Taylor Swift phá vỡ kỷ lục của Elvis Presley

Theo báo cáo mới nhất của trang Variety, khi "1989 (Taylor’s Version)" đứng đầu bảng xếp hạng lần thứ năm trong tuần cuối cùng của năm 2023, Taylor Swift đã lập kỷ lục mới với tổng cộng 68 tuần đứng đầu bảng xếp hạng album Billboard 200 nhất. Trước Taylor Swift, người nắm giữ kỷ lục này là Elvis Presley và Elvis đã ngự trị ở kỷ lục này trong một thời gian rất dài.

Mặc dù Swift đã lập kỷ lục mới cho cá nhân, nhưng kỷ lục cao nhất trong số tất cả các nghệ sĩ vẫn thuộc về The Beatles. Nhóm nhạc huyền thoại này có album đã 132 tuần đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200. Trong khi đó, Presley - với 67 tuần - đang ở vị trí thứ hai trong số các nghệ sĩ solo và vị trí thứ ba trong số tất cả các nghệ sĩ.

"1989 (Taylor’s Version)" đã bán được 98.000 đơn vị tương đương album trong tuần kết thúc vào ngày 28/12 của năm 2023. Theo Luminate và theo báo cáo của Billboard, con số này gần bằng một nửa của mùa mua sắm cao điểm trong kỳ nghỉ lễ, đánh dấu mức giảm 28% so với tuần trước. Trong số 98.000 bản đó có 61.000 bản bán được cả album. Điều này được lý giải là do được thúc đẩy bởi lượng mua quà Giáng sinh tăng vọt vào phút cuối.

Nằm trong top 10 của bảng xếp hạng album, vượt xa người dẫn đầu Swift là album Giáng sinh năm 2011 của Michael Buble. Album của Buble tăng hai bậc lên vị trí thứ 2, "Pink Friday" của Nicki Minaj trượt một bậc xuống vị trí thứ 3, album theo mùa của Nat King Cole ở vị trí thứ 4 (đỉnh cao lịch sử cho đến nay), bom tấn năm 2023 "One Thing at a Time" của Morgan Wallen giữ vững vị trí thứ 5, Drake cũng giữ vững vị trí thứ 6 với "For All the Dogs", "A Christmas Gift for You From Phil Spector " ở vị trí thứ 7 (một đỉnh cao lịch sử khác).

Album Giáng sinh của Mariah Carey ở vị trí thứ 8, "Midnights" phát hành năm 2022 của Swift ở vị trí thứ 9 và "Greatest Christmas Hits" của Pentatonix ở vị trí thứ 10 (cũng là mức cao nhất cho đến nay đối với album này).

Có thể nói, với thành tích mới nhất lập được trong tuần cuối của năm 2023, Công chúa nhạc đồng quê một thời của nước Mỹ đã khép lại một năm thật sự tưng bừng của mình.