Beyoncé và Taylor Swift chưa bao giờ có sự cạnh tranh

BeyoncéBeyoncé vs Taylor Swift đều là những nữ nghệ sĩ thành công trong nhiều thập kỷ và đã chứng minh được vị thế của mình trong ngành công nghiệp âm nhạc hiện nay. Tuy nhiên, những người hâm mộ cũng như nhiều nhà phê bình văn hoá vẫn tiếp tục so sánh sự nghiệp của họ, tạo nên một sự cạnh tranh vô cùng lớn giữa hai nghệ sĩ này.

Ví dụ mới nhất cho sự cạnh tranh mà giới truyền thông tạo cho họ chính là việc Taylor Swift được vinh danh là Nhân vật của năm trên TIME. Trong đó, nhà phê bình Luvvie Ajayi Jones nhắc thêm rằng Beyoncé đã bị loại khỏi danh sách các cá nhân được xem xét cho danh hiệu này.

Bất chấp những sự so sánh và các cuộc tranh cãi "nảy lửa" của khán giả và giới phê bình, Beyoncé và Taylor Swift vẫn liên tục ủng hộ lẫn nhau, thể hiện tình yêu và sự tôn trọng của mình cho đối phương:

Taylor Swift phản đối việc so sánh các chuyến lưu diễn

(Ảnh: BEYONCE.COM)

Trong buổi phỏng vấn với TIME, Taylor Swift đã thẳng thừng chỉ trích những người đặt cô và "Ong chúa" lên bàn cân để cạnh tranh với nhau.

"Có rất nhiều chuyến lưu diễn vào mùa hè này nhưng hai người duy nhất được đem ra so sánh là tôi và Beyoncé. Rõ ràng là sẽ rất có lợi cho giới truyền thông và văn hoá hâm mộ khi để hai người phụ nữ chống lại nhau, ngay cả khi hai nghệ sĩ đó từ chối tham gia vào cuộc thảo luận này", Taylor Swift chia sẻ thẳng thắn.

Chưa dừng lại ở đó, giọng ca sinh năm 1989 còn ca ngợi Beyoncé và gọi "đàn chị" là "viên ngọc quý giá nhất - ấm áp, cởi mở và vui tính".

"Beyoncé là người phá vỡ các chuẩn mực trong ngành công nghiệp âm nhạc", Taylor nói tiếp, "Cô ấy đã dạy mọi nghệ sĩ cách đứng lên và thách thức phương pháp truyền thống".

Cả hai ủng hộ phim concert của nhau

(Ảnh: John Shearer/ Getty Images)

Beyoncé và Taylor Swift đều phát hành những bộ phim ghi lại chuyến lưu diễn của họ và điều này một lần nữa bị mang ra so sánh. Tuy nhiên, đáp lại những sự "cạnh tranh tưởng tượng" này, hai nghệ sĩ đã công khai tham dự buổi ra mắt phim của nhau.

"Tôi rất vui vì tôi sẽ không bao giờ biết cuộc sống của mình như thế nào nếu không có sự ảnh hưởng của Beyoncé. Cô ấy là ánh sáng dẫn đường trong suốt sự nghiệp của tôi và việc cô ấy xuất hiện tối nay giống như một câu chuyện cổ tích có thật vậy", Taylor Swift chia sẻ sau khi Beyoncé tới tham dự buổi công chiếu The Eras Tour.

Taylor cũng đã đáp lại cử chỉ đẹp này của Beyoncé vào một tháng sau đó, khi bộ phim concert của ngôi sao sở hữu nhiều giải Grammy nhất lịch sử được công chiếu tại London (Anh).

Beyoncé tặng hoa cho Taylor Swift

Vào năm 2021, cả hai người phụ nữ này đều có một đêm trọng đại tại lễ trao giải Grammy khi Taylor giành giải Album của năm cho folklore và Beyoncé trở thành nữ nghệ sĩ đạt nhiều giải Grammy nhất mọi thời đại.

Ở thời điểm đó, Beyoncé đã gửi cho Taylor một bó hoa tuyệt đẹp kèm lời nhắn: "Chúc mừng giải Grammy của em. Thật tuyệt vời khi được gặp em vào tối Chủ nhật. Cảm ơn em đã luôn ủng hộ. Gửi yêu thương tới em và gia đình". Chủ nhân bản hit Look What You Made Me Do sau đó cũng đăng tải hình ảnh về món quà này và gửi lời cảm ơn tới nữ ca sĩ.

Beyoncé đứng chung sân khấu với Taylor Swift

Taylor Swift lên phát biểu sau khi Beyoncé nhường khoảnh khắc toả sáng lại cho nữ ca sĩ trong lễ trao giải VMAs năm 2009. (Ảnh: Christopher Polk/Getty Images)

Sự kiện Kanye West nhảy lên sân khấu và cướp mic của Taylor Swift khi cô giành giải Video của nữ nghệ sĩ xuất sắc nhất tại lễ trao giải VMAs 2009 đã đi vào lịch sử văn hoá đại chúng. Ở thời điểm đó, Kanye khẳng định video của Beyoncé mới là một trong những video hay nhất mọi thời đại.

Sáu khi Single Ladies của Bey giành giải Video của năm, thay vì phát biểu, ngôi sao sinh năm 1981 đã nhường lại sân khấu cho Taylor Swift nhằm giúp "đàn em" có cơ hội được toả sáng trong khoảnh khắc mà trước đó đã bị cướp đi.

"Tôi nhớ khi bản thân 17 tuổi và nhận giải MTV đầu tiên với Destiny's Child, đó là một trong những khoảnh khắc thú vị nhất cuộc đời tôi. Vì vậy, tôi muốn Taylor lên đây và tận hưởng khoảnh khắc của cô ấy", Beyoncé nói trước khi nhường lại sân khấu cho Taylor Swift.

Điều này đã khiến Taylor vô cùng cảm động và dành mọi lời khen có thể cho "Ong chúa".

"Họ bảo tôi đứng bên cạnh sân khấu và tôi thực sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng tôi nghĩ cô ấy thật tuyệt vời và duyên dáng khi làm những việc mà cô ấy luôn làm", Taylor nói về Beyoncé ở thời điểm đó, "Cô ấy luôn là một người tuyệt vời. Trước khi trở thành nghệ sĩ tài năng và là một siêu sao, cô ấy đã là một người tuyệt vời. Và tôi nghĩ rằng tôi không thể yêu Beyoncé nhiều hơn tối nay được".