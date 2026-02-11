Sáng nhất Bạc Liêu: Nàng dâu miền Tây quay cận cảnh "lâu đài trắng" nhà chồng, xem mà nghẹt thở

Mới đây, màn housetour "lâu đài trắng" tại Bạc Liêu của một nàng dâu miền Tây bất ngờ gây sốt cõi mạng, trở thành tâm điểm bàn tán nhờ vẻ ngoài quá đỗi bề thế và mức độ chăm chút đến từng chi tiết. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ cảm nhận rõ khí chất sang trọng, xa hoa toát ra từ tổng thể công trình. Camera lia tới đâu, người xem choáng ngợp tới đó, từ đường nét kiến trúc cân đối cho đến cách bày trí nội thất, tất cả đều cho thấy đẳng cấp của một cơ ngơi được đầu tư công phu.

Toàn cảnh cơ ngơi nổi bật ở Bạc Liêu

Căn nhà khoác lên mình gam trắng tinh khôi, được xây dựng theo phong cách tân cổ điển với mặt tiền rộng 20m, chiều sâu 15m, vừa phô diễn sự bề thế, vừa giữ được nét thanh lịch, trang nhã. Chỉ cần nhìn từ bên ngoài cũng đủ thấy mức độ đầu tư chỉn chu, từ hệ cột trụ vững chãi cho đến từng đường phào chỉ, hoa văn được trau chuốt kỹ lưỡng, tạo nên tổng thể hài hòa và đầy khí chất sang trọng.

Phòng khách + khu vực sảnh

Là không gian đón tiếp khách đến chơi nhà, phòng khách được gia chủ đặc biệt đầu tư bởi đây được xem là linh hồn của ngôi nhà. Từng chi tiết đều cho thấy sự chăm chút kỹ lưỡng, từ đèn chùm lộng lẫy, bộ bàn ghế gỗ bề thế cho đến các hoa văn tinh xảo trên trần, tất cả hòa quyện tạo nên một không gian sang trọng, đẹp mắt và đầy khí chất.

Đối diện phòng khách là khu vực sảnh. Điểm nhấn nổi bật nhất chính là bức tranh đá xuyên sáng hình con công, được tạo hình công phu với nhiều gam màu đan xen, vừa nghệ thuật vừa mang ý nghĩa phong thủy, góp phần nâng tầm đẳng cấp cho toàn bộ không gian.

Phòng ăn + phòng thay đồ

Nằm liền kề phòng khách là khu vực bếp và phòng ăn, được ngăn cách khéo léo bằng vách kính hoa đồng cực kỳ bắt mắt. Chi tiết này không chỉ giúp phân tách không gian một cách tinh tế mà còn giữ được độ thông thoáng, đồng thời tăng thêm cảm giác sang trọng, xa hoa cho tổng thể ngôi nhà.

Di chuyển sang khu vực phòng thay đồ riêng biệt, không gian rộng rãi lập tức gây ấn tượng mạnh. Căn phòng được bố trí nhiều tủ và kệ lớn, đủ để sắp xếp gọn gàng quần áo, giày dép và phụ kiện. Điểm không thể thiếu là chiếc gương cỡ lớn, vừa phục vụ sinh hoạt hằng ngày, vừa giúp không gian thêm sáng và tiện nghi.

Cầu thang + phòng sinh hoạt chung

Khu vực cầu thang được thiết kế dạng xoắn mềm mại, ôm trọn chiếc đèn chùm lớn ở trung tâm, khiến tổng thể không gian trở nên lộng lẫy và đầy tính nghệ thuật. Khu vực này đồng thời là "tọa độ sống ảo" được gia chủ yêu thích vì lên hình đẹp mãn nhãn.

Bên cạnh phòng khách chính, ngôi nhà còn bố trí thêm một khu vực sinh hoạt chung dành cho cả gia đình quây quần xem phim, đọc sách hay trò chuyện sau những giờ làm việc. Không gian rộng rãi, nội thất được bày trí chỉn chu và xa hoa, đến mức nhìn lướt qua, nhiều người còn ngỡ đây là một phòng khách thứ hai trong nhà.

Gian thờ

Bên cạnh các không gian sinh hoạt như phòng khách, phòng ngủ hay phòng sinh hoạt chung, gian thờ trong nhà cũng được gia chủ đặc biệt chú trọng. Khu vực này được bố trí trang nghiêm, tách biệt nhưng vẫn hài hòa với tổng thể kiến trúc, toát lên sự chỉn chu và tôn kính.

