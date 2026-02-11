Kiếp nạn Tết: Cô gái chờ 2 tiếng không được làm nail dù đặt lịch trước, đã vậy còn mất 10k gửi xe

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2026, không chỉ chuyện mua sắm, dọn nhà hay đi chợ mới khiến nhiều người “đau đầu”, mà ngay cả những dịch vụ làm đẹp như làm tóc, nối mi, làm nail cũng bắt đầu bước vào mùa cao điểm, nơi mà đặt lịch trước chưa chắc đã là… được phục vụ đúng giờ. Mạng xã hội mấy ngày nay cũng liên tục xuất hiện đủ kiểu drama xoay quanh chuyện chờ đợi, chen lấn, tăng giá, thái độ phục vụ, từ nhẹ nhàng than thở cho đến bức xúc thật sự. Và câu chuyện của cô gái dưới đây, chờ hơn 2 tiếng vẫn không được làm nail dù đã đặt lịch trước, thậm chí còn mất thêm tiền gửi xe, chính là một ví dụ rất điển hình cho “kiếp nạn làm đẹp ngày Tết” mà không ít người đang gặp phải.

Bài đăng của cô gái viral nhanh chóng trên MXH vì đánh đúng nỗi niềm của rất nhiều chị em trong công cuộc đi làm đẹp cận Tết.

Theo chia sẻ của cô gái kèm ảnh chụp tin nhắn với tiệm nail, cô đã đặt lịch làm móng vào lúc 18h45 vì được tiệm báo vẫn còn lịch trống và đồng ý nhận khách. Để cẩn thận, cô còn đến sớm hơn giờ hẹn một chút, với suy nghĩ đi sớm cho chắc và không làm ảnh hưởng đến lịch của tiệm.

Tuy nhiên, sau khi đến nơi, cô phải ngồi chờ từ 18h45 đến hơn 20h30 vẫn chưa được làm. Khi hỏi lại, tiệm chỉ trả lời rất chung chung là "còn lâu lắm ạ", thậm chí còn thông báo phía trước vẫn còn tới 7 người nữa. Điều này đồng nghĩa với việc dù đã đặt lịch trước, cô vẫn phải tiếp tục chờ thêm một khoảng thời gian không xác định.

Cô gái cho biết rất thông cảm vì cận Tết tiệm đông là điều dễ hiểu, nhưng điều khiến cô bức xúc là tiệm đã xác nhận lịch thì mới đến, chứ không phải tự ý ghé ngang. Nếu không làm kịp thì nên báo ngay từ đầu để khách chủ động sắp xếp. Hài hước nhất là ngoài việc mất gần 2 tiếng chờ đợi, cô còn tốn thêm 10k tiền gửi xe, số tiền không lớn nhưng trong tình huống này lại khiến cảm giác bực tăng gấp đôi.

Tin nhắn trao đổi giữa tiệm nail và cô gái

Hóa ra, “kiếp nạn” làm đẹp cận Tết này không phải câu chuyện của riêng cô gái nói trên. Ngay dưới phần bình luận, rất nhiều chị em cũng đồng loạt vào chia sẻ trải nghiệm tương tự, người thì đặt lịch cả tuần vẫn phải chờ dài cổ, người đến đúng giờ hẹn nhưng bị dồn sang khách sau, thậm chí có người ngồi đợi gần 3 tiếng vẫn chưa tới lượt. Điểm chung là hầu hết đều gặp tình trạng tiệm quá tải, nhận lịch nhiều hơn khả năng phục vụ thực tế.

Từ những câu chuyện này, nhiều người cũng rút ra một “kinh nghiệm xương máu” khi đi làm nail dịp cận Tết: nếu có thể, nên chọn đi vào khung giờ sáng sớm, hỏi thật kỹ về số lượng khách trước mặt và thời gian chờ ước tính, hoặc ưu tiên những tiệm có đặt cọc, có hệ thống xếp lịch rõ ràng. Quan trọng nhất là đừng ngại hỏi thẳng tiệm có chắc chắn làm được trong khung giờ đó hay không, để tránh rơi vào cảnh mất cả buổi chờ đợi mà cuối cùng vẫn phải ra về trong ấm ức.