Loại hoa "thần tiên" đang gây sốt dịp cận Tết: Tên nghe đã thấy giàu sang, hoa rủ xuống như thác đổ, ai nhìn cũng muốn "rinh" ngay về nhà

Những ngày cuối năm, khi không khí Tết đã len lỏi vào từng ngõ ngách, hội chị em yêu nhà lại bắt đầu cuộc săn lùng những chậu cây độc, lạ để tô điểm cho tổ ấm. Năm nay, bên cạnh những cái tên quen thuộc, có một loài hoa đang khiến cộng đồng nghiện cây "đứng ngồi không yên" bởi vẻ đẹp thoát tục, mong manh nhưng đầy kiêu hãnh. Người ta gọi nó là "cây đèn lồng", là "Bạch Điệp", là "nhài rủ" hay cái tên mỹ miều nhất là Dạ Ngọc Minh Châu .

Nhìn những chùm hoa trắng buông rủ xuống như suối tóc của một nàng tiên, tôi đã không kìm lòng được mà rước ngay một em về. Nhưng hành trình từ lúc say đắm vẻ đẹp ấy đến khi suýt làm chết cây chỉ vì một sai lầm ngớ ngẩn mới thực sự là bài học nhớ đời mà tôi muốn chia sẻ ngay với mọi người. Nếu bạn đang định rước "em nó" về đón Tết, hãy đọc ngay để không đi vào vết xe đổ của tôi!

Lần đầu chơi hoa "thần tiên"

Có lẽ chưa bao giờ tôi thấy một loài thực vật nào lại khiến mình rung động mạnh đến thế, cảm giác như đang ngắm nhìn một "nàng thơ" bước ra từ cổ tích vậy. Cây Dạ Ngọc Minh Châu (hay còn được dân chơi cây gọi là Clerodendrum wallichii ) thực sự là một kiệt tác của tạo hóa. Không vươn thẳng ngạo nghễ, cành của nó mềm mại, buông lơi một cách tự nhiên, đầu cành trĩu nặng những chuỗi nụ tròn xoe như những viên ngọc trai. Khi nở, từng bông hoa trắng muốt bung ra, nhìn từ xa hệt như hàng ngàn con bướm trắng đang đậu trên cành, hay lãng mạn hơn là một chiếc rèm châu sa lộng lẫy bên khung cửa sổ. Đặt một chậu trong nhà, cảm giác không gian sống bỗng chốc trở nên "tình" hơn, sang trọng hơn và đậm chất nghệ thuật, đúng chuẩn cái gu "lifestyle" mà chị em mình vẫn mê mẩn trên Instagram hay Pinterest.

Tôi rước em ấy về nhà lúc cây đang ở độ sung sức nhất, lá xanh mướt, nụ chi chít hứa hẹn một mùa hoa rực rỡ đúng dịp Tết. Thế nhưng, đời không như là mơ và việc chăm cây chưa bao giờ là chuyện dễ dàng với những kẻ "đãng trí" như tôi. Chỉ mới tuần trước thôi, vào ngày thứ Sáu định mệnh ấy, do bận rộn công việc cuối năm mà tôi quên bẵng đi việc tưới nước. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi thiếu nước, "nàng thơ" của tôi đã gục ngã theo đúng nghĩa đen.

Đang tươi tốt là thế, bỗng chốc toàn bộ lá và hoa rủ rượi, héo rũ xuống như không còn chút sức sống nào. Nhìn cái cây tiền triệu mà mình nâng niu bỗng chốc ỉu xìu, tôi hoảng hốt thực sự, cảm giác muốn khóc thét lên được. Tôi vội vàng nhắn tin cầu cứu anh chủ tiệm hoa thì nhận được một gáo nước lạnh: "Em ơi, cây này là 'công chúa' đấy, thiếu nước là dỗi ngay. Giờ em kiếm cái thùng to, ngâm cả chậu vào nước cho anh!" .

