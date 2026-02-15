Cúng Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026: Bàn thờ ngoài trời phải đặt ngựa màu này mới chuẩn phong thủy, cả năm tiền tài ập đến cản không kịp!

Chỉ còn một thời gian nữa là chúng ta sẽ chính thức bước sang năm Bính Ngọ 2026. Với người Việt mình, mâm cúng đêm Giao thừa ngoài trời luôn là nghi lễ thiêng liêng và quan trọng bậc nhất để tiễn vị quan Hành Khiển năm cũ và nghênh đón vị quan Hành Khiển năm mới. Thế nhưng, mỗi năm một vị quan cai quản, mỗi năm lại quy định một màu sắc áo mão, ngựa mã hoàn toàn khác nhau.

Vậy Tết Bính Ngọ 2026 này, chúng ta phải cúng ngựa màu gì mới đúng chuẩn phong thủy để cả năm gia đạo bình an, làm ăn phát đạt, tiền tài vô như nước? Đừng để đến sát ngày mới cuống cuồng ra chợ mua đại cho xong, bài viết này sẽ chỉ đích danh màu sắc mang lại may mắn nhất cho gia đình bạn trong đêm Giao thừa sắp tới, đảm bảo dễ hiểu, dễ nhớ và cực kỳ thiết thực.

Vì sao màu sắc ngựa mã đêm Giao thừa lại quan trọng đến vậy?

Nhiều người trẻ bây giờ thường thắc mắc, cúng Giao thừa thì cứ mua một bộ giấy tiền vàng bạc, mã tấu ngựa xe là xong, sao phải bày vẽ quan trọng hóa chuyện màu sắc làm gì? Thực ra, ông bà ta từ xưa đã truyền lại rằng, mỗi năm sẽ có một vị quan Hành Khiển (hiểu nôm na là vị thần đại diện cho Ngọc Hoàng) xuống trần gian cai quản mọi việc tai ương, phúc lộc của nhân loại. Có tất cả 12 vị quan Hành Khiển luân phiên nhau cai quản trong chu kỳ 12 năm. Đêm Giao thừa chính là khoảnh khắc "bàn giao công tác" giữa quan năm cũ và quan năm mới.

Vì mỗi vị quan mang một mệnh khác nhau, ứng với các yếu tố ngũ hành, nên đồ tế lễ như quần áo, mũ mạo, hia hài và đặc biệt là ngựa giấy để các ngài cưỡi cũng phải tuân theo đúng màu sắc bản mệnh của ngài. Cúng đúng màu thì chứng tỏ gia chủ có lòng thành, tinh tế và hiểu biết, vị thần sẽ dễ dàng chứng giám, che chở, ban phát nhiều tài lộc.

Ngược lại, nếu cúng sai màu, dù mâm cao cỗ đầy đến mấy cũng bị coi là thiếu sót, râu ông nọ cắm cằm bà kia, việc cầu xin may mắn bình an cho gia đình trong năm mới sẽ bớt đi phần linh nghiệm. Thế nên, chuyện chọn màu ngựa cúng Giao thừa tuy là chi tiết nhỏ nhưng lại mang ý nghĩa tâm linh vô cùng lớn lao mà chị em nội trợ nào cũng nên để tâm.

Đích danh màu ngựa "gọi lộc" cho đêm Giao thừa Bính Ngọ 2026

Không để phải chờ lâu hay tốn công đoán già đoán non, câu trả lời chính xác nhất cho mâm cúng Giao thừa năm Bính Ngọ 2026 chính là MÀU ĐỎ . Khi ra chợ mua đồ mã cúng Giao thừa ngoài trời, bạn nhất định phải dặn người bán lấy bộ áo mũ, hia và một chú ngựa giấy đều mang màu đỏ tươi rực rỡ.

Lý do đằng sau sự lựa chọn này vô cùng hợp lý và thuận theo phong thủy đất trời. Trong tín ngưỡng dân gian, năm Ngọ sẽ do vị thần có tên là "Tần Vương Hành Khiển, Thiên Mao hành binh chi thần, Ngọc Tào phán quan" cai quản. Trong ngũ hành, Hỏa tượng trưng cho ngọn lửa, sức nóng và màu sắc đại diện không gì khác chính là màu đỏ, hồng hoặc tím. Đặc biệt hơn nữa, năm 2026 là năm Bính Ngọ, thiên can "Bính" cũng thuộc hành Hỏa, kết hợp với địa chi "Ngọ" vốn là con giáp mang khí dương hừng hực.

Chính vì thế, một chú ngựa mã màu đỏ rực dâng lên bàn thờ Giao thừa ngoài trời không chỉ đúng chuẩn theo quy định của thần Hành Khiển mà còn cộng hưởng mạnh mẽ với vượng khí của năm Bính Ngọ. Màu đỏ là màu của hỷ sự, của sự khởi đầu may mắn, của năng lượng dồi dào và tài lộc sinh sôi. Cúng ngựa đỏ đêm Giao thừa chính là cách để gia chủ "kích hoạt" dòng chảy may mắn, xua tan đi những xui xẻo ảm đạm của năm cũ, rước ngọn lửa ấm áp và thịnh vượng vào tận cửa nhà mình.

Dù đã biết rõ năm Bính Ngọ 2026 cần cúng ngựa màu đỏ, nhưng các mẹ các chị cũng đừng vì thế mà quá sa đà vào việc sắm sửa vàng mã một cách lãng phí. Tín ngưỡng dân gian mộc mạc của người Việt Nam luôn đề cao câu "Mâm cao cỗ đầy không bằng lòng thành". Việc dâng ngựa đỏ, mũ đỏ cúng Giao thừa cốt là để bày tỏ sự thành kính, tri ân đất trời và các bậc thần linh đã che chở cho gia đình suốt một năm qua, đồng thời gửi gắm ước nguyện về một năm mới an lành.

Bạn chỉ cần chuẩn bị một mâm cúng Giao thừa ngoài trời thật tươm tất, sạch sẽ, gồm có hương, hoa tươi, nến, trầu cau, một đĩa xôi gấc (cũng màu đỏ cho thêm phần may mắn), gà luộc hoặc thịt heo quay, cùng với bộ mã Hành Khiển màu đỏ cúng tế là đã trọn vẹn ý nghĩa rồi. Không cần phải đốt quá nhiều ngựa, mã lớn gây lãng phí tiền bạc và ảnh hưởng đến môi trường.

Quan trọng nhất là trong thời khắc Giao thừa thiêng liêng, khi châm nén nhang thơm, tâm trí bạn phải thật thanh tịnh, gạt bỏ mọi muộn phiền sân si, chắp tay thành tâm cầu nguyện cho ông bà cha mẹ được khỏe mạnh, vợ chồng hòa thuận, con cái chăm ngoan. Một mái ấm bình yên, thuận hòa và ngập tràn tình yêu thương mới chính là phong thủy tốt nhất, là ngọn lửa đỏ rực rỡ nhất giữ cho tài lộc mãi ở lại với gia đình trong suốt năm Bính Ngọ 2026 này.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)