cũng chia sẻ rằng tại khu vực mình sinh sống, không ít shipper cũng có thói quen thuê nhà làm điểm tập kết hàng hóa. Được biết, cách làm này nhằm giúp quá trình giao - nhận diễn ra thuận tiện, nhanh chóng hơn, nhất là tại những khu dân cư đông đúc hoặc địa bàn khó di chuyển, khó dừng xe lâu.

Thay vì chất hàng khắp nơi hay để đồ chật kín trên xe, việc có một không gian cố định giúp shipper dễ dàng phân loại đơn, hạn chế thất lạc và tiết kiệm đáng kể thời gian di chuyển. Ở một số nơi, vài anh shipper còn góp tiền thuê chung một căn nhà để giảm chi phí, đồng thời hỗ trợ lẫn nhau trong những ngày đơn hàng dồn dập nhất là thời điểm cận Tết. Về phía khách hàng, nếu ở gần và thấy thuận tiện, khách có thể chủ động ghé qua lấy hàng, linh hoạt thời gian nhận đồ mà không cần thấp thỏm chờ cuộc gọi của shipper.

Với những khu vực đặc thù, quả thực việc thuê nhà làm điểm tập kết được xem là giải pháp hợp lý, giúp công việc của các shipper diễn ra trôi chảy và hiệu quả hơn. Chi thêm một khoản nhỏ nhưng đổi lại là năng suất cao, hạn chế rủi ro. Độ "vip pro" của các shipper vì thế vẫn khiến cộng đồng mạng phải gật gù công nhận.

Tổng hợp