Không còn cách nào khác, tôi tức tốc chạy ra siêu thị mua một cái thùng nhựa lớn, xả đầy nước rồi đặt cả chậu cây vào, để nước ngập qua mặt đất và một phần gốc cây. Dù trong lòng đầy nghi hoặc, không biết liệu "phép màu" có xảy ra hay không, tôi vẫn nín thở chờ đợi. Và thật kỳ diệu, sáng hôm sau ngủ dậy, "nàng ta" đã tỉnh lại! Những chiếc lá bắt đầu căng trở lại, cành vươn lên đón nắng. Tuy nhiên, cái giá phải trả cho sự lơ là của tôi cũng không hề rẻ. Dù cây sống lại, nhưng rất nhiều nụ hoa non đã rụng đầy gốc, một số lá bắt đầu chuyển vàng và rụng lả tả. Nhìn đống nụ hoa rụng dưới sàn mà tiếc đứt ruột, nhưng cũng may là cây đã hồi sinh và bắt đầu bung nở những bông hoa đầu tiên. Đó là một vẻ đẹp khiến người ta phải nín thở, bù đắp lại mọi lo lắng vừa qua.

Bí quyết giúp Dạ Ngọc Minh Châu luôn "ê hề" hoa

Từ trải nghiệm "hú hồn" đó, tôi đã rút ra được bộ bí kíp chăm sóc loài hoa "đỏng đảnh" này để chia sẻ cùng các chị em, đảm bảo cây sẽ bền đẹp xuyên Tết:

Đầu tiên là chuyện nước nôi , đây là yếu tố sống còn. Loài này ưa ẩm nhưng lại cực kỳ sợ úng, nghe thì mâu thuẫn nhưng thực ra lại rất dễ hiểu. Đất trồng phải tơi xốp, thoát nước tốt. Khi thấy bề mặt đất trong chậu khô khoảng một nửa là phải tưới đẫm ngay. Nhớ là tưới đẫm đến khi thấy nước chảy ra ở đáy chậu mới thôi nhé. Tuyệt đối không tưới lắt nhắt kiểu "rửa mặt", cây sẽ không đủ nước và héo rũ ngay lập tức như trường hợp của tôi. Một tuần nên tưới khoảng 2 lần tùy thời tiết, nhưng quan trọng nhất là phải quan sát độ ẩm của đất. Đặc biệt lưu ý: Chỉ phun sương vào lá, tuyệt đối không phun nước trực tiếp vào hoa và nụ , nếu không muốn hoa bị thâm và rụng sạch.

Thứ hai là ánh sáng và nhiệt độ . Dạ Ngọc Minh Châu giống như một cô gái hiện đại: Thích ấm áp nhưng sợ nắng gắt. Em ấy chịu nhiệt tốt nhưng không chịu được nắng trực tiếp thiêu đốt. Vị trí lý tưởng nhất là đặt cạnh cửa sổ có rèm che, nơi có ánh sáng tán xạ dịu nhẹ hoặc bán râm. Nhiệt độ lý tưởng để cây ra hoa đẹp là từ 15-28 độ C. Mùa đông miền Bắc nếu lạnh dưới 10 độ C thì nhớ mang em ấy vào phòng ấm nhé, kẻo lạnh quá cây sẽ "ngủ đông" không chịu nở hoa đâu.

Cuối cùng là dinh dưỡng . Để có những chuỗi hoa dài miên man, cây cần được "ăn" đủ chất. Trong giai đoạn sinh trưởng, bạn có thể bổ sung phân NPK cân đối. Nhưng đến giai đoạn làm nụ và ra hoa như tầm này, hãy ưu tiên các loại phân có hàm lượng Lân và Kali cao để hoa bền màu, lâu tàn. Nguyên tắc vàng là "ăn ít no lâu", bón loãng thôi nhưng đều đặn, đừng tham bón nhiều một lúc kẻo xót rễ mà chết cây.

Chơi hoa cũng là một cách tu dưỡng tính kiên nhẫn. Nhìn cây Dạ Ngọc Minh Châu từ lúc mới về, trải qua kiếp nạn thiếu nước rồi hồi sinh và bung nở rực rỡ, tôi lại càng thấy trân trọng vẻ đẹp này hơn. Tết này, thay vì những bình hoa cắm vội, một chậu Dạ Ngọc Minh Châu buông rủ bên khung cửa sổ, nhâm nhi tách trà nóng ngắm hoa rơi trong tiết trời se lạnh, cảm giác bình yên và lãng mạn ấy thực sự "đáng đồng tiền bát gạo". Nếu bạn cũng muốn mang một chút "thơ" vào nhà dịp Tết này, đừng ngần ngại rước em ấy về, nhưng nhớ là phải yêu thương và "uống nước" đầy đủ đấy nhé!